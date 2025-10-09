Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bão số 10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh tại các khu vực khẩn trương rà soát, đánh giá tình trạng khách hàng vay vốn để triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10, đảm bảo nguồn vốn đến đúng nơi…

Để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn số 8622/NHNN-TD gửi đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực, yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Theo công văn từ Ngân hàng Nhà nước, trong khoảng thời gian từ ngày 27-30/9/2025, bão số 10 đổ bộ vào nước ta với sức gió rất mạnh trên phạm vi rộng và thời gian lưu bão kéo dài, kèm theo mưa lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như sản xuất của nhân dân ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt yêu cầu các tổ chức tín dụng và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực chủ động tiến hành rà soát, đánh giá tình trạng khách hàng đang vay vốn.

Theo Công văn số 8622/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng cần triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, bao gồm: (i) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, (ii) xem xét miễn, giảm lãi vay, (iii) tiếp tục cho vay mới phục vụ khôi phục sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành và (iv) thực hiện xử lý nợ. Theo Công văn số 8622/NHNN-TD

Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng cần triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, bao gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới phục vụ khôi phục sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ chế này đã được quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ-CP và Nghị định số 156/2025/NĐ-CP; cùng với Quyết định 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2021/QĐ-TTg.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng cần hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ nếu phát sinh các biện pháp xử lý nợ, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Song song với đó, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực giữu vai trò làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai nhanh chóng các biện pháp hỗ trợ khách hàng, góp phần khắc phục thiệt hại do bão sô 10.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết các chi nhánh cũng cần phối hợp với sở, ban, ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp hỗ trợ người dân chịu thiệt hại.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các khu vực khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trong công văn.

"Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực phải kịp thời báo cáo để được xem xét và xử lý", Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.