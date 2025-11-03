Trung Quốc dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và điều tra chip Mỹ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
An Huy
03/11/2025, 08:32
Một tài liệu của Nhà Trắng đã tóm tắt những nội dung chính của thỏa thuận "đình chiến" thương mại mà Mỹ và Trung Quốc mới đạt được...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 1/11 cho biết Trung Quốc đã quyết định tạm dừng việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với kim loại đất hiếm và chấm dứt các cuộc điều tra nhằm vào các công ty Mỹ trong chuỗi cung ứng bán dẫn.
Động thái này là một phần của thỏa thuận thương mại được thống nhất giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc tuần vừa rồi, nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ cấp giấy phép chung có hiệu lực cho việc xuất khẩu các kim loại đất hiếm, gallium, germanium, antimony và graphite, “nhằm mang lại lợi ích cho người dùng cuối của Mỹ và nhà cung ứng của họ trên toàn cầu” - tài liệu của Nhà Trắng cho biết.
Điều này đồng nghĩa ngừng hiệu lực các biện pháp kiểm soát mà Trung Quốc đã áp vào tháng 4/2025 và tháng 10/2022. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tạm dừng trong vòng 1 năm các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn được công bố vào tháng 10/2025.
Đổi lại, Washington cũng sẽ tạm hoãn việc áp dụng một phần thuế quan thuế quan đối ứng đối với Trung Quốc thêm một năm và hoãn thực thi mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ từ tháng 11 như ông Trump đã đe dọa.
Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ gia hạn thêm thời hạn của một số biện pháp miễn trừ thuế quan theo Mục 301, hiện dự kiến hết hạn vào ngày 29/11/2025. Theo đó, các biện pháp này sẽ được gia hạn đến ngày 10/11/2026.
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Trump và ông Tập vào hôm 30/11 là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ. Kết quả cuộc gặp - dù được đánh giá là mang tính chiến thuật hơn là bước ngoặt - đã giúp ổn định mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc trong ngắn hạn sau một đợt leo thang gây quan ngại.
Theo thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đạt được, Trung Quốc đồng ý tạm dừng các biện pháp kiểm soát rộng rãi đối với nam châm đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ đồng ý rút lại việc mở rộng các hạn chế đối với các công ty Trung Quốc.
Mỹ cũng đồng ý giảm một nửa thuế liên quan đến vấn đề fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 10% từ 20%, trong khi Bắc Kinh cam kết sẽ nối lại việc nhập khẩu đậu tương và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ. Phía Mỹ đã cho biết Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong niên vụ hiện tại và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới.
Hôm 31/10, ông Trump cho biết ông muốn loại bỏ tất cả các loại thuế liên quan đến fentanyl nếu Trung Quốc tiếp tục trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl các hóa chất tiền chất được sử dụng để sản xuất chất gây nghiện này.
Cùng ngày, Mỹ cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp để cho phép các cơ sở của nhà sản xuất chip Hà Lan Nexperia BV tại Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu sản phẩm. Động thái này có thể sẽ giúp làm dịu lo ngại trước đó của các hãng sản xuất ô tô rằng việc không mua được chip của Nexperia sẽ khiến hoạt động sản xuất của họ gián đoạn.
Dù đã làm dịu căng thẳng, thỏa thuận mới đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc mới chỉ là một thỏa thuận “đình chiến” có thời hạn ngắn, cụ thể là 1 năm, trong một cuộc chiến thương mại kéo dài với nhiều vấn đề gai góc.
Ông Trump đã phê duyệt một kế hoạch mà theo đó một tập đoàn Mỹ sẽ mua lại hoạt động của ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance Ltd. tại Mỹ, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chính thức phê duyệt việc thương vụ bán TikTok đó.
Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết sẽ có sự hợp tác về năng lượng, nói rằng Trung Quốc đã đồng ý mua dầu và khí đốt từ Alaska, nhưng phía Trung Quốc chưa xác nhận việc này.
Các thông tin và sự kiện quan trọng của kinh tế thế giới tuần này bao gồm Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận hòa hoãn chiến tranh thương mại, quyết định lãi suất từ Fed, ECB và BOJ, và hoạt động bán tháo tiếp diễn trên thị trường vàng.
Phiên ngày thứ Sáu khép lại một tuần và một tháng tăng điểm mạnh của thị trường...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/10) do thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025...
Thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc - đạt được sau cuộc gặp ngày 30/10 đã phần nào gỡ bỏ nỗi lo của khối ngoại đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: