Năm 2025, thị trường trái phiếu vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tích cực

Chiều ngày 6/11/2025, tại Quảng Ninh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phối hợp với Vụ các định chế tài chính, Kho bạc nhà nước tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương; bà Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Vụ trưởng Vụ các định chế tài chính, Bộ Tài chính; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN), Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); đại diện Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, ngân hàng lưu ký, công ty chứng khoán, tổ chức phát hành, tổ chức tín dụng và cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Vụ trưởng Vụ các định chế tài chính, Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, diễn biến phức tạp, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động nhưng thị trường trái phiếu năm 2025 vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tích cực.

"Tổng mức huy động vốn qua thị trường trái phiếu năm 2025 đạt hơn 730 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 27% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Quy mô thị trường trái phiếu đến cuối năm 2025 đạt khoảng 3,83 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 33,3% GDP năm 2024. Phát hành trái phiếu Chính phủ đã và đang trở thành kênh huy động vốn chủ đạo của Chính phủ, đóng góp 70% nhu cầu huy động vốn của ngân sách trung ương, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,84 năm, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 cũng có sự tăng trưởng tích cực so với năm 2024 cả về số lượng doanh nghiệp phát hành và giá trị huy động vốn trái phiếu, với tổng giá trị huy động ước khoảng 441,7 nghìn tỷ đồng", bà Tâm chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan quản lý, đơn vị, tổ chức liên quan cùng các thành viên thị trường trái phiếu trong thời gian qua.

“Năm 2025, thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà ổn định, tăng trưởng so với năm 2024; khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, nhà tạo lập thị trường và nhà đầu tư được tăng cường.” Thứ trưởng khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số từ năm 2026 trở đi, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thị trường trái phiếu, cùng với thị trường cổ phiếu trong việc trở thành kênh huy động và dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

Đối với thị trường trái phiếu Chính phủ, Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2026 và các năm tiếp theo cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, chủ động điều hành phù hợp với nhu cầu sử dụng ngân sách nhà nước và diễn biến thị trường. Đồng thời, cần phối hợp linh hoạt giữa điều hành thị trường trái phiếu Chính phủ và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước; nghiên cứu, triển khai phát hành trái phiếu xanh nhằm phục vụ các dự án phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức như quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm; đồng thời duy trì các hoạt động đối thoại, trao đổi giữa cơ quan quản lý và thành viên thị trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường phát triển.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường công tác tuyên truyền và đào tạo nhà đầu tư, đặc biệt là phát triển nhóm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và việc phát hành trái phiếu cần gắn với định mức tín nhiệm để nâng cao tính minh bạch và công khai.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ kỳ vọng, qua hội nghị lần này, các cơ quan, đơn vị và thành viên thị trường sẽ thảo luận cởi mở, thống nhất các mục tiêu và giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng thị trường trái phiếu phát triển ổn định, chuyên nghiệp và bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và UBCKNN đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Nhờ đó, các mục tiêu trọng tâm, trong đó có mục tiêu nâng hạng thị trường, đã cơ bản đạt được.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu bế mạc hội nghị.

Các báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục phát triển ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước; trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, từng bước phục hồi và khởi sắc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương khẳng định, trên cơ sở tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính và ý kiến thảo luận của các đại biểu, cơ quan quản lý cùng các đơn vị liên quan sẽ tổng hợp, hoàn thiện và triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm thúc đẩy thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các bài trình bày tham luận đến từ đại diện Ban Giám sát công ty đại chúng, UBCKNN về kết quả hoạt động của thị trường trái phiếu bao gồm trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, những định hướng phát triển trong thời gian tới; đại diện Kho bạc nhà nước tham luận tại Hội nghị với nội dung về công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2025 và các định hướng, giải pháp phát triển trong năm 2026.

Bên cạnh đó, phiên Đối thoại thị trường sôi nổi và cởi mở giữa đại diện các cơ quan quản lý, vận hành thị trường và các thành viên thị trường. Các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động phát hành, các cơ chế phối hợp thanh toán, công bố thông tin… và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường trong thời gian tới.