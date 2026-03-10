Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới

Mai Nhi

10/03/2026, 13:44

Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…

VnEconomy

Trong phiên sáng nay (10/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (9/3), niêm yết tại 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều với giá mua 183,1 triệu đồng/lượng và giá bán 186,1 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 10/3, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chủ yếu ở mốc 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng, khoảng cách này chỉ ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên 9/3. 

Mức giá giao dịch 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng lần lượt 1,8 triệu đồng đối với chiều mua và 2 triệu đồng đối với chiều bán.

DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng mirsng tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 184 triệu – 186 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 10/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 10/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá. Mức tăng dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (9/3).

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC từ 200 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng trong phiên sáng nay. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều niêm yết ở mức thấp hơn hoặc tương đương so với giá vàng miếng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (9/3). Thương hiệu này niêm yết giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 176 triệu – 180 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,2 triệu – 185,2 triệu đồng/lượng.

Trong hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 182,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, PNJ đặt giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng.  Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chốt phiên sáng niêm yết ở mức 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 10/3 so với 9/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 10/3 so với 9/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mức giá giao dịch 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu trong suốt phiên sáng.  Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 9/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,9 triệu – 185,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy tì ổn định trong suốt phiên sáng.

Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,3 triệu – 185,3 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 183 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 10/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,4%, tiến lên mốc 5.162 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 20,66 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,56 – 20,86 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sụt 2,5 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên

12:01, 09/03/2026

Giá vàng miếng SJC sụt 2,5 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên

Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng

14:36, 07/03/2026

Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng

Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục đảo chiều trong phiên sáng

13:39, 06/03/2026

Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục đảo chiều trong phiên sáng

Từ khóa:

chênh lệch giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Đọc thêm

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...

Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…

Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm

Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm

Hơn một tuần sau xung đột tại Iran, giá bán USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng bật tăng. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với phiên liền kề (6/3) và gần như đi ngang so với đầu năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy