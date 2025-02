Sức mua sắm Tết 2025 của TP.HCM tăng trưởng mạnh so với năm trước

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 1/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn thị trường ước đạt 107.996 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, phản ánh sự sôi động của thị trường tiêu dùng trong những ngày cận Tết.

NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG TĂNG ẤN TƯỢNG

Trong tổng mức doanh thu, doanh thu bán lẻ chiếm gần 50%, đạt 53.717 tỷ đồng, tăng 11,5% so với tháng 1/2024. Ngoài bán lẻ, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 21,6%, đạt 12.832 tỷ đồng. Trong khi đó, ngành du lịch lữ hành cũng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, doanh thu bán lẻ và dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2025 đã tăng hơn 28% so với dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường sau giai đoạn khó khăn.

Về xu hướng tiêu dùng, người dân TP.HCM chủ yếu chi tiêu vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu lễ hội. Cụ thể, chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và đồ dùng gia đình tháng 1 năm nay tăng lần lượt 5,7% và 11,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, các mặt hàng có giá trị cao như xe cộ và đá quý có mức giảm nhẹ, lần lượt giảm 11,7% và 1%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng đối với những sản phẩm này không tăng mạnh như các mặt hàng thiết yếu.

Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát cũng ghi nhận mức doanh thu 29.954 tỷ đồng, tăng 25,5% so với tháng trước. Điều này phản ánh sức mua mạnh mẽ trong thị trường thương mại điện tử cũng như nhu cầu biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán. Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là sự chuyển hướng sang mua sắm trực tuyến, đã góp phần thúc đẩy doanh thu của các ngành dịch vụ này.

Cục Thống kê TP.HCM cũng cho biết, chương trình bình ổn thị trường đã phát huy hiệu quả, giúp giá cả hàng hóa và dịch vụ duy trì ổn định trong suốt tháng 1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự ổn định trong mức giá trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết.

CÁC TRỤ CỘT KINH TẾ CHƯA CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Mặc dù ngành dịch vụ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, các trụ cột kinh tế khác của TP.HCM trong tháng đầu năm 2025 chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp có xu hướng chậm lại, chủ yếu do ảnh hưởng của chu kỳ Tết Nguyên đán. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 giảm 21,1% so với tháng 12/2024 và giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy ngành công nghiệp vẫn chưa thể phục hồi nhanh chóng sau những khó khăn của năm 2024.

Về đầu tư công, TP.HCM đã giải ngân gần 1.600 tỷ đồng trong tháng 1, đạt 93,3% so với cùng kỳ. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% tổng vốn đầu tư công hơn 84.100 tỷ đồng mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong năm nay, nhằm thúc đẩy các dự án hạ tầng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân vẫn cần được đẩy mạnh trong những tháng tiếp theo để đạt được mục tiêu này.

Đồng thời, môi trường kinh doanh tại TP.HCM vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Trong 20 ngày đầu năm, TP.HCM đã cấp phép thành lập 1.802 doanh nghiệp, giảm 45,4% về số lượng và 73,4% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tham gia thị trường trong tháng 1 giảm 7,5%, trong khi số doanh nghiệp rút lui tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy môi trường đầu tư và kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, cần có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để cải thiện tình hình.

Dù vẫn còn những thách thức trong sản xuất công nghiệp và môi trường kinh doanh, những tín hiệu tích cực từ ngành dịch vụ và tiêu dùng trong tháng 1 cho thấy TP.HCM vẫn duy trì được động lực phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn đầu năm. Những kết quả này có thể là cơ sở để kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố trong các tháng tiếp theo, khi các ngành kinh tế khác cũng dần ổn định và phục hồi.