Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"
Nguyễn Thuấn
04/09/2025, 16:33
Với việc chuyển đổi từ cây mía bấp bênh sang cây riềng, ông Trần Thế Xanh, Trưởng thôn Mỹ Quang, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) không chỉ giúp gia đình đổi đời mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho cả vùng quê. Với người Thăng Bình, cây riềng chẳng khác nào “vàng đỏ”. Thị trường tiêu thụ không chỉ dừng ở các công ty chế biến trong nước, mà còn mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu...
Giữa những trăn trở về sinh kế nơi nông thôn, câu chuyện của ông Trần Thế Xanh trở thành minh chứng sống động cho sự mạnh dạn đổi thay. Sau những ngày rộn ràng của dịp
Quốc khánh 2/9, tiết trời xứ Thanh đã bước sang thu. Ở thôn Mỹ Quang, người dân lại tất bật trên những luống riềng trải dài,
ánh mắt rạng rỡ sau mùa vụ bội thu.
“Ngày xưa, làm mía vất vả mà chẳng dư dả. Giờ đây, trồng riềng, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn”, ông Trần Thế Xanh vừa dẫn tôi đi giữa những cánh đồng xanh mướt vừa nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của người nông dân dám nghĩ, dám làm ấy như chứa đựng cả một hành trình dài đầy gian nan của sự tìm tòi và kiên trì, phản ánh rõ nét những nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển kinh tế bền vững.
"TRỒNG MÍA MƯỜI NĂM KHÔNG BẰNG TRỒNG RIỀNG MỘT VỤ”
Thăng Bình trước đây được xem là
“vựa mía” của vùng Nông Cống. Bao đời nay, mía từng là nguồn sống chủ lực, là
niềm tin để người dân bám đất, bám làng. Nhưng rồi thực tế ngày càng phũ phàng:
chi phí đầu tư cao, thời tiết thất thường, giá thu mua lại lên xuống thất thường
khiến nhiều hộ trắng tay.
Gia đình ông Xanh cũng không ngoại
lệ. Hơn mười năm gắn bó với cây mía, ông thấm thía nỗi nhọc nhằn: một ha đất,
biết bao công sức bỏ ra mà có năm thu chưa đầy 50 triệu đồng, thậm chí còn lỗ vốn.
“Cả vụ mùa chỉ mong không bị lỗ, chứ mơ làm giàu thì xa vời lắm”, ông tâm sự.
Khi nhiều người vẫn cặm cụi bám lấy
cây mía, ông Xanh đã quyết định đi tìm lối ra khác. Ông kể, chính những chuyến
đi tìm hiểu, học hỏi từ các mô hình trồng rau gia vị ở miền Trung đã mở cho
mình một hướng nghĩ mới. Ở đó, ông thấy người dân trồng riềng – một loại cây tưởng
chỉ dùng để nấu giả cầy, kho cá nhưng lại mang đến hiệu quả kinh tế cao bất
ngờ.
Khác với mía cần nhiều công chăm
sóc, cây riềng lại dễ tính, ít sâu bệnh, không kén đất, hầu
như chẳng phải tưới tắm cầu kỳ. Quan trọng hơn, nhu cầu thị trường lại rộng mở:
từ gia vị trong bếp ăn, nguyên liệu dược liệu cho đến chế biến mỹ phẩm...
Tin vào trực giác của mình, ông
Xanh mạnh dạn phá bỏ toàn bộ diện tích mía để chuyển sang trồng riềng. Ban đầu,
không ít người cho rằng ông “dở hơi”, “làm chuyện khác người”. Nhưng chỉ sau một
năm, sự hoài nghi ấy đã hóa thành ngỡ ngàng: từ 1 ha đất, ông thu về gần 70 tấn
riềng, doanh thu lên tới 400 – 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vẫn
còn khoảng 300 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng mía.
“Trồng mía mười năm không bằng trồng
riềng một vụ”, ông cười, ví von bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc của người nông
dân.
HIỆU ỨNG LAN TỎA
Từ những thành công của mình, ông
Xanh bắt đầu vận động bà con trong thôn chuyển đổi cây trồng. Ông cũng sẵn sàng chia
sẻ kinh nghiệm, cung cấp giống, thậm chí kết nối thương lái để bảo đảm đầu ra.
Chỉ sau ít năm, từ chỗ lác đác vài hộ, phong trào trồng riềng đã lan rộng ra khắp
Mỹ Quang và các thôn lân cận.
