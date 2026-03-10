Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL gửi Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước láng giềng có chung đường biên giới đang xuất hiện xu hướng gia tăng.

Cụ thể, cập nhật theo mức niêm yết ngày 9/3/2026, giá xăng RON 95 tại Việt Nam ở mức khoảng 27.047 đồng mỗi lít, thấp hơn đáng kể so với Campuchia (khoảng 31.000 đồng mỗi lít) và Lào (khoảng 39.000 đồng mỗi lít).

Khoảng cách giá này đã khiến một bộ phận người dân tại khu vực biên giới Lào và Campuchia sang Việt Nam mua xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới, Cục Hải quan cảnh báo.

Bên cạnh yếu tố chênh lệch giá, tình hình địa chính trị thế giới cũng đang tác động đến thị trường năng lượng.

Theo đó, căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông thời gian qua đã làm gia tăng biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung cũng như mặt bằng giá xăng dầu, qua đó đặt ra thách thức đối với bảo đảm an ninh năng lượng của nhiều quốc gia.

Trước diễn biến trên, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thứ nhất, các đơn vị cần tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu, đặc biệt là tình hình cung – cầu, biến động giá và mức chênh lệch giá giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, đánh giá xu hướng để sớm nhận diện nguy cơ buôn lậu và xây dựng các phương án phòng ngừa phù hợp.

Thứ hai, yêu cầu đơn vị hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản và xây dựng các kế hoạch chuyên đề nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Trong đó, trọng tâm kiểm soát được đặt tại các tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa và các cửa khẩu đường bộ giáp Lào, Campuchia, cũng như khu vực vùng biển, Cục Hải quan nhấn mạnh.

Thứ ba, công tác kiểm tra đối với phương tiện xuất cảnh cũng cần được siết chặt hơn.

Theo đó, các lực lượng chức năng phải tập trung kiểm soát phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển có dấu hiệu cải tạo, gia cố bồn chứa hoặc hầm chứa có thể dùng để vận chuyển xăng dầu trái phép. Đồng thời, cần cảnh giác với các trường hợp lợi dụng hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu biển hoặc cơ chế tạm nhập – tái xuất để thực hiện hành vi buôn lậu.

Đối với các hành vi vận chuyển xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, các đơn vị hải quan cần tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với biên phòng, công an, cảnh sát biển, lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương tại các tỉnh biên giới nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu xăng dầu trên cả tuyến biên giới đất liền và vùng biển.

Song song với công tác kiểm soát, ngành Hải quan cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung và hỗ trợ bình ổn thị trường năng lượng.

Cuối cùng, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến xăng dầu, đồng thời cập nhật kịp thời những phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới để Cục tổng hợp và cảnh báo trong toàn ngành.

Quy trình báo cáo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 432/QĐ-CHQ ngày 26/4/2025 về chế độ báo cáo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa qua biên giới của ngành Hải quan, Cục Hải quan cho biết.