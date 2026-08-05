Nghệ An thúc tiến độ dự án hơn 560 tỷ đồng, tăng khả năng chống ngập khi mùa mưa tới

Nghệ An đang siết chặt tiến độ thi công hàng loạt công trình trên địa bàn TP Vinh (cũ). Nổi bật là dự án nâng cấp tuyến đường cửa ngõ thành phố có tổng mức đầu tư hơn 560,8 tỷ đồng, cùng 7 dự án thoát nước, tiêu úng được yêu cầu sớm hoàn thành khi mùa mưa đang tới...

dự án cải tạo, nâng cấp đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh cũ). Ảnh: PT

Theo UBND tỉnh Nghệ An, Dự án nâng cấp đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 560,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài khoảng 7,1 km, được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống điện, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và chỉnh trang đô thị trên trục giao thông cửa ngõ của thành phố Vinh (cũ).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tiến độ thi công giai đoạn 2 hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở Gói thầu số 10 gồm phần xây dựng, thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2. Gói thầu có giá trị hơn 240 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10/2025 với thời gian thực hiện 18 tháng. Đến nay, giá trị thực hiện mới đạt khoảng 26 tỷ đồng, tương đương 10,81% giá trị hợp đồng.

Hiện nhà thầu mới tập trung triển khai các hạng mục như vỉa hè, bó vỉa, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và di dời cây xanh. Trong khi đó, các hạng mục quyết định tiến độ như đường dây trung thế 35kV, 22kV, trạm biến áp, lưới điện hạ thế và cải tạo hệ thống điện chiếu sáng vẫn chưa được triển khai.

Theo chủ đầu tư, dự án còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại đoạn từ Km0+790 đến Km0+900, một số hộ dân chưa đồng thuận thi công do còn kiến nghị liên quan đến phạm vi chỉ giới vỉa hè đã được bồi thường trước đây.

Bên cạnh đó, trên một số đoạn tuyến vẫn còn cây xanh, biển quảng cáo, mái che và các công trình của người dân chưa được tháo dỡ, khiến việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ.

Ngoài ra, trên tuyến còn nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như cáp điện, cáp viễn thông và đường ống cấp nước. Việc phải phối hợp với nhiều đơn vị để khảo sát, di dời và đấu nối đã làm kéo dài thời gian thi công. Biến động giá vật liệu xây dựng, thiết bị cùng thời gian cung ứng các thiết bị chuyên ngành điện như cáp điện, tủ RMU, máy biến áp cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thực hiện dự án.

Cùng với dự án nâng cấp tuyến đường cửa ngõ thành phố, Sở Xây dựng Nghệ An đang triển khai 7 dự án về thoát nước và tiêu úng trên địa bàn TP Vinh (cũ) với tổng mức đầu tư hơn 73,2 tỷ đồng.

Trong đó, có 5 dự án do UBND tỉnh Nghệ An giao trực tiếp với tổng vốn khoảng 69,24 tỷ đồng, gồm: nạo vét hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng phía Nam (Cầu Đen) và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy); nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước trên các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học; sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, đường Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72 m; mua máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm tiêu úng tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh; sửa chữa hệ thống cửa phai tiêu úng Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm Bến Thủy.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án. Ảnh: PT

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao bổ sung 2 dự án với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng, gồm dự án sửa chữa, thay thế các hạng mục tại các trạm bơm tiêu úng Tây Nam, Phía Nam, Đông Nam và dự án sửa chữa, thay thế các hạng mục tại các trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh.

Để bảo đảm hiệu quả chống ngập úng đô thị trước mùa mưa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các dự án hoàn thành trong tháng 8/2026; riêng các công trình có tính chất đặc thù phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2026, góp phần nâng cao năng lực tiêu úng, giảm ngập và hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh (cũ).