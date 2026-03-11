Ông Le Danny thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE).

Cụ thể, ông Le Danny - Tổng Giám đốc Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN trong thời gian từ 16/3 đến 14/4/2026 nhằm mục đích đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu hoàn tất, ông Danny Le sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn lên 8,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,59% vốn.

Chốt phiên ngày 11/3, giá cổ phiếu MSN tăng 6,88% lên 73.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính giá này ông Danny Le phải chi 365 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về kết quả kinh doanh, MSN ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2025 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh 113% so với cùng kỳ năm trước lên mức 1,5 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm tài chính 2025 tăng 106% so với cùng kỳ năm trước lên 4,1 nghìn tỷ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay nếu không tính các khoản lợi nhuận một lần. Điều này nhờ sự cải thiện trên diện rộng ở hầu hết các mảng kinh doanh (ngoại trừ sự sụt giảm tạm thời của MCH). Doanh thu hợp nhất năm tài chính 2025 giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ ròng/EBITDA 12 tháng gần nhất đã cải thiện xuống mức 2,74x (-0,16x so với cùng kỳ năm trước).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026: Ban lãnh đạo dự kiến tăng trưởng doanh thu năm 2026 sẽ đạt +15–20% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số sẽ đạt +7–17% so với cùng kỳ năm trước. Kịch bản thấp: doanh thu 93,5 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 7,3 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước). Kịch bản cao: doanh thu 98,0 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 7,9 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước). EBITDA dự kiến tăng +15–20% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC cho biết kế hoạch này phản ánh: Một là, hoạt động chuyển đổi hệ thống phân phối và ra mắt sản phẩm mới của MCH sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đạt mức +11–15%; Hai là, việc WCM tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu đạt mức +15–21%; Ba là, sự phục hồi của MHT với đà tăng trưởng doanh thu đạt +60–68% nhờ được hưởng lợi từ giá bán hàng hóa; và cuối cùng là biên EBITDA tiếp tục mở rộng trên toàn bộ các mảng tiêu dùng – bán lẻ.

MCH (CTCP Hàng tiêu dùng Masan): ghi nhận doanh thu năm tài chính 2025 giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 4/2025, doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ năm trước trong khi EBITDA giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Biên EBITDA thu hẹp xuống mức 26,2% trong năm tài chính 2025 (-80 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân doanh thu sụt giảm trong năm tài chính 2025 đến từ hoạt động giảm tồn kho tạm thời do các quy định mới về thuế/hóa đơn điện tử ảnh hưởng đến kênh phân phối truyền thống. Ban lãnh đạo hiện đang triển khai chuyển đổi hệ thống phân phối, giảm tỷ trọng đóng góp của nhà phân phối từ 60% xuống 30%, đồng thời làm việc trực tiếp với các cửa hàng bán lẻ thông qua đội ngũ bán hàng thống nhất, được hỗ trợ bởi hệ thống quét QR và phần mềm AI gợi ý sản phẩm. Trong năm 2026, MCH đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 33,8–35,0 nghìn tỷ đồng (+11–15% so với cùng kỳ năm trước) và EBITDA 8,7–9,1 nghìn tỷ đồng (+9–14% so với cùng kỳ năm trước), với sự hỗ trợ của hoạt động tái cấu trúc kênh phân phối và hoạt động ra mắt sản phẩm mới (mì Omachi cao cấp, nước tăng lực Wakeup 247).

WCM (WinCommerce): Trong năm tài chính 2025, doanh thu đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong khi EBITDA tăng 38% so với cùng kỳ năm trước; biên EBITDA cũng mở rộng lên mức 4,6% (+70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Tăng trưởng LFL năm 2025 đạt 9%. Trong năm 2026, WCM đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 45,0–47,0 nghìn tỷ đồng (+15–21% so với cùng kỳ năm trước) và EBITDA 2,4–2,7 nghìn tỷ đồng (+33–50% so với cùng kỳ năm trước), với động lực chính đến từ việc tiếp tục mở mới các cửa hàng và hoạt động thâm nhập sâu hơn vào thị trường nông thôn.

MML (Masan MeatLife): Trong năm tài chính 2025, doanh thu đã tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, và EBITDA tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi giá heo hơi thuận lợi và chiến lược đổi mới sản phẩm thịt chế biến, trong đó sản phẩm được dẫn dắt bởi chiến lược đổi mới chiếm 29% tổng doanh thu thịt chế biến. Trong năm 2026, MML đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 10,1–10,5 nghìn tỷ đồng (+9–14% so với cùng kỳ năm trước), nhưng dự kiến EBITDA sẽ giảm -16% đến -14% khi giá heo điều chỉnh về mức bình thường.

MHT (Masan High-Tech Materials): Trong năm tài chính 2025, doanh thu đã giảm 48% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ thương vụ thoái vốn HCS, doanh thu LFL sẽ tăng 19%), trong khi EBITDA tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng cao do căng thẳng địa chính trị. Trong năm 2026, MHT đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt mức 11,0–12,5 nghìn tỷ đồng (+60–68% so với cùng kỳ năm trước theo cơ sở LFL) và EBITDA đạt 2,9–3,2 nghìn tỷ đồng (+33–45% so với cùng kỳ năm trước), do giá vonfram tiếp tục neo ở mức cao. Giá bán vonfram trung bình giả định cho năm 2026 là 900 USD/mtu, thấp hơn so với giá thị trường hiện tại là khoảng 1.300 USD/mtu