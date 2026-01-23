MBB bị yêu cầu thu hồi trái phiếu do vi phạm sử dụng vốn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 23/01/2026
Hà Anh
23/01/2026, 10:25
MBB bị buộc thu hồi 6 trái phiếu đã chào bán, phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 67/QĐ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB-HOSE).
Theo đó, buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (đối với 06/11 mã trái phiếu còn lưu hành: MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2227015; MBBL2229016, MBBL2229020).
Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.
Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu.
MBB có hành vi vi phạm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cụ thể: theo mục đích phát hành trái phiếu tại phương án phát hành được phê duyệt bởi cấp lãnh đạo có thẩm quyền (đối với 11 trái phiếu mã MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2229009; MBBL2229010, MBBL2229012; MBBL2229014; MBBL2227015; MBBL2229016; MBBL2229018; MBBL2229020) là để “bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng”.
Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Ngân hàng đã sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các Bản công bố thông tin.
Loạt trụ ngân hàng đổ đèo sâu hơn trong phiên chiều nay đã tạo sức ép đáng kể lên VN-Index, bất chấp VIC và VHM gắng sức bù đắp. Với độ rộng tiêu cực hơn nhiều so với phiên sáng và thanh khoản tăng vọt 39%, áp lực chủ động từ bên bán đã cầm trịch thị trường.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa sâu sắc sáng nay khiến VN-Index đỏ sang phiên thứ 3 liên tiếp. Đặc biệt dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng, khiến thanh khoản chung giảm sốc 31% so với sáng hôm qua. Độ rộng cho thấy số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng, nhưng dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh ở nhóm chứng khoán.
Dự báo nhóm Ngân hàng quốc doanh lãi suất huy động có thể tăng 50- 100bps từ mức hiện tại. Nhóm Ngân hàng Thương mại còn lại sẽ có sự phân hoá và mức tăng lớn hơn (70-150bps).
Phần lớn các quỹ có quy mô NAV lớn trên 1 nghìn tỷ đồng đều có động thái giảm giải ngân, cho thấy tâm lý thận trọng hơn của các nhà quản lý quỹ khi chỉ số VN-Index tiến gần đến ngưỡng 1.800.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Sức khỏe
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: