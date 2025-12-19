Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, mức phụ cấp này chỉ áp dụng với 3 chức danh, bao gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận.

Hiện nay, mức phụ cấp hằng tháng với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2025 vẫn được tính theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc nhóm trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, Quốc hội đã thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025; trong khi tiền lương khu vực công được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Vì vậy, mức lương cơ sở năm 2025 vẫn giữ nguyên mức 2,34 triệu đồng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Như vậy, căn cứ theo quy định này, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, tương đương 6 x 2,34 =14,04 triệu đồng/tháng.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, tức 14,04 triệu đồng/tháng.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn, tổ dân phố còn lại thì mức khoán quỹ bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, tức 4,5 x 2,34 = 10,53 triệu đồng/tháng.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn 11776 hướng dẫn một số nội dung tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trong đó, Bộ Nội vụ quyết định giữ nguyên thôn, tổ dân phố và nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại 34 tỉnh thành phố mới, được kéo dài cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.