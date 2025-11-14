Thứ Sáu, 14/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

MBAMC thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Tân Cảng - Cái Mép

P.V

14/11/2025, 08:04

MBAMC thông báo nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ 8.065.794 cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép trong năm 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện chủ trương của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép trong năm 2025 để tuân thủ quy định của Luật Tổ chức Tín dụng 2024. MBAMC thông báo tới Nhà đầu tư về nhu cầu chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép mà MBAMC đang sở hữu hợp pháp.

Thông tin cụ thể như sau:

Thông tin chung về doanh nghiệp thoái vốn

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép;

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Ngành nghề kinh doanh: Cảng biển;

Vốn điều lệ: 766.350.000.000 đồng;

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 76.635.000 cổ phần.

Thông tin cổ phần MBAMC có nhu cầu chuyển nhượng

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

Số lượng cổ phần MBAMC sở hữu: 8.065.794 cổ phần (tỷ lệ 10,52% vốn điều lệ);

Số lượng cổ phần MBAMC có nhu cầu chuyển nhượng: 8.065.794 cổ phần (toàn bộ sổ cổ phần MBAMC nắm giữ);

Giá chuyển nhượng: 23.611 đồng/cổ phần;

Hình thức giao dịch: Thỏa thuận;

Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2025;

Thời hạn nhận hồ sơ chào mua: Đến hết ngày 21/11/2025.

MBAMC thông báo đến Nhà đầu tư quan tâm tới việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép, xin mời gửi thư bày tỏ quan tâm/chào mua đến MBAMC theo thông tin liên hệ như sau:

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tài chính kế toán - MBAMC

Địa chỉ: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC)

Số 175 Liễu Giai, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Người liên hệ: Trần Bình Minh – phòng Tài chính kế toán – Số điện thoại: 0856 341 996 – Email: minhtb2@mbamc.com.vn