Anh Nguyễn Bá Quế – một trong những
người đi theo mô hình sớm nhất, giờ đã có tới 2 ha riềng, sản lượng hơn 100 tấn/năm,
thu lãi gần 700 triệu đồng. “Không những gia đình khá lên, mà tôi còn thuê thêm
3 – 4 lao động địa phương, trả lương 6 – 7 triệu đồng mỗi tháng. Vừa có người
làm, vừa giúp bà con có việc ổn định”, anh chia sẻ.
Còn theo bà Mạch Thị Hồng thì “Cây riềng hợp đất, dễ trồng, đầu ra lại ổn định. Nhờ nó mà kinh tế gia đình
tôi thay đổi hẳn. Tôi còn thuê thêm người thu hoạch, làm cỏ, cũng là góp phần tạo
công ăn việc làm cho hàng xóm”. Bà nói, nếu được chính quyền hỗ trợ thêm về giống
và kỹ thuật, bà sẽ mở rộng diện tích, khuyến khích nhiều hộ khác cùng tham gia
để hình thành vùng nguyên liệu lớn.
Đi trên những cánh đồng riềng
xanh mướt, cảm nhận rõ sức sống mới đang chảy tràn nơi đây. Người dân không
còn những nỗi lo mất mùa, mất giá. Thay vào đó là sự chủ động, tự tin và niềm
tin vào tương lai sáng sủa hơn.
Ngày trước, người ta gọi mía là
“vàng trắng”. Giờ đây, với người Thăng Bình, cây riềng chẳng khác nào “vàng đỏ”.
Thị trường tiêu thụ không chỉ dừng ở các công ty chế biến trong nước, mà còn mở
rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.
Nhưng để cây riềng thực sự trở
thành cây chủ lực, theo ông Xanh, cần có sự chung tay của chính quyền và doanh
nghiệp. “Bà con thấy hiệu quả nhưng muốn đầu tư lâu dài cần phải có chuỗi
liên kết. Nếu được quy hoạch vùng trồng, đào tạo kỹ thuật, xây dựng hợp tác xã
và kết nối tiêu thụ, tôi tin riềng sẽ là cây xóa đói giảm nghèo bền vững”, ông
bày tỏ.
Điều ấn tượng nhất
không chỉ là lợi nhuận cao, mà còn là cách ông Xanh và bà con đang thay đổi tư
duy sản xuất. Họ không còn “mạnh ai nấy làm”, mà bắt đầu nghĩ tới sản xuất theo
chuỗi, theo vùng nguyên liệu, gắn với thị trường tiêu thụ. Đó chính là hướng đi
mà nhiều địa phương đang tìm kiếm trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng
cao.
Buổi trưa ở Thăng Bình, nắng thu vàng rực trên những luống riềng, gió nhẹ mang hương thơm lan tỏa. Người nông dân lom khom thu hoạch, tiếng cười nói vang vọng trong không gian yên bình. Dưới ánh nắng, tôi cảm nhận sức sống mới của vùng quê đang đổi thay nhờ quyết định chuyển đổi táo bạo của ông Trần Thế Xanh và sự đồng lòng của bà con. Thăng Bình hôm nay không chỉ có vụ riềng trĩu củ mà còn niềm tin vào một tương lai no ấm, bền vững.
Chuyển đổi cây trồng: Hoa thiên lý mang lại "mùa vàng" cho vùng quê xứ Thanh
11:19, 12/08/2025
Giải pháp nâng cao giá trị cho 3 loại cây trồng chủ lực tại Bắc Trung Bộ
14:10, 14/08/2025
Chuyển đổi cây trồng, mở hướng làm kinh tế cho đồng bào Mông ở Mường Lát
Điều phối liên ngành phát triển bền vững kinh tế biển
Các bộ, ngành, địa phương có biển chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong sử dụng không gian biển theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với các vấn đề mang tính liên ngành, liên bộ, liên địa phương, các bộ, ngành và địa phương có biển báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam để tổng hợp xử lý...
Nghệ An tăng tốc phát triển các dự án năng lượng xanh
Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án điện lực và năng lượng theo quy hoạch, như điện khí LNG, điện mặt trời, điện gió và sinh khối. Với lợi thế tự nhiên phong phú cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, hiện đại, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững...
Đi tìm hơi thở xanh ở Thung Nham
Giữa vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình) đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ có cảnh quan nguyên sơ, vườn chim kỳ thú, nơi đây còn truyền đi thông điệp phát triển du lịch xanh từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh
Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường là cần thiết để kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này cũng đáp ứng yêu cầu hội nhập, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh ngày càng được chú trọng, đề cao...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: