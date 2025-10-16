Ấn Độ sẵn sàng chi 15 tỷ USD để mua dầu Mỹ

Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ...

Ấn Độ đang thể hiện quyết tâm sớm đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ thông qua một số nhượng bộ với Washington, bao gồm sẵn sàng chi thêm 15 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu dầu thô từ Mỹ.

Phát biểu trước báo giới tại New Delhi ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ Rajesh Agrawal nói nước này có năng lực để có thể nhập thêm 15 tỷ USD dầu thô Mỹ mỗi năm. Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ.

Ông Agrawal cho biết dữ liệu của những năm gần đây cho thấy Ấn Độ đã tăng cường mua năng lượng từ Mỹ, với mức trung bình hiện tại đạt khoảng 12-13 tỷ USD mỗi năm theo số liệu của năm tài khóa 2025. Tuy nhiên, với cấu hình các nhà máy lọc dầu hiện tại, Ấn Độ có thể mua thêm thêm lượng dầu thô từ Mỹ trị giá khoảng 14-15 tỷ USD mỗi năm - ông nói.

Việc tăng cường nhập khẩu dầu từ Mỹ có thể giúp Ấn Độ thu hẹp thặng dư thương mại 42,7 tỷ USD mà nước này đang có với Mỹ, đồng thời làm dịu đi những căng thẳng thương mại giữa new Delhi với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mỹ hiện đang áp mức thuế quan 50% đối với Ấn Độ, một phần do ông Trump bất bình với việc nước này mua dầu thô Nga.

Một phái đoàn gồm các quan chức Ấn Độ hiện đang có mặt tại Mỹ để gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ, với hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận sớm nhất vào tháng tới.

Nhìn rộng hơn, chiến lược của New Delhi trong đàm phán thương mại với Mỹ hiện nay bao gồm việc giảm thặng dư thương mại bằng cách mua thêm hàng hóa từ Mỹ, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ cho doanh nghiệp Mỹ và giảm bớt các rào cản thương mại. Ấn Độ đang xem xét các giao dịch lớn trị giá khoảng 40 tỷ USD, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng và mua dầu mỏ từ Mỹ, nhằm thu hẹp thặng dư này.

Mặc dù phải đối mặt với mức thuế cao, các ngành công nghiệp Ấn Độ vẫn tỏ ra kiên cường, hấp thụ một phần chi phí và duy trì chuỗi cung ứng của mình - ông Agrawal nhận định.

Tháng 9 vừa qua, thâm hụt thương mại của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm là 32,15 tỷ USD, nhưng xuất khẩu vẫn tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sau một giai đoạn căng thẳng ngắn, đàm phán thương mại Mỹ - Ấn đã có những dấu hiệu tích cực trong thời gian gần đây.

Các cuộc đàm phán đã được nối lại vào tháng trước sau khi Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Thủ tướng Narendra Modi vào ngày sinh nhật của ông Modi - động thái làm dịu đi căng thẳng giữa hai nước. Phát biểu tại Ai Cập vào hôm 13/10, ông Trump gọi ông Modi là "một người bạn rất tốt" và gọi Ấn Độ là "một quốc gia tuyệt vời". Các quan chức Mỹ khác cũng đã có những phát biểu lạc quan về mối quan hệ song phương với Ấn Độ trong những tuần gần đây.

Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Ấn Độ, ông Sergio Gor, đã gặp Thủ tướng Modi vào tuần trước và cho biết trong một bài đăng trên X rằng "mối quan hệ với Ấn Độ sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn trong những tháng tới!"