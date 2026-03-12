Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Thị trường

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn

Huyền Vy

12/03/2026, 22:27

Giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 12/3 được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Đáng chú ý, cơ quan điều hành tiếp tục chi Quỹ Bình ổn từ 4.000 - 5.000 đồng/lít nhằm kìm đà tăng giá cơ sở, giúp ổn định thị trường.

Giá các mặt hàng xăng biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày 12/3/2026.
Giá các mặt hàng xăng biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

22h00 ngày 12/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu madút: 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.504 đồng/lít (giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%), thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 25.575 đồng/lít (tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.025 đồng/lít (tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%);

Dầu hỏa: không cao hơn 26.932 đồng/lít (tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.661 đồng/kg (giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 12/3/2026; Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 12/3/2026; Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11/3/2026 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10/3/2026 tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành này, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12/3/2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; dầu điêzen 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 so với ngày 10/3/2026 là: 116,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,460 USD/thùng, tương đương giảm 2,06%); 129,170 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,750 USD/thùng, tương đương tăng 1,37%); 157,270 USD/thùng dầu hỏa (tăng 14,280 USD/thùng, tương đương tăng 9,99%); 163,560 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,160 USD/thùng, tương đương tăng 1,97%); 670,930 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,780 USD/tấn, tương đương giảm 1,73%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 11/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 11/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Trong kỳ điều hành này, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2058/VPCP-KTTH ngày 10/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, thực hiện Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại lần thông báo giá xăng dầu ngày 12/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nhằm ổn định giá xăng dầu, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

