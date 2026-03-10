Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới
Mai Nhi
10/03/2026, 13:44
Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…
Trong phiên sáng nay (10/3), giá mua, bán
vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh
tăng liên tiếp.
Mở cửa, giá mua, bán
vàng miếng tại Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên
hôm qua (9/3), niêm yết tại 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này
điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều với giá mua 183,1 triệu đồng/lượng và giá bán 186,1 triệu
đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng tổng cộng
2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 10/3, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chủ yếu ở mốc 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng, khoảng cách này chỉ ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên 9/3.
Mức giá giao dịch 183,1 triệu – 186,1
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Giá
mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng
lần lượt 1,8 triệu đồng đối với chiều mua và 2 triệu đồng đối với chiều bán.
DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đặt
giá giao dịch vàng miếng ở mức 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng mirsng tăng 1,4 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.
Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng
miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua
và 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng
miếng SJC ở mức 184 triệu – 186 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi lên, vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh
cũng đồng loạt tăng giá. Mức tăng dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng mỗi
chiều so với phiên hôm qua (9/3).
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC từ 200 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng trong phiên sáng nay. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều niêm yết ở mức thấp hơn hoặc tương đương so với giá vàng miếng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi
chiều so với giá chốt phiên hôm qua (9/3). Thương hiệu này niêm yết giao dịch
giá vàng nhẫn ở mức 176 triệu – 180 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc
Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp
điều chỉnh tăng liên tiếp.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
Công ty SJC mở cửa phiên sáng tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,2
triệu – 185,2 triệu đồng/lượng.
Trong hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu
này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá
mua vàng nhẫn ở mức 182,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185,8 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với
giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2 triệu
đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, PNJ đặt giao
dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu
đồng/lượng.
Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 9/3,
giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng
Thịnh Vượng tại DOJI chốt phiên sáng niêm yết ở mức 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 183,3 triệu – 186,3
triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu trong suốt phiên
sáng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch
trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 9/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn
trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,9
triệu – 185,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy tì ổn định trong suốt
phiên sáng.
Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận tới
4 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,3 triệu – 185,3
triệu đồng/lượng.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu
này điều chỉnh tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý đặt giá mua
vàng nhẫn ở mức 183 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186 triệu đồng/lượng. So
với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,9
triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 10/3, hợp đồng giá vàng giao ngay
tăng hơn 0,4%, tiến lên mốc 5.162 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 20,66 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,56 – 20,86 triệu
đồng/lượng.
Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...
Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài
Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...
Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất
Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...
Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý
Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…
Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm
Hơn một tuần sau xung đột tại Iran, giá bán USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng bật tăng. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với phiên liền kề (6/3) và gần như đi ngang so với đầu năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: