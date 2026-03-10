Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Hoàng Sơn

10/03/2026, 13:57

Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...

Hải quan siết kiểm soát buôn lậu xăng dầu qua biên giới
Hải quan siết kiểm soát buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL gửi Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước láng giềng có chung đường biên giới đang xuất hiện xu hướng gia tăng.

Cụ thể, cập nhật theo mức niêm yết ngày 9/3/2026, giá xăng RON 95 tại Việt Nam ở mức khoảng 27.047 đồng mỗi lít, thấp hơn đáng kể so với Campuchia (khoảng 31.000 đồng mỗi lít) và Lào (khoảng 39.000 đồng mỗi lít).

Khoảng cách giá này đã khiến một bộ phận người dân tại khu vực biên giới Lào và Campuchia sang Việt Nam mua xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới, Cục Hải quan cảnh báo.

Cập nhật theo mức niêm yết ngày 9/3/2026, giá xăng RON 95 tại Việt Nam ở mức khoảng 27.047 đồng mỗi lít, thấp hơn đáng kể so với Campuchia (khoảng 31.000 đồng mỗi lít) và Lào (khoảng 39.000 đồng mỗi lít).

(Cục Hải quan)

Bên cạnh yếu tố chênh lệch giá, tình hình địa chính trị thế giới cũng đang tác động đến thị trường năng lượng.

Theo đó, căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông thời gian qua đã làm gia tăng biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung cũng như mặt bằng giá xăng dầu, qua đó đặt ra thách thức đối với bảo đảm an ninh năng lượng của nhiều quốc gia.

Trước diễn biến trên, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thứ nhất, các đơn vị cần tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu, đặc biệt là tình hình cung – cầu, biến động giá và mức chênh lệch giá giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, đánh giá xu hướng để sớm nhận diện nguy cơ buôn lậu và xây dựng các phương án phòng ngừa phù hợp.

Thứ hai, yêu cầu đơn vị hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản và xây dựng các kế hoạch chuyên đề nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Trong đó, trọng tâm kiểm soát được đặt tại các tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa và các cửa khẩu đường bộ giáp Lào, Campuchia, cũng như khu vực vùng biển, Cục Hải quan nhấn mạnh.

Thứ ba, công tác kiểm tra đối với phương tiện xuất cảnh cũng cần được siết chặt hơn.

Theo đó, các lực lượng chức năng phải tập trung kiểm soát phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển có dấu hiệu cải tạo, gia cố bồn chứa hoặc hầm chứa có thể dùng để vận chuyển xăng dầu trái phép. Đồng thời, cần cảnh giác với các trường hợp lợi dụng hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu biển hoặc cơ chế tạm nhập – tái xuất để thực hiện hành vi buôn lậu.

Đối với các hành vi vận chuyển xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ , các đơn vị hải quan cần tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với biên phòng, công an, cảnh sát biển, lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương tại các tỉnh biên giới nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu xăng dầu trên cả tuyến biên giới đất liền và vùng biển.

Song song với công tác kiểm soát, ngành Hải quan cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung và hỗ trợ bình ổn thị trường năng lượng.

Cuối cùng, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến xăng dầu, đồng thời cập nhật kịp thời những phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới để Cục tổng hợp và cảnh báo trong toàn ngành.

Quy trình báo cáo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 432/QĐ-CHQ ngày 26/4/2025 về chế độ báo cáo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa qua biên giới của ngành Hải quan, Cục Hải quan cho biết.

Hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 3.200 tỷ đồng

07:22, 10/03/2026

Hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 3.200 tỷ đồng

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

07:02, 10/03/2026

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Từ khóa:

buôn lậu xăng dầu cục hải quan giá xăng dầu Việt Nam kiểm soát biên giới phòng chống buôn lậu tài chính thị trường năng lượng

Chủ đề:

Biến động giá xăng dầu

Đọc thêm

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới

Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới

Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...

Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…

Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm

Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm

Hơn một tuần sau xung đột tại Iran, giá bán USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng bật tăng. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với phiên liền kề (6/3) và gần như đi ngang so với đầu năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy