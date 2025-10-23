Mỹ có thể giảm thuế quan với Ấn Độ xuống 15-16%

Theo tờ báo tài chính Ấn Độ Mint, Washington có thể sớm giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, trong bối cảnh hai nước tiến gần tới một thỏa thuận thương mại...

Nguồn tin thân cận cho biết mức thuế quan có thể được hạ từ khoảng 50% hiện nay xuống còn 15–16%, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn.

Về phần mình, New Delhi đang xem xét nâng hạn ngạch nhập khẩu ngô không biến đổi gen từ Mỹ, hiện ở mức 0,5 triệu tấn mỗi năm. Ấn Độ cũng muốn thúc đẩy một cơ chế cho phép hai bên rà soát thuế quan định kỳ và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong tương lai.

Hôm thứ Ba (21/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về việc cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

“Ấn Độ sẽ không mua nhiều dầu từ Nga nữa. Giống như tôi, ông Modi cũng mong cuộc chiến ở Ukraine sớm kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một. Ông đồng thời cảnh báo rằng New Delhi vẫn có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao nếu không giảm nhập khẩu dầu Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 22/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục “đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức”. Tuy nhiên, ông không đề cập đến lập trường của Ấn Độ đối với dầu mỏ Nga.

Liên quan đến thông tin cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga, người phát ngôn của chính phủ Ấn Độ ngày 23/10 khẳng định: “Ấn Độ là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu khí lớn nhất thế giới. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng biến động. Chính sách nhập khẩu của Ấn Độ hoàn toàn được định hướng bởi mục tiêu đó”.

Dầu mỏ Nga được xem là một trong những điểm nghẽn lớn trong tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ. Hồi tháng 8, ông Trump đã áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ, coi đây là biện pháp trừng phạt việc New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga. Động thái này nâng tổng mức thuế quan của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, khiến quan hệ thương mại song phương thêm phần căng thẳng.

Phía Ấn Độ lập luận rằng chỉ có thể ngừng nhập khẩu dầu từ Nga nếu Washington cùng các đối tác xây dựng một kế hoạch rõ ràng nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Các quan chức New Delhi cũng nhấn mạnh cần có phương án dự phòng để bù đắp nguồn cung trong trường hợp dầu Nga bị loại khỏi thị trường.

Hồi tháng 2, hai bên nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc khi New Delhi từ chối đề xuất của Washington về việc tăng nhập khẩu nông sản và sữa từ Mỹ.

Mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ trở nên căng thẳng hơn khi sau khi Thủ tướng Modi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Giới quan sát cho rằng động thái này cho thấy New Delhi muốn duy trì thế cân bằng trong quan hệ với các đối tác lớn, thay vì hoàn toàn nghiêng về một bên.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022, Ấn Độ trở thành khách hàng mua dầu Nga lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ nhập khẩu trung bình 1,6 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, tăng mạnh so với khoảng 50.000 thùng/ngày vào năm 2020.

Những tuần gần đây, ông Trump tỏ ra mềm mỏng hơn, bày tỏ lạc quan về tiến triển trong đàm phán giữa hai nước. Phát biểu ngày 21/10, ông gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là “người bạn tuyệt vời”.

Theo tờ Mint, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ có thể được công bố trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng này. Tuy nhiên, đến nay cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi vẫn chưa xác nhận tham dự sự kiện.

“Các nội dung chính của thỏa thuận đã được thống nhất, song những lĩnh vực nhạy cảm như nông nghiệp và năng lượng vẫn cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi có thể công bố chính thức,” nguồn tin của Mint cho biết.

Theo dữ liệu từ Quỹ Xúc tiến Thương hiệu Quốc gia Ấn Độ (IBEF), thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, kim ngạch thương mại giữa New Delhi và Washington đạt mức kỷ lục 132,2 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng 11,6%, đạt 86,51 tỷ USD còn nhập khẩu từ Mỹ tăng 8%, lên 45,69 tỷ USD.