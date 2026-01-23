Thứ Sáu, 23/01/2026

MBB bị yêu cầu thu hồi trái phiếu do vi phạm sử dụng vốn

Hà Anh

23/01/2026, 10:25

MBB bị buộc thu hồi 6 trái phiếu đã chào bán, phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 67/QĐ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB-HOSE).

Theo đó, buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (đối với 06/11 mã trái phiếu còn lưu hành: MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2227015; MBBL2229016, MBBL2229020).

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.  Trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu.

MBB có hành vi vi phạm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể: theo mục đích phát hành trái phiếu tại phương án phát hành được phê duyệt bởi cấp lãnh đạo có thẩm quyền (đối với 11 trái phiếu mã MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2229009; MBBL2229010, MBBL2229012; MBBL2229014; MBBL2227015; MBBL2229016; MBBL2229018; MBBL2229020) là để “bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng”.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Ngân hàng đã sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các Bản công bố thông tin.

Từ khóa:

bị thu hồi chứng khoán mã trái phiếu mbb sử dụng vốn không đúng mục đích

