Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam

DOC vừa công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 121,97% đến 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam. Mức thuế này cao hơn hẳn các nước cùng bị điều tra, buộc doanh nghiệp phải nỗ lực hợp tác, phản biện trước khi DOC ban hành kết luận cuối cùng vào tháng 7/2026…

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra: thanh thép cốt bê tông thuộc mã HS 7213.10.0000, 7214.20.0000, 7228.30.8010, 7221.00.0017, 7221.00.0018, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6040, 7228.20.1000, và 7228.60.6000.

Doanh nghiệp bị đơn: DOC đã lựa chọn 01 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc, trong đó tổng số công ty liên kết có liên quan đến doanh nghiệp này là 10 công ty.

Theo Kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ như sau: Công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết là 121,97%. Các công ty còn lại là 130,77%.

Như vậy, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện cao hơn mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng xuất khẩu từ Bungari (52,80%) và Ai Cập (34,20% - 52,73%) cùng bị điều tra. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực và hợp tác tích cực để giảm thiểu mức thuế chống bán phá giá trong kết luận cuối cùng.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận chống bán phá giá sơ bộ, DOC có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7/2026.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan nghiên cứu kết luận sơ bộ của DOC và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết. Đồng thời theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

Đặc biệt, cần phối hợp tích cực với Cục Phòng vệ thương mại trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.