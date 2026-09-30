Đi khám chữa bệnh sẽ không phải xuất trình nhiều loại giấy tờ

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm bớt gánh nặng giấy tờ cho người dân khi đi khám chữa bệnh, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế.
Định hướng quan trọng được đề cập là người dân sẽ không còn phải xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước đây, mà thay vào đó, thông tin sẽ được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, Bộ Y tế đã đề xuất một loạt các biện pháp nhằm từng bước chuyển phương thức tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế từ quản lý dựa trên hồ sơ, giấy tờ sang quản lý, xác thực và giải quyết trên cơ sở dữ liệu.
Đồng thời, tăng cường thực hiện các quy trình, giao dịch trên môi trường điện tử, góp phần tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội, cũng như nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.
Theo dự thảo Nghị định, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh chỉ cần cung cấp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân thân thông qua các hình thức như căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy.
Trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh sẽ khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số bảo hiểm y tế.
Trong trường hợp chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thì cơ sở khám chữa bệnh khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoặc tra cứu trên ứng dụng VNeID của bố hoặc mẹ của trẻ.
Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ, hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án. Trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân, người đại diện cơ sở khám chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án.
Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, khi đến khám chữa bệnh, cơ sở khám chữa bệnh khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Với các trường hợp nêu trên, chỉ khi không khai thác được thông tin trên các cơ sở dữ liệu, thì người bệnh mới phải xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.
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