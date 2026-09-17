VCG báo lãi sau soát xét tăng 7,9% và ghi nhận cho HPX vay hơn 115,8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét của VCG đạt 644 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với lợi nhuận trước soát xét (597 tỷ đồng), tương ứng mức tăng 7,9%.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCG trên TradingView.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đã soát xét.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét của VCG đạt 644 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2025 (478 tỷ đồng), tương ứng mức tăng là 35%. Nguyên nhân chính do Tổng Công ty có doanh thu từ hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét của VCG đạt 644 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với lợi nhuận trước soát xét (597 tỷ đồng), tương ứng mức tăng là 7,9%. Nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận là do giảm trích lập dự phòng phải thu, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng.

Cũng trên BCTC bán niên 2026, bên kiểm toán có đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh trong đó trình bày việc Tổng công ty đã công bố thông tin liên quan đến việc nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam hai cá nhân là các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu. Tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ này, Tổng công ty chưa nhận được các thông tin bổ sung hoặc kết luận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến sự việc trên.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán cũng lưu ý việc Tổng công ty là một trong các nhà thầu thực hiện thi công một số gói thầu tại Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án Long Thành) và Thanh tra Chính phủ đã ghi nhận các thiếu sót, vi phạm trong trong việc trình tự, thủ tục phê duyệt dự án, nguồn vốn và thực hiện một số gói thầu của dự án Long Thành cũng như đưa ra các kiến nghị cho các Cơ quan Nhà nước và chủ đầu tư. Tại ngày lập báo cáo này, Tổng công ty chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến sự việc trên.

Đáng chú ý, tại Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 của VCG cho thấy, VCG có khoản cho vay tại CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE).

Theo thuyết minh, dư nợ gốc khoản vay tại ngày 30/6/2026 là hơn 115,8 tỷ đồng, áp dụng lãi suất 16%/năm và đây là mức cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được Vinaconex cho vay ngắn hạn.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là quyền phát sinh từ các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản của công ty với Tổng Công ty. Đáng chú ý là khoản vay có ngày đáo hạn 30/6/2026.

Mới đây, bà Chu Thị Lương, vợ ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký mua vào 15 triệu cổ phiếu HPX nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 17/9/2026 đến ngày 16/10/2026.

Nếu giao dịch thành công, bà Chu Thị Lương sẽ tăng sở hữu từ hơn 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,65% lên hơn 20 triệu cổ phiếu, chiếm 6,59% vốn tại HPX. Hiện, ông Hải đang sở hữu hơn 50,8 triệu cổ phiếu, chiếm 16,71% tại HPX.

Về kết quả kinh doanh, HPX ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 đã soát xét trên BCTC riêng giảm 17,65% so với cùng kỳ đạt gần 26,43 tỷ đồng do trong kỳ giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Còn trên BCTC bán niên 2026 đã soát xét, HPX ghi nhận doanh thu thuần gần 657 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ (587 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 49,4 tỷ đồng (giảm nhẹ so với mức 50,2 tỷ hồi cùng kỳ) và mới hoàn thành được khoảng 19,8% kế hoạch năm (250 tỷ đồng).