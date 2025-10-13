Miễn xử phạt hành chính về thuế cho doanh nghiệp vùng bão, lụt

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa chỉ đạo cơ quan thuế các tỉnh, thành áp dụng cơ chế miễn xử phạt hành chính về quản lý thuế cho các trường hợp thiệt hại bất khả kháng, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn phục hồi…

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết thực hiện theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 533/TBVPCP ngày 4/10/2025 về tình hình và các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4328/CT-CS ngày 10/10 gửi tới cơ quan thuế ở những tỉnh, thành phố có tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chịu thiệt hại do bão số 10, số 11 và mưa lũ kéo theo sau bão.

Một trong những điểm đáng chú ý tại văn bản trên là quy định miễn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, người nộp thuế chịu thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng. Quy định này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho các đối tượng bị ảnh hưởng sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Theo quy định tạo khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp bất khả kháng bao gồm: a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; b) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ. (Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14)

Cụ thể, Khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nêu rõ, trường hợp người nộp thuế bị phạt do vi phạm hành chính về quản lý thuế nhưng chịu thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này thì được miễn tiền phạt.

Trong đó, tổng số tiền miễn phạt tối đa sẽ không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Ngoài ra, Điều 43 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, được sửa đổi bởi khoản 6, Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP cũng quy định về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, các trường hợp miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3, 4, 5 Điều này.

Theo Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

Mức miễn hoặc giảm tối đa được xác định bằng số tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt, đồng thời không vượt quá giá trị tài sản hoặc hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm hoặc bồi thường (nếu có). (Công văn số 4328/CT-CS của Cục Thuế)

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, người đã ban hành quyết định xử phạt phải chuyển đơn cùng hồ sơ vụ việc lên cấp trên trực tiếp. Cơ quan cấp trên sẽ có tối đa 5 ngày để xem xét, ra quyết định và thông báo cho người có đơn đề nghị giatm cùng người ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp không chấp thuận việc miễn, giảm thì phải nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn tiền phạt.

Về phía người nộp thuế, nếu người nộp thuế bị ảnh hưởng trong trường hợp bất khả kháng thì cần cung cấp hồ sơ chứng minh giá trị thiệt hại và các khoản bồi thường để được xem xét miễn, giảm theo quy định.

Trong đó, hồ sơ bao gồm: (i) biên bản kiểm kê thiệt hại do chính người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp lập, (ii) biên bản xác định giá trị thiệt hại do tổ chức định giá theo pháp luật thực hiện (bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực), (iii) hồ sơ bồi thường được cơ quan bảo hiểm chấp nhận và (iv) hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân liên quan (bản chính hoặc bản sao có chứng thực (nếu có).