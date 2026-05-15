MDP và Mastercard hợp tác thúc đẩy nền kinh tế số

Minh Phương

15/05/2026, 10:00

Việc hợp tác giữa Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard được kỳ vọng tạo ra lực đẩy mới cho thị trường thanh toán, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại một cách an toàn, bền vững, đẩy nhanh tiến trình hướng tới nền kinh tế số Việt Nam…

Công ty Cổ phầnThanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard chính thức công bố hợp tác chiến lược. Ảnh: MDP.

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số, thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số Việt Nam.

Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về mức độ thích ứng tài chính số. Theo Báo cáo New Payments Index của Mastercard, 94% người tiêu dùng đã sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán mới – tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng này đòi hỏi một hạ tầng thanh toán vững chắc, bảo mật và linh hoạt để vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, vừa hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số.

Trọng tâm của hợp tác chiến lược giữa Mastercard và MDP là tối ưu hóa hạ tầng thanh toán thời gian thực (real-time payment) bằng cách cộng hưởng thế mạnh công nghệ toàn cầu của Mastercard và năng lực vận hành nội địa của MDP. Các giải pháp thanh toán toàn diện này được thiết kế với khả năng mở rộng và tương tác cao, giúp xây dựng môi trường giao dịch an toàn, liền mạch cho các doanh nghiệp và tổ chức tài chính bứt phá trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, hai bên sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm thanh toán, tối ưu hóa hoạt động chuyển mạch và cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên gia nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Qua đó, hai bên sẽ hỗ trợ cho tầm nhìn và định hướng chiến lược của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ưu tiên thúc đẩy khả năng tương tác dữ liệu, tăng cường an ninh số và tăng tốc quá trình chuyển đổi sang xã hội không tiền mặt.

Ông Phan Thanh Sơn - Tổng Giám đốc MDP phát biểu tại sự kiện.

Ông Phan Thanh Sơn, Tổng Giám đốc MDP, chia sẻ:“Hợp tác với đối tác toàn cầu như Mastercard khẳng định năng lực của MDP và là lộ trình tất yếu sau khi MDP chính thức ra mắt vào tháng 3/2026. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc kết nối, mà mục tiêu là cộng hưởng thế mạnh quốc tế của Mastercard vào hạ tầng thanh toán của MDP để tạo ra những “xa lộ thanh toán” an toàn, mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dân. Hợp tác này cho phép MDP tối ưu quy mô và kết nối quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực."

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam Lào và Campuchia phát biểu tại sự kiện.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ: “Mastercard tự hào thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng MDP nhằm phát triển hạ tầng tài chính và thanh toán số cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam. Khi có tới 70% người tiêu dùng Việt ưu tiên các phương thức thanh toán hiện đại như sinh trắc học và mã QR, việc cung cấp các giải pháp đón đầu xu hướng là rất quan trọng. Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân và du khách, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu số hóa của quốc gia.”

Mối quan hệ đối tác được kỳ vọng tạo ra lực đẩy mới cho thị trường thanh toán, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại một cách an toàn, bền vững, đẩy nhanh tiến trình hướng tới nền kinh tế số Việt Nam.

