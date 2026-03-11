Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Tổng Giám đốc Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN

Hà Anh

11/03/2026, 20:01

Nếu hoàn tất, ông Danny Le sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn lên 8,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,59% vốn.

Sơ đồ giá cổ phiếu MSN trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MSN trên TradingView.

Ông Le Danny thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE).

Cụ thể, ông Le Danny - Tổng Giám đốc Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN trong thời gian từ 16/3 đến 14/4/2026 nhằm mục đích đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu hoàn tất, ông Danny Le sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn lên 8,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,59% vốn.

Chốt phiên ngày 11/3, giá cổ phiếu MSN tăng 6,88% lên 73.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính giá này ông Danny Le phải chi 365 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về kết quả kinh doanh, MSN ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2025 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh 113% so với cùng kỳ năm trước lên mức 1,5 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm tài chính 2025 tăng 106% so với cùng kỳ năm trước lên 4,1 nghìn tỷ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay nếu không tính các khoản lợi nhuận một lần. Điều này nhờ sự cải thiện trên diện rộng ở hầu hết các mảng kinh doanh (ngoại trừ sự sụt giảm tạm thời của MCH). Doanh thu hợp nhất năm tài chính 2025 giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ ròng/EBITDA 12 tháng gần nhất đã cải thiện xuống mức 2,74x (-0,16x so với cùng kỳ năm trước).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026: Ban lãnh đạo dự kiến tăng trưởng doanh thu năm 2026 sẽ đạt +15–20% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số sẽ đạt +7–17% so với cùng kỳ năm trước. Kịch bản thấp: doanh thu 93,5 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 7,3 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước). Kịch bản cao: doanh thu 98,0 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 7,9 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước). EBITDA dự kiến tăng +15–20% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC cho biết kế hoạch này phản ánh: Một là, hoạt động chuyển đổi hệ thống phân phối và ra mắt sản phẩm mới của MCH sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đạt mức +11–15%; Hai là, việc WCM tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu đạt mức +15–21%; Ba là, sự phục hồi của MHT với đà tăng trưởng doanh thu đạt +60–68% nhờ được hưởng lợi từ giá bán hàng hóa; và cuối cùng là biên EBITDA tiếp tục mở rộng trên toàn bộ các mảng tiêu dùng – bán lẻ.

MCH (CTCP Hàng tiêu dùng Masan): ghi nhận doanh thu năm tài chính 2025 giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 4/2025, doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ năm trước trong khi EBITDA giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Biên EBITDA thu hẹp xuống mức 26,2% trong năm tài chính 2025 (-80 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân doanh thu sụt giảm trong năm tài chính 2025 đến từ hoạt động giảm tồn kho tạm thời do các quy định mới về thuế/hóa đơn điện tử ảnh hưởng đến kênh phân phối truyền thống. Ban lãnh đạo hiện đang triển khai chuyển đổi hệ thống phân phối, giảm tỷ trọng đóng góp của nhà phân phối từ 60% xuống 30%, đồng thời làm việc trực tiếp với các cửa hàng bán lẻ thông qua đội ngũ bán hàng thống nhất, được hỗ trợ bởi hệ thống quét QR và phần mềm AI gợi ý sản phẩm. Trong năm 2026, MCH đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 33,8–35,0 nghìn tỷ đồng (+11–15% so với cùng kỳ năm trước) và EBITDA 8,7–9,1 nghìn tỷ đồng (+9–14% so với cùng kỳ năm trước), với sự hỗ trợ của hoạt động tái cấu trúc kênh phân phối và hoạt động ra mắt sản phẩm mới (mì Omachi cao cấp, nước tăng lực Wakeup 247).

WCM (WinCommerce): Trong năm tài chính 2025, doanh thu đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong khi EBITDA tăng 38% so với cùng kỳ năm trước; biên EBITDA cũng mở rộng lên mức 4,6% (+70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Tăng trưởng LFL năm 2025 đạt 9%. Trong năm 2026, WCM đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 45,0–47,0 nghìn tỷ đồng (+15–21% so với cùng kỳ năm trước) và EBITDA 2,4–2,7 nghìn tỷ đồng (+33–50% so với cùng kỳ năm trước), với động lực chính đến từ việc tiếp tục mở mới các cửa hàng và hoạt động thâm nhập sâu hơn vào thị trường nông thôn.

MML (Masan MeatLife): Trong năm tài chính 2025, doanh thu đã tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, và EBITDA tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi giá heo hơi thuận lợi và chiến lược đổi mới sản phẩm thịt chế biến, trong đó sản phẩm được dẫn dắt bởi chiến lược đổi mới chiếm 29% tổng doanh thu thịt chế biến. Trong năm 2026, MML đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 10,1–10,5 nghìn tỷ đồng (+9–14% so với cùng kỳ năm trước), nhưng dự kiến EBITDA sẽ giảm -16% đến -14% khi giá heo điều chỉnh về mức bình thường.

MHT (Masan High-Tech Materials): Trong năm tài chính 2025, doanh thu đã giảm 48% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ thương vụ thoái vốn HCS, doanh thu LFL sẽ tăng 19%), trong khi EBITDA tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng cao do căng thẳng địa chính trị. Trong năm 2026, MHT đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt mức 11,0–12,5 nghìn tỷ đồng (+60–68% so với cùng kỳ năm trước theo cơ sở LFL) và EBITDA đạt 2,9–3,2 nghìn tỷ đồng (+33–45% so với cùng kỳ năm trước), do giá vonfram tiếp tục neo ở mức cao. Giá bán vonfram trung bình giả định cho năm 2026 là 900 USD/mtu, thấp hơn so với giá thị trường hiện tại là khoảng 1.300 USD/mtu

Vì sao MSN được định giá 106.000 đồng/cổ phiếu?

08:00, 01/10/2025

Vì sao MSN được định giá 106.000 đồng/cổ phiếu?

MSN lên kế hoạch phát hành gần 7,6 triệu cổ phiếu ESOP

07:52, 23/07/2025

MSN giao dịch đột biến, cổ phiếu lớn kiềm chế chỉ số, tiền chạy vào nhóm vừa và nhỏ

12:04, 27/06/2025

MSN giao dịch đột biến, cổ phiếu lớn kiềm chế chỉ số, tiền chạy vào nhóm vừa và nhỏ

Từ khóa:

chứng khoán Danny Le MSN

Đọc thêm

BWE muốn mua 17,18% vốn tại NNT mà không phải chào mua công khai

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (mã NNT - UPCoM) nhận được công văn đề nghị nâng sở hữu của cổ đông lớn là của CTCP - Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương - BIWASE (mã BWE-HOSE) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Con trai Chủ tịch VJC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 11/4.

Tổ chức ngoại chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP giá 57.400 đồng

Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc).

Con trai Chủ tịch HPG đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu

Ông Trần Vũ Minh – con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long – đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG, từ ngày 12/3 đến ngày 10/4.

Dragon Capital bán 2,4 triệu cổ phiếu DXG, sở hữu giảm xuống 7,98%

Sau các giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 8,2019% xuống còn hơn 88,836 triệu cổ phiếu, chiếm còn 7,9861% vốn tại DXG.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Chứng khoán

2

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại

Kinh tế xanh

3

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

4

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

5

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy