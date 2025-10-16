Ấn Độ sẵn sàng chi 15 tỷ USD để mua dầu Mỹ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Bình Minh
16/10/2025, 09:11
Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ...
Ấn Độ đang thể hiện quyết tâm sớm đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ thông qua một số nhượng bộ với Washington, bao gồm sẵn sàng chi thêm 15 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu dầu thô từ Mỹ.
Phát biểu trước báo giới tại New Delhi ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ Rajesh Agrawal nói nước này có năng lực để có thể nhập thêm 15 tỷ USD dầu thô Mỹ mỗi năm. Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ.
Ông Agrawal cho biết dữ liệu của những năm gần đây cho thấy Ấn Độ đã tăng cường mua năng lượng từ Mỹ, với mức trung bình hiện tại đạt khoảng 12-13 tỷ USD mỗi năm theo số liệu của năm tài khóa 2025. Tuy nhiên, với cấu hình các nhà máy lọc dầu hiện tại, Ấn Độ có thể mua thêm thêm lượng dầu thô từ Mỹ trị giá khoảng 14-15 tỷ USD mỗi năm - ông nói.
Việc tăng cường nhập khẩu dầu từ Mỹ có thể giúp Ấn Độ thu hẹp thặng dư thương mại 42,7 tỷ USD mà nước này đang có với Mỹ, đồng thời làm dịu đi những căng thẳng thương mại giữa new Delhi với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mỹ hiện đang áp mức thuế quan 50% đối với Ấn Độ, một phần do ông Trump bất bình với việc nước này mua dầu thô Nga.
Một phái đoàn gồm các quan chức Ấn Độ hiện đang có mặt tại Mỹ để gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ, với hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận sớm nhất vào tháng tới.
Nhìn rộng hơn, chiến lược của New Delhi trong đàm phán thương mại với Mỹ hiện nay bao gồm việc giảm thặng dư thương mại bằng cách mua thêm hàng hóa từ Mỹ, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ cho doanh nghiệp Mỹ và giảm bớt các rào cản thương mại. Ấn Độ đang xem xét các giao dịch lớn trị giá khoảng 40 tỷ USD, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng và mua dầu mỏ từ Mỹ, nhằm thu hẹp thặng dư này.
Mặc dù phải đối mặt với mức thuế cao, các ngành công nghiệp Ấn Độ vẫn tỏ ra kiên cường, hấp thụ một phần chi phí và duy trì chuỗi cung ứng của mình - ông Agrawal nhận định.
Tháng 9 vừa qua, thâm hụt thương mại của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm là 32,15 tỷ USD, nhưng xuất khẩu vẫn tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.
Sau một giai đoạn căng thẳng ngắn, đàm phán thương mại Mỹ - Ấn đã có những dấu hiệu tích cực trong thời gian gần đây.
Các cuộc đàm phán đã được nối lại vào tháng trước sau khi Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Thủ tướng Narendra Modi vào ngày sinh nhật của ông Modi - động thái làm dịu đi căng thẳng giữa hai nước. Phát biểu tại Ai Cập vào hôm 13/10, ông Trump gọi ông Modi là "một người bạn rất tốt" và gọi Ấn Độ là "một quốc gia tuyệt vời". Các quan chức Mỹ khác cũng đã có những phát biểu lạc quan về mối quan hệ song phương với Ấn Độ trong những tuần gần đây.
Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Ấn Độ, ông Sergio Gor, đã gặp Thủ tướng Modi vào tuần trước và cho biết trong một bài đăng trên X rằng "mối quan hệ với Ấn Độ sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn trong những tháng tới!"
Chính phủ Đức sắp đưa ra một chính sách mới nhằm khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu bằng cách miễn thuế thu nhập cho những người có thu nhập lên tới 2.000 euro mỗi tháng...
Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Giá tiêu dùng ở Trung Quốc giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 9, và tình trạng giảm phát giá nhà sản xuất vẫn tiếp diễn...
Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục giữ vai trò chất xúc tác cho xu hướng tăng bền bỉ của kim loại quý này...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: