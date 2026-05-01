MWG: Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn bán 2 triệu cổ phiếu để đầu tư vào DMX

Ông Đoàn Văn Hiểu Em thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên Hội đồng quản trị MWG đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6/2026.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1% vốn tại MWG.

Chốt phiên ngày 29/4, giá cổ phiếu MWG giảm 1,87% xuống 84.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 170 tỷ đồng.

Mục đích của giao dịch là nhằm tham gia đầu tư vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của MWG. Bên cạnh vai trò Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện còn là Tổng Giám đốc DMX.

Được biết, doanh thu quý 1/2026 của MWG tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 76% lên 2,7 nghìn tỷ đồng, lần lượt đạt 25% và 32% dự báo cả năm của VCSC.

Điện máy Xanh (ĐMX) ghi nhận doanh thu quý 1/2026 đạt 32,6 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng cửa hàng hiện hữu (SSSG)), đạt 25% dự báo năm 2026 của VCSC. Lợi nhuận sau thuế tăng 47% trên cơ sở so sánh tương đương (LFL). Biên lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh nhờ giá bán trung bình (ASP) cao (nâng cấp sản phẩm, bao gồm các dòng tích hợp AI) và mức đóng góp mạnh mẽ từ doanh thu dịch vụ có biên lợi nhuận cao.

Các ngành hàng quan trọng đạt mức tăng trưởng đáng kể: Điện thoại (Apple: +65% so với cùng kỳ năm trước, Android: +15% so với cùng kỳ năm trước), TV (+30% so với cùng kỳ năm trước), Tủ lạnh (+45% so với cùng kỳ năm trước), Máy giặt (+30% so với cùng kỳ năm trước), Máy lạnh (+20% so với cùng kỳ năm trước), Điện máy gia dụng (+45% so với cùng kỳ năm trước), Laptop (+30% so với cùng kỳ năm trước) và Phụ kiện (+35% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu mảng dịch vụ (+15% so với cùng kỳ năm trước): Doanh số bán lẻ qua trả góp/tín dụng tiêu dùng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu Thợ ĐMX tăng 45% so với cùng kỳ năm trước lên 700 tỷ đồng. Mảng Thợ Điện Máy Xanh đang đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài hệ thống ĐMX với doanh thu tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước đạt 125 tỷ đồng.

Tương tác trên Super App: Doanh số qua SuperApp đóng góp 6%. Ứng dụng này đã đạt được 44 triệu lượt truy cập, qua đó cho thấy mức độ tương tác ngày càng tăng của khách hàng với hệ sinh thái số.

Mở rộng EraBlue (Indonesia): Doanh thu EraBlue đạt 906 tỷ IDR (+100% so với cùng kỳ năm trước), nhờ mức tăng trưởng SSSG mạnh mẽ đạt 25%. Chuỗi EraBlue đã mở thêm 117 cửa hàng mới so với cùng kỳ, nâng tổng số lên 212 cửa hàng (bao gồm 31 cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay). Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đạt tổng cộng 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Ban lãnh đạo kỳ vọng quý 2/2026 sẽ hưởng lợi từ nhu cầu theo mùa mạnh mẽ hơn đối với máy lạnh và tivi. Hàng tồn kho điện tử đủ để đáp ứng nhu cầu bán hàng trong khoảng 6 tháng, và ban lãnh đạo dự báo nhu cầu toàn cầu hạ nhiệt sẽ giúp giảm thiểu tác động của việc tăng giá tiềm năng.

Bách Hóa Xanh (BHX): ghi nhận doanh thu quý 1/2026 của BHX tăng 19% cùng kỳ năm trước và 5% cùng kỳ quý trước, đạt 18% dự báo năm 2026 của VCSC. Tổng số lượng cửa hàng tăng thêm 280, đạt 2.839 cửa hàng tính đến cuối quý 1/2026.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của BHX tăng 23% cùng kỳ quý trước lên 383 tỷ đồng, đạt 21% dự báo cả năm của VCSC. Ban lãnh đạo đánh giá mục tiêu SSSG 10% và tăng trưởng doanh thu 20% cho năm 2026 mang tính thận trọng. VCSC tin rằng đà tăng trưởng mạnh biên lợi nhuận ròng lên mức 2,9% trong quý 1/2026 phản ánh nỗ lực cải thiện SSSG sau khi thay đổi cơ cấu hàng hóa và quy cách đóng gói trong năm 2025.

100 cửa hàng BHX mới tại miền Bắc kể từ cuối năm 2025 đang đi đúng tiến độ so với các mục tiêu KPI nội bộ. BHX hiện đang đánh giá kênh B2B phục vụ các khách hàng nhà hàng.