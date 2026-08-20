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Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập úng khiến hơn 430 ha lúa hè thu bị ngập, đổ ngã

N Nguyễn Thuấn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 18 đến chiều 19/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ và làm hơn 430 ha lúa hè thu bị đổ, ngã...

Mưa lớn và gió mạnh đã khiến khoảng 60–70% diện tích lúa tại xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị đổ rạp. Ảnh: UBND xã Xuân Lộc.
Mưa lớn và gió mạnh đã khiến khoảng 60–70% diện tích lúa tại xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị đổ rạp. Ảnh: UBND xã Xuân Lộc.

Theo Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa đo được từ 19h ngày 18/8 đến 16h ngày 19/8 tại một số trạm khá lớn. Trong đó, Cẩm Nhượng ghi nhận 262,8 mm, Kỳ Anh 134,3 mm, Hà Tĩnh 89,5 mm, Hoành Sơn 62,4 mm, Linh Cảm 38,8 mm, Chu Lễ 36,2 mm và Sơn Diệm 20,6 mm. Hiện mưa vẫn tiếp diễn theo từng đợt.

Mưa lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 430 ha lúa hè thu bị đổ, ngã, ngập úng. Một số địa phương chịu thiệt hại lớn gồm Gia Hanh 190 ha, Cẩm Trung 100 ha, Kỳ Xuân 100 ha và Thạch Lạc 40 ha.

Trước tình hình này, các địa phương đã huy động lực lượng và máy móc khơi thông dòng chảy, mở các cống tiêu thoát nước nhằm hạn chế ngập úng, giảm thiệt hại cho người dân.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn tại Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Cẩm Trung... bị ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, cắm biển cảnh báo và thông tin đến người dân hạn chế qua lại tại những khu vực bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở.

Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra các điểm xung yếu, chủ động phương án ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung
Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra các điểm xung yếu, chủ động phương án ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các công điện, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; đồng thời theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Đến 17h ngày 19/8, mực nước tại các hồ chứa lớn vẫn ở dưới cao trình thiết kế. Hồ Ngàn Trươi đạt 34,2/52 m, hồ Kẻ Gỗ 20,58/32,5 m và hồ Sông Rác 15,2/23,2 m. Các hồ chứa vừa và nhỏ cũng đang ở mức thấp so với dung tích thiết kế.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong nhiều giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Tại khu vực ven biển, mưa rào và dông mạnh tiếp tục xuất hiện. Gió tây đến tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Lực lượng công an chủ động rà soát các khu vực xung yếu, nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung
Lực lượng công an chủ động rà soát các khu vực xung yếu, nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung

Đáng chú ý, trong đêm 20/8 và ngày 21/8, ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh dự báo có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Các địa phương ven biển được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động thông tin đến người dân và phương tiện hoạt động trên biển, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

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