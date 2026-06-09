Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng 48 đồng

Ngày 9/6, hầu hết ngân hàng thương mại niêm yết giá bán USD quanh 26.408 VND, kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, giá USD trên thị trường tự do xuống thấp hơn giá ngân hàng khoảng 48 đồng/USD – diễn biến hiếm khi xuất hiện trên thị trường ngoại tệ…

Ngày 9/6, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.151 VND, tăng 1 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ +/-5%, trần tỷ giá hôm nay là 26.408 VND.

Cùng ngày, các ngân hàng thương mại niêm yết giá mua chuyển khoản dao động từ 26.078 - 26.189 VND, trong đó HSBC niêm yết mức mua cao nhất (26.189 VND), còn BIDV ở mức thấp nhất (26.078 VND). Phần lớn các ngân hàng niêm yết giá mua trong khoảng 26.120–26.170 VND.

Đa số ngân hàng niêm yết giá bán USD quanh 26.408 VND; một số ngân hàng có mức thấp hơn không đáng kể như HSBC và MBV ở 26.407 VND, VietCapitalBank ở 26.404 VND và Indovina ở 26.400 VND. Chênh lệch giữa giá mua chuyển khoản và giá bán USD phổ biến trong khoảng 220 - 330 VND; mức chênh lệch thấp nhất ghi nhận tại HSBC (218 VND) và cao nhất tại BIDV (330 VND).

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ngày 9/6/2026.

Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do được ghi nhận ở mức 26.340 VND chiều mua và 26.360 VND chiều bán , cùng giảm 60 VND so với ngày hôm qua, khi giá mua vào và bán ra lần lượt ở mức 26.400 VND/USD và 26.420 VND/USD. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán trên thị trường tự do duy trì ở mức 20 VND trong cả hai ngày.

Đáng chú ý, tỷ giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn so với mức niêm yết bán ra tại các ngân hàng thương mại khoảng 48 VND mỗi USD.

Ở chiều mua, giá USD tự do (26.340 VND) cao hơn đáng kể so với mức mua chuyển khoản tại ngân hàng, vốn dao động khoảng 26.078 - 26.189 VND. So với mức mua cao nhất tại ngân hàng (HSBC: 26.189 VND/USD), giá mua USD tự do vẫn cao hơn khoảng 151 VND; còn so với mức thấp nhất (BIDV: 26.078 VND), chênh lệch lên tới 262 VND.

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay chênh lệch giữa tỷ giá tự do và ngân hàng bị xoá nhoà (Nguồn: WiGroup).

Trên thị trường thế giới, nhà đầu tư đang theo dõi sát triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt khi áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ có đợt điều chỉnh lãi suất chính sách trong cuộc họp tuần này nhằm ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Thị trường hiện kỳ vọng ECB có thể tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong năm nay, song dư địa tăng thêm được đánh giá là không lớn khi triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro tiếp tục suy yếu. Nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi các tín hiệu điều hành từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhằm đánh giá lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Lạm phát khu vực đồng euro tăng lên mức 3,2% trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mức 1,9% hồi tháng 2, chủ yếu do giá năng lượng leo thang và lan tỏa sang các nhóm dịch vụ tiêu thụ nhiều năng lượng như vận tải hàng không.

Trong khi đó, các chỉ báo kinh tế gần đây cho thấy đà phục hồi của châu Âu vẫn còn yếu, với GDP quý I suy giảm và doanh số bán lẻ tháng 4 đi xuống, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy giảm tăng trưởng trong quý II.

Tại Mỹ và Anh, thị trường hiện nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp chính sách sắp tới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được kỳ vọng sẽ xem xét điều chỉnh chính sách theo hướng thắt chặt hơn khi áp lực lạm phát gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng cao kéo theo nguy cơ hình thành vòng xoáy giá – lương tại nền kinh tế này.