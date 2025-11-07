Mỹ đưa bạc và đồng vào danh sách khoáng sản quan trọng

Danh sách này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các khoáng sản có thể bị áp thuế quan theo Mục 232 của Luật Thương mại Mỹ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia...

Bộ Nội vụ Mỹ đã đưa một loạt khoáng sản gồm bạc, đồng và than cốc vào danh sách khoáng sản quan trọng (critical minerals), đồng nghĩa rằng các khoáng sản này có thể trở thành đối tượng bị áp thuế quan trong tương lai - tờ báo Financial Times đưa tin.

Danh sách khoáng sản quan trọng, được cập nhật 3 năm một lần bởi Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các khoáng sản có thể bị áp thuế quan theo Mục 232 của Luật Thương mại Mỹ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, danh sách cũng ảnh hưởng lớn đến việc các dự án khai thác trong nước có thể nhận được hỗ trợ từ chính phủ liên bang hay không.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng được sử dụng tại Mỹ, đồng thời mở rộng đáng kể định nghĩa về khoáng sản "quan trọng". Một số khoáng sản có tên trong đợt bổ sung danh sách này là những vật liệu mà Mỹ đã sản xuất được với số lượng lớn và thậm chí còn xuất khẩu, như than cốc và boron.

Việc Mỹ đưa đồng và than cốc vào danh sách đã được dự báo từ trước. Nhưng đối với bạc, việc có tên trong danh sách khoáng sản quan trọng có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường nếu các biện pháp thuế quan được áp dụng.

Bà Suki Cooper, một nhà phân tích tại ngân hàng Standard Chartered, cho biết việc Mỹ có áp thuế bạc hay không vẫn còn là một câu hỏi "mơ hồ". Việc bạc xuất hiện trong danh sách là bước đầu tiên trong quá trình này. Dù vậy, Mỹ đã miễn một số mã hải quan của bạc khỏi danh sách thuế quan, có nghĩa rằng một số loại bạc có thể sẽ tránh được khả năng bị áp thuế.

Nỗi lo về khả năng áp thuế bạc đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong lượng bạc tồn trữ tại New York. Khối lượng dự trữ bạc ở New York đã tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng trước và gây ra tình trạng thiếu hụt tạm thời bạc tại London. Mỹ nhập khẩu khoảng 2/3 lượng bạc mà nước này tiêu thụ.

Bạc được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử và tấm pin mặt trời, cũng như trong trang sức và đầu tư. Giá bạc đã đạt mức kỷ lục trên 50 USD/oz trong tháng 10 vừa qua do nhu cầu tăng từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng như từ các nhà đầu tư.

Đồng là một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, đặc biệt trong ngành công nghiệp điện và xây dựng. Việc đưa đồng vào danh sách khoáng sản quan trọng có thể giúp Mỹ củng cố chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ các quốc gia khác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án khai thác trong nước.

Ngoài bạc và đồng, đợt bổ sung danh sách khoáng sản quan trọng này của Mỹ còn bao gồm các nguyên tố khác như chì, phosphate, silicon, uranium và rhenium, được sử dụng trong động cơ phản lực. USGS cũng xác định một số nguyên tố có "nguy cơ cao" bị gián đoạn trong chuỗi cung ứng, bao gồm rhodium, gallium, germanium, tungsten, một số nguyên tố đất hiếm và potash, chủ yếu được nhập khẩu từ Canada.

Định nghĩa của USGS về khoáng sản quan trọng là "những hàng hóa thiết yếu cho kinh tế hoặc an ninh quốc gia của Mỹ; có chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn; và đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất một sản phẩm, mà sự thiếu vắng của khoáng sản đó sẽ gây ra hậu quả đáng kể cho kinh tế hoặc an ninh quốc gia của Mỹ".

Một danh sách tương tự cũng được duy trì bởi Bộ Năng lượng Mỹ, bao gồm 41 nguyên tố và được cập nhật lần cuối vào năm 2023.