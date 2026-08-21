Mưa lớn dồn dập, Nghệ An và Hà Tĩnh căng mình ứng phó

Mưa lớn kéo dài từ ngày 18/8 đến sáng 20/8 khiến nhiều khu vực tại Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, cầu tràn bị nước lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt và nguy cơ sạt lở gia tăng. Các lực lượng chức năng đang tăng cường chốt chặn, cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời chủ động phương án ứng phó...

Nước từ rừng đầu nguồn đổ về khiến cầu tràn trên địa bàn xã Tam Thái bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Ảnh: Lê Thạch

Tại Nghệ An, mưa lớn khiến một số cầu tràn trên các tuyến đường tỉnh bị ngập sâu. Tại cầu tràn Cây Xăng, Km 27+950, đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, nước lũ dâng hơn 50cm, gây ngập toàn bộ mặt cầu.

Từ 6h ngày 20/8, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, đơn vị quản lý tuyến, đã phối hợp với chính quyền địa phương lập trạm gác, bố trí lực lượng tại hai đầu cầu và cảnh báo người dân không qua lại.

Tại tràn suối Nậm Bông, Km 25, đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân, mực nước tiếp tục dâng cao. Đơn vị quản lý giao thông phối hợp với chính quyền địa phương dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại hai đầu tràn từ 7h ngày 20/8.

Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra sông, suối vớt củi, xúc cá; tuyệt đối không tự ý vượt qua cầu tràn hoặc những đoạn đường đang bị ngập sâu.

Tại xã Tam Thái, cầu tràn trên tuyến đường vào Trường THCS Tam Hợp và bản Phồng bị nước lũ nhấn chìm. Nước dâng cao, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Tuyến đường vào khu vực Tam Hợp, nơi có các bản Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm, tạm thời bị chia cắt với bên ngoài. Một số đoạn Quốc lộ 7 qua địa bàn xã Tam Thái cũng bị nước tràn lên mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp chính quyền địa phương ứng trực tại các điểm ngập, chủ động bảo đảm an toàn giao thông trong mưa lũ. Ảnh: Lê Thạch

Tại xã Tam Quang, mưa lớn làm nước dâng tại nhiều khu vực, đồng thời khiến cây cối gãy đổ, ảnh hưởng giao thông. Một cây lớn tại khu vực rừng Săng Lẻ bị gãy, chắn ngang đường.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và máy móc đến hiện trường cắt, di chuyển cây, dọn dẹp mặt đường. Sau khi chướng ngại vật được xử lý, giao thông qua khu vực được khôi phục. Ảnh: UBND xã Tam Quang

Đáng chú ý, cầu tạm dẫn vào 2 bản Yên Thắng và Cốc Tạt, xã Yên Hòa, bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 300 hộ với gần 1.400 người dân bị cô lập.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã Yên Hòa đã cử cán bộ, lực lượng tại chỗ kiểm tra hiện trường; yêu cầu ban quản lý 2 bản thông báo, khuyến cáo người dân không tự ý vượt qua khu vực nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng được bố trí theo dõi mực nước, các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và rà soát những hộ dân ở khu vực xung yếu để chủ động phương án di dời khi cần thiết.

Cầu tạm Trung Thắng dẫn vào bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, bị lũ cuốn sập hoàn toàn, khiến người dân khu vực phía trong tiếp tục rơi vào cảnh bị cô lập. Video: Văn Yến

Địa phương cũng kiểm tra nhu cầu lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu của người dân. Nếu tình trạng cô lập kéo dài, xã sẽ phối hợp với các lực lượng tìm phương án vận chuyển, tiếp tế, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, người đau ốm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập cục bộ tại một số địa bàn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên tuyến đường ven biển.

Sáng 20/8, tại đường tỉnh 547, đoạn Km 103+760 qua phường Hải Ninh và Km 84+700 qua xã Kỳ Xuân, xuất hiện nhiều dấu hiệu sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ngành chức năng đã triển khai xây tường chắn, làm rọ đá để gia cố các vị trí xung yếu.

Trên địa bàn xã Kỳ Văn xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, đá tại một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, tuyến đường liên xã Kỳ Văn - Kỳ Anh (tuyến đường liên xã Kỳ Trung - Kỳ Đồng cũ) đang có một số vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là tại các khu vực taluy, địa hình dốc.

Lực lượng chức năng xã Kỳ Xuân đã đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Ảnh: UBND xã Kỳ

Tuy nhiên, do nền địa chất khu vực đồi núi chủ yếu là đất pha cát xen lẫn đá mồ côi, nguy cơ sạt lở vẫn thường trực trong mùa mưa lũ. Riêng đoạn Km 103+760 qua phường Hải Ninh thường xuyên xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Nước từ khu vực đồi núi đổ xuống mạnh có thể kéo theo đất đá xuống mặt đường.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đã cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân lưu thông qua 2 vị trí nguy hiểm; đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực, chuẩn bị máy móc, thiết bị để xử lý khi có sự cố.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, thống kê ban đầu đến sáng 20/8, mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 700ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh bị ngã, đổ và ngập úng.

Đồng lúa xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. Ảnh: UBND xã Kỳ Xuân

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, từ đêm 18/8 đến sáng 20/8, tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 18/8 đến 7h ngày 20/8 tại một số trạm khá lớn, như Cẩm Nhượng 314mm, Kỳ Anh 185mm, Hà Tĩnh 182,3mm, Linh Cảm 166,4mm, Sơn Diệm 122,6mm, Chu Lễ 121,4mm và Hoành Sơn 81,6mm.

Mưa lớn khiến một số xã phía Đông và khu vực ven biển như Kỳ Anh, Thiên Cầm, Cẩm Trung, Đông Kinh, Can Lộc, Xuân Lộc, Đức Thịnh... xảy ra ngập cục bộ.

Trên các sông ở Hà Tĩnh, mực nước hiện vẫn dưới báo động 1. Lúc 7h ngày 20/8, hồ Kẻ Gỗ có mực nước ở cao trình 20,91m, thấp hơn nhiều so với cao trình thiết kế 32,5m; hồ Sông Rác ở cao trình 15,42m, so với cao trình thiết kế 23,2m. Các hồ chứa vừa và nhỏ hiện có mực nước thấp so với dung tích thiết kế.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở, ngành và địa phương đang duy trì trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình, chủ động tham mưu và xử lý các tình huống phát sinh.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, cầu tràn, taluy có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không cố vượt qua những vị trí nước chảy xiết. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương tiện và nhân lực để ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.