Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới

Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…

Trong phiên sáng nay (10/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (9/3), niêm yết tại 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều với giá mua 183,1 triệu đồng/lượng và giá bán 186,1 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 10/3, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chủ yếu ở mốc 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng, khoảng cách này chỉ ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên 9/3.

Mức giá giao dịch 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng lần lượt 1,8 triệu đồng đối với chiều mua và 2 triệu đồng đối với chiều bán.

DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng mirsng tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 184 triệu – 186 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 10/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá. Mức tăng dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (9/3).

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC từ 200 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng trong phiên sáng nay. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều niêm yết ở mức thấp hơn hoặc tương đương so với giá vàng miếng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (9/3). Thương hiệu này niêm yết giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 176 triệu – 180 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,2 triệu – 185,2 triệu đồng/lượng.

Trong hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 182,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, PNJ đặt giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chốt phiên sáng niêm yết ở mức 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 10/3 so với 9/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mức giá giao dịch 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu trong suốt phiên sáng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 9/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,9 triệu – 185,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy tì ổn định trong suốt phiên sáng.

Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,3 triệu – 185,3 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 183 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,9 triệu đồng/lượng.