Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Vinh Nguyễn

25/03/2026, 16:29

Việc gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) là minh chứng cho sự công nhận của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đối với năng lực nội tại của Nam A Bank…

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank và đại diện Lãnh đạo cấp cao IFC ký kết hợp tác. Ảnh: Nam A Bank.

Ngày 24/3/2026, tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) vừa đánh dấu cột mốc quan trọng thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC).

Theo đó, Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị đối tác thương mại toàn cầu (Global Trade Partners Meeting) do IFC tổ chức tại Lisbon từ ngày 24-26/03/2026. Đây là một trong số ít các sự kiện tài chính có quy mô toàn cầu, với mạng lưới đối tác rộng lớn của IFC tại các thị trường mới nổi.

Hội nghị năm nay tại Lisbon tiếp tục khẳng định vị thế với chương trình nghị sự chuyên sâu, quy tụ các khách mời đến từ 57 quốc gia, đại diện cho hơn 130 tổ chức trên khắp thế giới.

Nam A Bank chính thức gia nhập Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) thuộc IFC. GTFP là chương trình uy tín do IFC khởi xướng nhằm kết nối các ngân hàng tại các thị trường mới nổi với mạng lưới rộng khắp các ngân hàng trên toàn thế giới.

Đặc biệt, lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của ông Nguyễn Mạnh Thắng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Sự hiện diện của đại sứ khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hình ảnh một nền kinh tế năng động, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn xanh lưu thông vào Việt Nam một cách bền vững trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

IFC cũng đang dự kiến xúc tiến gói tài trợ thương mại trị giá 50 triệu USD cho Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank.

Với tư cách là thành viên chính thức của GTFP, Nam A Bank đóng vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam giảm thiểu rủi ro thanh toán và tiếp cận các thị trường khó tính, giúp doanh nghiệp trong nước tối ưu hóa chi phí vay vốn và mở rộng quy mô giao dịch toàn cầu.

Đồng thời, Ngân hàng tập trung mở rộng hạn mức tài trợ thương mại nhằm tạo lực đẩy tài chính mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp nội địa thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Việc trở thành thành viên của GTFP không chỉ khẳng định uy tín và năng lực quản trị của Nam A Bank theo chuẩn mực quốc tế, mà còn là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn, là bệ phóng giúp các sản phẩm 'Made in Vietnam' tiếp cận những thị trường khắt khe nhất, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế" , đại diện Nam A Bank chia sẻ.

Khởi đầu cho hợp tác này, IFC cũng đang dự kiến xúc tiến gói tài trợ thương mại trị giá 50 triệu USD cho Nam A Bank. Trong thời gian qua, IFC đã triển khai quy trình KYC, đánh giá tổng thể và thẩm định trực tiếp. IFC đã thực hiện quy trình thẩm định nâng cao (EDD) theo các chuẩn mực quốc tế, tập trung rà soát toàn diện khung quản trị tín dụng và kiểm soát rủi ro của Nam A Bank.

Phạm vi đánh giá bao gồm chất lượng hồ sơ tín dụng, quy trình thẩm định và phê duyệt, hệ thống xếp hạng nội bộ, cơ chế kiểm soát sau cấp tín dụng, cũng như mức độ tuân thủ các chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ Basel II nâng cao.

Trước đó, Nam A Bank và IFC đã ký kết hợp tác triển khai các sáng kiến chuyển đổi xanh trong VIFC - HCMC. Ảnh: Nam A Bank.

Quá trình này được triển khai xuyên suốt trên toàn bộ chuỗi giá trị tín dụng, từ cấp cán bộ tín dụng, các đơn vị thẩm định và quản lý rủi ro đến Hội đồng tín dụng, nhằm đánh giá tính nhất quán trong khẩu vị rủi ro, hiệu quả của mô hình “ba tuyến phòng thủ”, cũng như năng lực nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro trong thực tiễn vận hành.

Với vai trò là tổ chức thiết lập chuẩn tham chiếu cho thị trường tài chính tại các nền kinh tế mới nổi, IFC áp dụng hệ tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, không chỉ dừng ở mức độ tuân thủ mà còn xem xét khả năng chịu đựng rủi ro, tính minh bạch và mức độ tích hợp các yếu tố môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo khung IFC Performance Standards.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này là điều kiện tiên quyết để tham gia các chương trình như GTFP, đồng thời phản ánh năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế và định hướng duy trì khẩu vị tín dụng thận trọng của Nam A Bank.

Dựa trên nền tảng đó, hai bên định hướng triển khai các khuôn khổ hợp tác trọng tâm, bao gồm tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng, tài chính xanh, tài chính nhà ở và tài chính nông nghiệp. Song song, IFC sẽ xem xét cung cấp các chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực xây dựng mô hình quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình tín dụng theo thông lệ quốc tế, cũng như thúc đẩy lộ trình tích hợp các tiêu chuẩn phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Trước đó, Nam A Bank và IFC đã ký kết hợp tác triển khai các sáng kiến chuyển đổi xanh trong VIFC - HCMC. Trong khuôn khổ hợp tác này, IFC sẽ hỗ trợ sáng kiến G - SCF của Ngân hàng thông qua gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng xanh tại Việt Nam, được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG), là tổ chức phát triển toàn cầu lớn tập trung hoàn toàn vào khu vực tư nhân tại các nước đang phát triển. Được thành lập năm 1956, IFC thúc đẩy tăng trưởng bền vững, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm thông qua đầu tư, huy động vốn, và tư vấn cho doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tính đến tháng 3 năm 2024 là 58 tỷ USD. IFC có tình hình tài chính tốt và nhận được xếp hạng cao nhất (AAA) từ Moody’s và S&P.

Việc gia nhập mạng lưới GTFP là minh chứng cho sự công nhận của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đối với năng lực nội tại của Nam A Bank. Đây tiếp tục là bước đi trong chiến lược kết nối dòng vốn xanh quốc tế với nền kinh tế nội địa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ sinh thái tài chính bền vững tại Việt Nam.

