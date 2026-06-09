Vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 9/6, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn phổ biến ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,24 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn 3%, cá biệt, một doanh nghiệp phía Nam niêm yết giá vàng thấp hơn giá thế giới...

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (8/6), các đơn vị kinh doanh điều chỉnh giảm mạnh phổ biến 7,4 triệu đồng/lượng với chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Kết thúc chuỗi lao dốc 7 phiên liên tiếp (1 – 8/6), giá vàng miếng SJC bắt đầu chững lại trong phiên sáng nay. Mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 9/6, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 138,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 8/6.

Trong hai phiên đầu tuần (8-9/6), giá mua giảm mạnh hơn giá bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống lớn tiếp tục nới rộng lên ngưỡng cao chưa từng có là 5 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro ngược hẳn về phía người mua. Ngược lại, khoảng cách này tại Mi Hồng là thu hẹp 1 triệu đồng/lượng so với phiên 8/6, xuống còng 2 triệu đồng/lượng

Mức giá giao dịch 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 8/6, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.

Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, so với khu vực phía Bắc, giá giao dịch vàng miếng vẫn thấp hơn tới 2 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, sau 3 nhịp tăng ở chiều mua và 1 nhịp tăng ở chiều bán, giá mua, bán vàng miếng tăng lần lượt 2 triệu và 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này neo giá bán vàng miếng ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 140 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại mức 136,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 9/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, sau đà trượt dốc không phanh 7 phiên liên tiếp, giá mua, bán vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt đi ngang trong phiên sáng nay. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ giá mua, bán vàng nhẫn.

Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 6/2026, đà giảm bao trùm cả hai thị trường vàng miếng và vàng nhẫn. Trong phiên sáng 9/6, giá mua vàng miếng phổ biến nằm ở ngưỡng 138,8 triệu đồng/lượng, người mua chịu thiệt tới19,7 triệu đồng/lượng so với giá bán 158,5 triệu đồng/lượng của phiên 1/6. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ dao động từ 16 đến 19,7 triệu đồng/lượng, tùy theo doanh nghiệp.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 6 triệu đồng/lượng với chiều bán trong phiên 8/6, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán ngay trong 1 tiếng đầu mở cửa phiên sáng nay.

Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 137 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường, tương ứng chênh lệch giá mua, bán là 4,5 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Cả ba doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 9/6 .

DOJI và PNJ cùng niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 9/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên 8/6, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín mạnh Hải vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Mức giá giao dịch 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn tròn 9999, duy trì ổn định so với giá chốt phiên 8/6.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 8/6, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.