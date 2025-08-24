Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…

Chỉ đạo được đưa ra tại Thông báo số 439/TB-VPCP (ngày 22/8/2025) - kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Phiên họp ngày 4/8/2025.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng hoặc đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn. Đồng thời, tích cực xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp với viện nghiên cứu, trường đại học và các bên liên quan để triển khai hiệu quả các hoạt động tại địa phương.

Bộ Tài chính tiếp tục tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán dẫn, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; xây dựng Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành rà soát, đôn đốc triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến 2030, tầm nhìn 2050; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách phát triển ngành, hoàn thành báo cáo Thủ tướng trong quý 4/2025.

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bán dẫn; huy động nguồn lực hỗ trợ đào tạo nhân lực; quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến của ngành; chỉ đạo cơ quan đại diện ở nước ngoài thúc đẩy hợp tác và cập nhật danh sách chuyên gia, nhân tài Việt trong lĩnh vực này

Bộ Giáo dục và Đào tạo bám sát thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức đào tạo trong Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2050, trong đó chỉ đạo đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025. Đồng thời, rà soát, sửa đổi các nghị định về mua bán điện trực tiếp, phát triển năng lượng tái tạo và điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, báo cáo trong tháng 8/2025.

Bộ Xây dựng có giải pháp đảm bảo hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, giao hàng và dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn; nghiên cứu, ban hành kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghiệp chip bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng giao thông, giao thông thông minh, đô thị thông minh, hoàn thành trong quý 4/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung khung pháp lý về khoáng sản chiến lược cho ngành bán dẫn, trình Thủ tướng trong quý 3/2025; thúc đẩy điều tra, đánh giá, bảo đảm nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu, đẩy mạnh nội địa hóa chuỗi cung ứng. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, hợp tác quốc tế về công nghệ chế biến; đề xuất cơ chế cấp phép đặc biệt cho khai thác, chế biến sâu, báo cáo Thủ tướng trong quý 4/2025.

Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, hoàn thành trong quý 4/2025.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động, đa dạng hóa nội dung truyền thông, bảo đảm thông tin phong phú, sinh động, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận; thường xuyên cập nhật, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, hình ảnh về chủ trương, chính sách, hoạt động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển ngành.