Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn
Huyền Vy
12/03/2026, 22:27
Giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 12/3 được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Đáng chú ý, cơ quan điều hành tiếp tục chi Quỹ Bình ổn từ 4.000 - 5.000 đồng/lít nhằm kìm đà tăng giá cơ sở, giúp ổn định thị trường.
22h00 ngày
12/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định công bố điều chỉnh giá bán các mặt
hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành
này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, xăng sinh học:
4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu
hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu madút: 4.000 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc
không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng
xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như
sau:
Xăng E5RON92: không
cao hơn 22.504 đồng/lít (giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành,
tương đương giảm 1,95%), thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít;
Xăng RON95-III:
không cao hơn 25.575 đồng/lít (tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện
hành, tương đương tăng 1,33%);
Dầu điêzen 0.05S:
không cao hơn 27.025 đồng/lít (tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện
hành, tương đương tăng 2,10%);
Dầu hỏa: không cao
hơn 26.932 đồng/lít (tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương
đương tăng 10,29%);
Dầu madút 180CST
3.5S: không cao hơn 18.661 đồng/kg (giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện
hành, tương đương giảm 1,79%).
Về nguyên nhân điều
chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026
chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với
Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình
trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển
này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả
kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn
ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11/3/2026 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10/3/2026
tùy từng mặt hàng.
Trong kỳ điều hành này, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các
mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12/3/2026 như sau:
Xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; dầu
điêzen 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; dầu madút
180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.
Cụ thể, giá thành phẩm
xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 so với ngày 10/3/2026 là: 116,760 USD/thùng
xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,460 USD/thùng, tương đương giảm
2,06%); 129,170 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,750 USD/thùng, tương đương tăng
1,37%); 157,270 USD/thùng dầu hỏa (tăng 14,280 USD/thùng, tương đương tăng 9,99%);
163,560 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,160 USD/thùng, tương đương tăng 1,97%);
670,930 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,780 USD/tấn, tương đương giảm 1,73%).
Trong kỳ điều hành
này, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các
quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ
về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Văn bản số 2058/VPCP-KTTH ngày 10/3/2026 của Văn phòng Chính phủ
về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản
số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng
dầu, thực hiện Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tại lần thông báo
giá xăng dầu ngày 12/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục
áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu
và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nhằm ổn định giá xăng dầu, đảm bảo giá
xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy
trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức
hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa
các chủ thể tham gia thị trường.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới
23:10, 11/03/2026
Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”
07:41, 11/03/2026
Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá
Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam
DOC vừa công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 121,97% đến 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam. Mức thuế này cao hơn hẳn các nước cùng bị điều tra, buộc doanh nghiệp phải nỗ lực hợp tác, phản biện trước khi DOC ban hành kết luận cuối cùng vào tháng 7/2026…
Thủ tướng Phạm Minh Chính: An ninh năng lượng là ưu tiên chiến lược
Không chỉ tập trung vào nguồn cung, Chính phủ cũng đặt trọng tâm vào việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng hóa thạch. Theo đó, các cơ quan quản lý được yêu cầu rà soát điều kiện để sớm triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, với mục tiêu giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.
Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải
Tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG từ khu vực Trung Đông, đi qua eo biển Hormuz đã cập kho cảng ở Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh)...
Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số
Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài chính thức được vận hành. Đây là giải pháp đột phá nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu "sống", kết nối mạng lưới 64 Thương vụ toàn cầu với địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số...
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu mua lúa gạo, bảo đảm tiêu thụ cho nông dân
Trước bối cảnh thị trường lúa gạo thế giới biến động và trong nước bước vào cao điểm thu hoạch vụ Đông Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/03/2026 về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, tăng cường thu mua lúa gạo và bảo đảm tiêu thụ cho nông dân.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: