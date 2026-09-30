Nghệ An đưa Internet vệ tinh đến 31 thôn, bản vùng cao

Nghệ An sẽ triển khai thiết bị Starlink tại 31 thôn, bản còn khó khăn về hạ tầng viễn thông, mở thêm cơ hội tiếp cận Internet cho người dân vùng miền núi, phục vụ học tập, y tế, thông tin liên lạc và sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Internet vệ tinh được kỳ vọng mở thêm cơ hội kết nối cho người dân tại các thôn, bản còn khó khăn về hạ tầng viễn thông ở Nghệ An. Ảnh: Hà Hằng

Ở những khu vực hạ tầng viễn thông chưa theo kịp nhu cầu, một kết nối Internet ổn định có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho người dân. Từ việc học tập trực tuyến, tiếp cận thông tin đến thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh từ xa hay kết nối với bên ngoài, Internet ngày càng trở thành một phần thiết yếu của đời sống.

Tại Nghệ An, những khoảng trống về kết nối này đang được tỉnh tìm thêm giải pháp thông qua việc triển khai thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại các thôn, bản còn khó khăn về hạ tầng viễn thông.

Theo Kế hoạch số 895/KH-UBND UBND tỉnh Nghệ An ban hành, tỉnh này sẽ triển khai thiết bị Starlink tại 31 thôn, bản thuộc các xã: Keng Đu, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Quàng, Mậu Thạch, Na Loi, Mường Lống, Mường Típ, Chiêu Lưu, Tiền Phong, Tri Lễ, Hữu Khuông, Hoa Quân, Mường Chọng, Châu Lộc, Nghĩa Khánh, Huồi Tụ, Nghĩa Hành, Tam Thái và Nậm Cắn.

Đây là những địa bàn được rà soát, đối soát giữa Cục Viễn thông và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, trong đó việc phát triển hạ tầng viễn thông mặt đất vẫn còn gặp khó khăn.

Điểm đáng chú ý của phương án này là thiết bị Starlink không hướng đến phục vụ riêng từng hộ dân mà được bố trí để cộng đồng cùng tiếp cận tại các địa điểm đã xác định. Người dân có thể sử dụng kết nối cho những nhu cầu thiết yếu như liên lạc, học tập, tiếp cận thông tin, y tế và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Với những thôn, bản nằm ở địa hình miền núi, việc kéo mới hoặc hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất thường cần nhiều thời gian và nguồn lực. Vì vậy, kết nối vệ tinh được kỳ vọng tạo thêm một phương án để người dân có thể tiếp cận Internet trong thời gian chờ hạ tầng truyền thống được hoàn thiện.

Theo kế hoạch, trước khi lắp đặt, các địa phương sẽ phối hợp khảo sát cụ thể vị trí, điều kiện an ninh, an toàn, nguồn điện và bố trí người quản lý thiết bị. Việc vận chuyển, lắp đặt, cấu hình, kích hoạt và hướng dẫn sử dụng dự kiến hoàn thành trước ngày 5/10/2026.

Để thiết bị thực sự phát huy hiệu quả, việc triển khai không chỉ dừng ở khâu lắp đặt. Trong thời gian 6 tháng, tình trạng thiết bị, chất lượng kết nối, số người và hộ dân thực tế sử dụng, mục đích truy cập, khả năng tiếp cận của cộng đồng cũng như các sự cố phát sinh sẽ được theo dõi, đánh giá định kỳ.

Kết nối Internet góp phần hỗ trợ người dân vùng miền núi Nghệ An tiếp cận thông tin, học tập và các dịch vụ thiết yếu - Ảnh minh họa do AI tạo.

Các điểm triển khai cũng phải bảo đảm thiết bị được quản lý, bảo quản và sử dụng đúng mục đích phục vụ cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng bởi hiệu quả của một giải pháp kết nối không chỉ nằm ở khả năng cung cấp tín hiệu mà còn ở việc người dân có thể tiếp cận và sử dụng thường xuyên.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả triển khai. Viettel Nghệ An phụ trách các nội dung kỹ thuật, từ khảo sát, lắp đặt, cấu hình, kích hoạt đến kiểm tra thiết bị và hướng dẫn sử dụng.

Cùng với đó, ngành điện phối hợp bảo đảm nguồn điện ổn định; lực lượng công an tham gia rà soát địa điểm và hướng dẫn các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin. Chính quyền các xã có điểm triển khai sẽ trực tiếp phối hợp quản lý, bảo quản và tổ chức sử dụng thiết bị phục vụ cộng đồng.

Starlink được xác định là giải pháp kết nối mang tính tạm thời trong giai đoạn thí điểm. Song song với việc thử nghiệm kết nối vệ tinh, Nghệ An tiếp tục phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện hạ tầng di động mặt đất tại những khu vực còn khó khăn.

Theo lộ trình, sau 6 tháng vận hành, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực tế và xem xét phương án tiếp theo. Những dữ liệu thu được từ 31 điểm triển khai sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng ứng dụng kết nối vệ tinh tại các địa bàn miền núi, nơi việc phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống còn nhiều thách thức.

Từ một kết nối Internet tại điểm cộng đồng, mục tiêu lớn hơn là giúp người dân vùng khó không bị đứng ngoài quá trình chuyển đổi số. Khi đường truyền được mở rộng, những cơ hội về học tập, tiếp cận thông tin, dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu cũng có thêm điều kiện đến gần hơn với người dân ở những thôn, bản xa xôi.