Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt
Tùng Dương
05/09/2025, 09:49
Lượng chất thải tại Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn/ngày, trong khi đó, lượng chất thải tại TP.HCM phát sinh gần gấp đôi Hà Nội, khoảng 14.000 tấn/ngày. Tổng lượng chất thải của 2 thành phố chiếm khoảng 23% lượng rác thải của cả nước...
Tại họp báo thường kỳ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện
Cục Môi trường đã trao đổi, chia sẻ về công tác phân loại, thu gom, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt tại các địa phương; vấn đề giải quyết ô nhiễm không khí đô
thị…
PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT MỚI CHỈ DỪNG Ở QUY MÔ NHỎ
Ông Hồ Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, tính
đến ngày 30/6, tổng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong cả nước khoảng 69,4
nghìn tấn/ngày, trong đó đã xử lý đạt khoảng 91%.
Nêu những khó khăn, tồn tại trong công tác thu gom, phân loại,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay, đại diện Cục Môi trường chỉ rõ thực tế
công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ, chủ yếu
thí điểm tại một số địa phương.
Ở khu vực nông thôn, nhiều hộ gia đình vẫn tự xử lý rác theo
cách truyền thống như chôn lấp, đốt thủ công hoặc tận dụng làm thức ăn chăn
nuôi, chất độn chuồng. Một số địa phương bước đầu áp dụng việc thu phí thu gom,
vận chuyển và xử lý dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác đã phân loại, nhưng
còn nhiều hạn chế.
Tại các đô thị lớn, do hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ từ
phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại
đang là vấn đề lớn gây cản trở trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải.
Bên cạnh đó, các cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội cho
công tác thu gom, phân loại, tái chế, xử lý chất thải đã có nhưng việc triển khai
còn nhiều hạn chế nên nguồn lực huy động chưa đáp ứng được nhu cầu. Nguyên tắc
"Người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý" chưa được áp dụng triệt để,
đặc biệt là việc chưa thu đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý nên chưa
thúc đẩy được nguồn lực tư nhân đầu tư về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt.
Mặt khác, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy
đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc
phân loại chất thải để biến chất thải thành tài nguyên. Công tác tuyên truyền,
vận động hộ gia đình, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phân loại
CTRSH chưa đủ sức lan tỏa, chưa tạo thành thói quen, nếp sống của người dân.
Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, tại
Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn
ra mới đây, Cục Môi trường thông tin, bằng việc áp dụng nguyên tắc Pareto- tập
trung quản lý 20% cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao để kiểm soát 80% nguy cơ môi
trường, ngành đã chuyển từ thế bị động sang chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố.
Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, công tác kiểm soát ô nhiễm
có nhiều chuyển biến. Đến nay, 94,1% khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử
lý nước thải tập trung, tăng 3,4% so với giai đoạn trước; 31,5% cụm công nghiệp
và 16,6% làng nghề đã đầu tư hệ thống xử lý đạt yêu cầu, từng bước hình thành
mô hình phát triển gắn với bảo vệ môi trường.
Trong quản lý chất thải, nhiều giải pháp giảm chôn lấp, tăng
tái chế, tái sử dụng, hạn chế nhựa dùng một lần đã được triển khai. Các khu
liên hợp xử lý chất thải quy mô lớn hình thành ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và nhiều
địa phương, 7 nhà máy đốt rác phát điện vận hành. Năm 2024, tỷ lệ thu gom, xử
lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 97,26%, tỷ lệ chôn lấp giảm xuống 64%; chất
thải nguy hại được xử lý đạt 98,06%. Công tác kiểm soát nhập khẩu phế liệu siết
chặt, lượng phế liệu tồn tại cảng biển giảm mạnh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn
đấu 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn; giảm tỷ lệ
chôn lấp xuống dưới 50% lượng thu gom; kiểm soát các nguồn bụi, khí thải; từng
bước giảm ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp trọng
điểm.
ĐỊA PHƯƠNG KHẨN TRƯƠNG BAN HÀNH GIÁ, HÌNH THỨC
THU GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC
Trên cơ sở nhận định được các vấn đề then chốt trong việc
triển khai phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn trong thời
gian vừa qua, tại họp báo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã xác định một
số giải pháp căn bản trước mắt và lâu dài cần tập trung đẩy mạnh.
Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung rà soát những
bất cập về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong Luật Bảo vệ môi trường và Nghị
định để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện; ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ
thuật môi trường quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; Thông tư hướng
dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư
lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt…
Các địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành quy trình kỹ
thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành giá tối đa và giá cụ thể, hình thức
thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng
hoặc thể tích chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý theo từng loại theo yêu cầu của
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.
Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tham mưu
Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội
"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" để có 1 Nghị quyết của Quốc
hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp
luật về bảo vệ môi trường.
Trong đó cho phép nghiên cứu cơ cấu lại các nhiệm vụ
chi ngân sách cho bảo vệ môi trường theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung
giải quyết các vấn đề môi trường tồn đọng kéo dài; đầu tư các công trình hạ tầng
môi trường thiết yếu như hệ thống, hạ tầng thu gom, phân loại và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt.
Liên quan đến vấn đề quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế,
kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành quy định về định mức kinh tế- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 6/2/2025. Đây là căn cứ để các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt lập phương án giá gửi về cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và ban hành mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt...
Mới đây, Hà Nội ban hành, Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh
tế- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng
trên địa bàn thành phố, gồm: Quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng; và Định mức kinh tế kỹ thuật thu gom,
vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng.
Cùng với đó, hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật cũng được
ban hành, làm cơ sở tính toán chi phí và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên
môn trong lĩnh vực môi trường. Các định mức này bao trùm đầy đủ các giai đoạn từ
thu gom, vận chuyển, vận hành trung chuyển đến xử lý chất thải và duy trì vệ
sinh công cộng.
Định mức kinh tế- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng gồm: Các định mức kinh tế- kỹ thuật thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Các định mức kinh tế- kỹ thuật vận
hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Các định mức kinh tế- kỹ thuật
xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Các định mức kinh tế- kỹ thuật vệ sinh công cộng.
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng và các tổ chức, cá nhân có
liên quan.
Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt, UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự
thảo quy định về vấn đề này. Theo phương án được đề xuất, thành phố dự kiến
tăng giá thu gom rác như sau: Các phường tăng lên 21.000 đồng/người/tháng trong
năm 2025 và lên 43.000 đồng/người/tháng vào năm 2026. Các xã tăng lên 10.000 đồng/người/tháng
năm 2025 và lên 23.000 đồng/người/tháng năm 2026. Nếu đề xuất này được áp dụng,
giá thu gom rác tại Hà Nội sẽ cao hơn 7 lần so với giá cũ.
Cùng với đó, nhóm cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, khu dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp sẽ áp dụng đơn giá 1.175 đồng/kg
theo đúng khối lượng rác phát sinh thực tế. Thành phố khẳng định nguyên tắc
tính đúng, tính đủ chi phí để bảo đảm nguồn lực cho toàn bộ chuỗi thu gom- vận
chuyển- xử lý.
95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn vào năm 2030
13:32, 14/08/2025
Huy động nguồn lực đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ thúc đẩy phương thức PPP
12:06, 21/03/2025
Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên 200 nghìn tấn/năm phải có hệ thống xử lý, thu hồi năng lượng
Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam
Ban hành mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa (HS code); các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế làm nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam...
Trọng tâm hợp tác giữa UNDP và Việt Nam sẽ hướng vào carbon xanh, huy động tài chính khí hậu
Trong năm tới, UNDP sẽ xây dựng Chương trình quốc gia mới cho Việt Nam, các hợp tác và hỗ trợ sẽ chú trọng vào các nhiệm vụ: NDC 3.0 (Đóng góp do quốc gia tự quyết định - Nationally Determined Contribution) lần thứ ba; EPR (Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất); chương trình carbon xanh; huy động tài chính khí hậu…
Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"
Với việc chuyển đổi từ cây mía bấp bênh sang cây riềng, ông Trần Thế Xanh, Trưởng thôn Mỹ Quang, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) không chỉ giúp gia đình đổi đời mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho cả vùng quê. Với người Thăng Bình, cây riềng chẳng khác nào “vàng đỏ”. Thị trường tiêu thụ không chỉ dừng ở các công ty chế biến trong nước, mà còn mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu...
Điều phối liên ngành phát triển bền vững kinh tế biển
Các bộ, ngành, địa phương có biển chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong sử dụng không gian biển theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với các vấn đề mang tính liên ngành, liên bộ, liên địa phương, các bộ, ngành và địa phương có biển báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam để tổng hợp xử lý...
Nghệ An tăng tốc phát triển các dự án năng lượng xanh
Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án điện lực và năng lượng theo quy hoạch, như điện khí LNG, điện mặt trời, điện gió và sinh khối. Với lợi thế tự nhiên phong phú cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, hiện đại, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: