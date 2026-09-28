Hà Nội nêu hướng giải quyết chính sách khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Định hướng chung là việc thực hiện chính sách cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh để những cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghỉ việc, trong khi địa phương vẫn còn nhu cầu sử dụng...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; các xã, phường và các trường cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ và giải quyết chính sách khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Việc rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự được thực hiện đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Trong đó, đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, sau khi bố trí theo quy định tại Nghị quyết số 37, số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại của các cơ sở giáo dục trước sắp xếp được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo, hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo.

Trường hợp đã có quyết định cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, hoặc đồng ý cho nghỉ việc, nhưng thực tế chưa nghỉ việc thì tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp theo quy định.

Việc bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với trường hợp thôi giữ chức vụ, hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các vị trí dùng chung cho mỗi cơ sở giáo dục (bao gồm trường chính, phân hiệu, điểm trường), mỗi vị trí được bố trí 1 người.

Với vị trí kế toán, trường hợp thuộc loại hình trường có học sinh nội trú, bán trú có quy mô từ 40 lớp trở lên, được bố trí tối đa 2 người.

Các vị trí việc làm khác (nhân viên thiết bị, thí nghiệm; thư viện; giáo vụ; tư vấn học sinh; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; quản trị công sở; y tế trường học), được bố trí riêng cho trường chính và mỗi phân hiệu, mỗi vị trí được bố trí 1 người.

Căn cứ số lượng biên chế được sử dụng, cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục quyết định bố trí số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định. Việc bố trí một người đảm nhận một hoặc nhiều vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37.

Đối với trường dạy nghề (bao gồm trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề), số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục, và quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Sở Nội vụ, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát số lượng người làm việc được giao, số lượng hiện có, nhu cầu sử dụng theo vị trí việc làm, tình trạng thừa, thiếu và các chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành việc tuyển dụng.

Từ đó, hướng dẫn, tổ chức, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo thẩm quyền các giải pháp tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng lao động, bố trí, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường, và các hình thức phù hợp khác theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện các giải pháp sắp xếp, bố trí nhân sự nêu trên, mà số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại nếu có nguyện vọng nghỉ việc, thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp, thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế.

Số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp đủ theo quy định, thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế.

Việc thực hiện chính sách cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh để những cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghỉ việc trong khi địa phương vẫn còn nhu cầu sử dụng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu việc bố trí cơ cấu, số lượng hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Đối với các đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế, thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9, và thời hạn hoàn thành chi trả chính sách tinh giản biên chế muộn nhất là ngày 30/11/2026.