Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Những tuần giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn cao điểm quen thuộc. Thế nhưng, cách người dân tiếp cận hàng hóa đang thay đổi rõ rệt. Bên cạnh hình ảnh chợ tết đông đúc, siêu thị sáng đèn từ sớm, mua sắm trực tuyến ngày càng hiện diện rõ trong giỏ chi tiêu cuối năm của nhiều gia đình...

Sự dịch chuyển này không diễn ra đột ngột, mà là kết quả tích lũy của nhiều năm thương mại điện tử len dần vào đời sống tiêu dùng Miền Tây; đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh và sự bùng nổ của mạng xã hội bán hàng.

“ONLINE” TĂNG TỐC TRONG MÙA CAO ĐIỂM TẾT

Bức tranh chung của thị trường thương mại điện tử Việt Nam cho thấy đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Theo báo cáo của Metric eReport (đơn vị chuyên về khoa học dữ liệu), tổng doanh thu từ bốn sàn thương mại điện tử lớn đạt khoảng 429.700 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2024, với giai đoạn cuối năm và cận tết đóng góp tỷ trọng lớn.

Khảo sát hành vi tiêu dùng do Insight Asia công bố cuối năm 2025 cho thấy 63% người tiêu dùng lựa chọn mua sắm tết qua các nền tảng online. Tỷ lệ này tăng nhanh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi độ phủ “smart-phone” và thanh toán điện tử ngày càng cao.

Tại khu vực này, mua sắm online tập trung chủ yếu vào các mặt hàng không đòi hỏi kiểm tra trực tiếp như bánh mứt đóng gói, giỏ quà tết, đồ gia dụng nhỏ và quần áo. Một ghi nhận khác trong mùa Tết gần nhất, cho thấy hơn 750.000 sản phẩm áo dài được bán qua Shopee và TikTok Shop, với tổng giá trị khoảng 190 tỷ đồng, phản ánh việc kênh online đã thâm nhập cả vào nhóm sản phẩm mang tính truyền thống. Đối với người tiêu dùng Miền Tây, việc đặt mua sớm qua mạng giúp chủ động thời gian, tránh áp lực đông đúc những ngày cận tết và dễ dàng so sánh giá giữa các nhà bán.

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long là sự cải thiện của hệ thống giao nhận. Những năm gần đây, mạng lưới logistics chặng cuối đã vươn sâu hơn về các huyện, thị xã (cũ), rút ngắn thời gian giao hàng liên tỉnh. Dù chi phí vận chuyển dịp tết có xu hướng tăng, nhiều sàn thương mại điện tử vẫn duy trì chính sách hỗ trợ phí giao hàng, giúp người mua ở khu vực nông thôn tiếp cận hàng hóa với chi phí chấp nhận được.

Điều này góp phần thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa đô thị trung tâm và vùng ven, vốn là đặc trưng lâu nay của thị trường Miền Tây.

CHỢ VÀ SIÊU THỊ TRUYỀN THỐNG VẪN GIỮ VAI TRÒ RIÊNG

Sự lên ngôi của mua sắm online không đồng nghĩa với việc kênh truyền thống suy giảm vai trò. Những ngày giáp tết, chợ trung tâm tại Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh hay Mỹ Tho vẫn nhộn nhịp người mua bán, đặc biệt ở nhóm thực phẩm tươi sống, trái cây chưng tết và hoa kiểng. Với nhiều gia đình, đi chợ tết không chỉ là hành vi tiêu dùng mà còn là thói quen văn hóa, gắn với cảm giác “chạm tay” vào không khí xuân.

Khác với nhóm hàng mua online, người tiêu dùng Miền Tây vẫn ưu tiên chọn trực tiếp cá, thịt, rau củ và trái cây, nhất là trong bối cảnh lo ngại về chất lượng và độ tươi. Siêu thị và cửa hàng tiện ích vì vậy giữ vai trò ổn định, đặc biệt tại các đô thị trung tâm, nơi nhu cầu mua sắm tập trung cao vào những ngày cận tết.

Thực tế cho thấy, nhiều gia đình áp dụng chiến lược mua sắm kết hợp: đặt trước các mặt hàng khô, quà biếu qua mạng từ sớm; sau đó dành vài ngày cuối năm để hoàn tất việc mua thực phẩm và hoa quả tại chợ hoặc siêu thị.

Sự song hành này buộc kênh bán lẻ truyền thống phải thích ứng. Không ít tiểu thương tại đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động nhận đơn qua mạng xã hội, sử dụng thanh toán không tiền mặt và kết nối với dịch vụ giao hàng nội vùng. Điều này cho thấy thị trường tết đang hình thành một cấu trúc tiêu dùng đa kênh, trong đó online và truyền thống không triệt tiêu nhau mà cùng chia sẻ vai trò trong giỏ chi tiêu cuối năm của người dân.