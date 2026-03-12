Thứ Năm, 12/03/2026

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Bình Minh

12/03/2026, 19:03

Bốn hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, bao gồm American Airlines, United, Delta và Southwest, đang đối mặt với nguy cơ phải chi thêm 11 tỷ USD để mua nhiên liệu máy bay trong năm nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Theo tờ báo Financial Times, quyết định không thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu đã khiến các hãng bay này dễ bị tổn thương trước sự gia tăng chóng mặt của giá xăng dầu do xung đột quân sự ở Trung Đông.

Giá nhiên liệu máy bay tại Mỹ đã tăng gần 60% kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, đạt mức 3,95 USD mỗi gallon vào cuối tuần trước - theo chỉ số Argus US Jet Fuel đo lường giá nhiên liệu giao ngay hàng ngày tại các trung tâm hàng không Mỹ. Sau đó, giá giảm về 3,4 USD/gallon vào ngày 10/3, trước khi tăng trở lại, đạt 3,71 USD/gallon vào ngày 11/3.

Chính phủ Mỹ đã nâng dự báo chính thức cho giá nhiên liệu máy bay bình quân trong năm nay lên 2,67 USD/gallon, tăng 37% so với dự báo đưa ra tháng trước. Việc điều chỉnh này tương đương với việc bốn hãng hàng không nói trên sẽ phải chi thêm 11,6 tỷ USD tiền mua nhiên liệu trong năm 2026, theo tính toán của Financial Times.

Mỗi tuần, American Airlines, United, Delta và Southwest sẽ mất thêm tổng cộng 280 triệu USD cho nhiên liệu nếu giá xăng dầu toàn cầu duy trì ở mức hiện tại.

Nhiên liệu thường là một trong những khoản chi phí cao nhất đối với các hãng hàng không, chiếm khoảng 1/4 tổng chi phí trong điều kiện bình thường.

Ông Andrew Lobbenberg, một nhà phân tích hàng không tại Barclays, nhận định: "Đang có một sự bất định lớn về thời điểm và mức độ giá nhiên liệu đạt đỉnh, cũng như việc giá nhiên liệu sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu”.

Trong khi các hãng hàng không châu Âu thường thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu, American Airlines, Delta và United đã từ bỏ việc này một thập kỷ trước, cho rằng chi phí dài hạn của việc phòng ngừa rủi ro vượt quá lợi ích ngắn hạn trong trường hợp giá xăng dầu tăng đột biến.

Southwest từng tiên phong trong chiến lược này, nhưng đã chấm dứt việc phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu vào năm ngoái sau khi phải trả 157 triệu USD cho chi phí phòng ngừa rủi ro trong năm 2024. CEO Bob Jordan của South West thừa nhận với các nhà đầu tư rằng ngoại trừ một vài năm, họ không thấy được lợi ích từ việc này.

Tuy nhiên, CEO của United Airlines, ông Scott Kirby, tuần trước đã cảnh báo rằng sự gia tăng giá nhiên liệu sẽ có tác động "đáng kể" đến kết quả kinh doanh quý 1/2026 của hãng và tác động đến giá vé "có thể sẽ nhanh chóng xuất hiện”.

Tháng trước, American Airlines cho biết "mỗi 1 cent/gallon tăng thêm trong giá nhiên liệu máy bay sẽ làm tăng chi phí nhiên liệu hàng năm của chúng tôi trong năm 2026 khoảng 50 triệu USD", tương đương với hơn một tỷ USD chi phí nhiên liệu bổ sung mỗi quý ở mức giá hiện tại.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, American Airlines bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các đối thủ lớn do tình hình tài chính yếu hơn - theo bà Sheila Kahyaoglu, nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Jefferies.

Các hãng hàng không giá rẻ của Mỹ, như Frontier và Spirit, có tệp khách hàng nhạy cảm với giá vé hơn, do đó dễ bị tổn thương hơn trước sự tăng giá nhiên liệu so với các hãng lớn có tỷ lệ lớn hơn khách hàng cao cấp và quốc tế - theo các nhà phân tích.

Ông Raman Singla, một giám đốc tại công ty đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings, cho biết: "Các hãng hàng không Bắc Mỹ phần lớn không thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu, nên dễ bị tổn thương hơn trước sự tăng giá nhiên liệu trong ngắn hạn”.

Theo Fitch, ở châu Âu, airBaltic là hãng hàng không bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực, do chỉ có 6% nhiên liệu được phòng ngừa rủi ro biến động giá trong ba tháng tới, trong khi Turkish Airlines có mức phòng ngừa rủi ro 36% cho năm nay. Wizz Air, Ryanair và Lufthansa đã phòng ngừa rủi ro hơn 80% lượng nhiên liệu mua trong quý tới, trong khi British Airways và Air France cũng đã thực hiện phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ.

Ông Dan Akins, một chuyên gia hàng không tại công ty Flightpath Economics, nhận xét: "Nếu các hãng hàng không biết trước được điều gì sẽ xảy ra, tất nhiên họ sẽ thực hiện phòng ngừa rủi ro khi bước sang năm nay. Nhưng nếu họ đã thực hiện phòng ngừa rủi ro trong 10 hoặc 15 năm qua để bây giờ tiết kiệm được tiền mua nhiên liệu, thì việc đó cũng chẳng đáng”.

Từ khóa:

Chủ đề:

