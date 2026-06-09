Vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng
Mai Nhi
09/06/2026, 10:40
Trong phiên sáng 9/6, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn phổ biến ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,24 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn 3%, cá biệt, một doanh nghiệp phía Nam niêm yết giá vàng thấp hơn giá thế giới...
Chốt phiên giao dịch
ngày hôm qua (8/6), các đơn vị kinh doanh điều chỉnh giảm mạnh phổ biến 7,4 triệu
đồng/lượng với chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Kết thúc chuỗi lao
dốc 7 phiên liên tiếp (1 – 8/6), giá vàng miếng SJC bắt đầu chững lại trong phiên
sáng nay. Mở cửa phiên sáng, giá
bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ
30 phút ngày 9/6, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 138,8
triệu đồng/lượng và giá bán là 143,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá
chốt phiên 8/6.
Trong hai phiên đầu tuần (8-9/6), giá mua giảm mạnh hơn giá bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống lớn tiếp tục nới rộng lên ngưỡng cao chưa từng có là 5 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro ngược hẳn về phía người mua. Ngược lại, khoảng cách này tại Mi Hồng là thu hẹp 1 triệu đồng/lượng so với phiên 8/6, xuống còng 2 triệu đồng/lượng
Mức giá giao
dịch 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống
lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với
giá chốt phiên 8/6, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.
Trong khi đó, giá
mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng trong phiên
sáng nay. Tuy nhiên, so với khu vực phía Bắc, giá giao dịch vàng miếng vẫn thấp
hơn tới 2 triệu đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, sau
3 nhịp tăng ở chiều mua và 1 nhịp tăng ở chiều bán, giá mua, bán vàng miếng tăng
lần lượt 2 triệu và 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này
neo giá bán vàng miếng ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 140
triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá
mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều,
đặt giá giao dịch tại mức 136,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng
nhẫn “4 số 9”, sau đà trượt dốc không phanh 7 phiên liên tiếp, giá mua, bán vàng
nhẫn tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt đi ngang trong phiên sáng nay. Duy
chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ giá mua, bán vàng nhẫn.
Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 6/2026, đà giảm bao trùm cả hai thị trường vàng miếng và vàng nhẫn. Trong phiên sáng 9/6, giá mua vàng miếng phổ biến nằm ở ngưỡng 138,8 triệu đồng/lượng, người mua chịu thiệt tới19,7 triệu đồng/lượng so với giá bán 158,5 triệu đồng/lượng của phiên 1/6. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ dao động từ 16 đến 19,7 triệu đồng/lượng, tùy theo doanh nghiệp.
Tại TP. Hồ Chí
Minh, sau khi giảm 7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 6 triệu đồng/lượng với
chiều bán trong phiên 8/6, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều tăng 500
nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán ngay trong 1 tiếng đầu mở
cửa phiên sáng nay.
Tính đến 9 giờ
30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 132,5
triệu đồng/lượng và giá bán ra là 137 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là
thương hiệu có giá giao dịch vàng nhẫn
“4 số 9” thấp nhất trên thị trường, tương ứng chênh lệch giá mua, bán là 4,5 triệu
đồng/lượng.
Ngược lại, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao
nhất thị trường. Cả ba doanh nghiệp này đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều
chỉnh nào trong phiên sáng 9/6 .
DOJI và PNJ cùng
niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 138,8 triệu – 143,8
triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30
phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại Bảo Tín Minh
Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” ở mức 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
So với giá chốt phiên 8/6, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín mạnh Hải vẫn
giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Mức giá giao dịch 138,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết
tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn tròn 9999, duy trì ổn định so với giá chốt phiên
8/6.
Mở cửa phiên sáng,
Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,6 triệu đồng/lượng và giá bán
là 143,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 9
giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 8/6, giá giao dịch vàng nhẫn tại
thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 9/6, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn
0,5%, quay lên ngưỡng 4.339 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới thu hẹp xuống còn 4,24 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 9,72 triệu – 9,92 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh
nghiệp.Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng thế giới cao hơn giá vàng nhẫn tại
thương hiệu này khoảng 2,56 triệu
đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao 1 năm
11:24, 08/06/2026
Giá vàng hạ nhiệt nhưng khoảng cách giá mua, bán cao bất thường
14:23, 06/06/2026
Một doanh nghiệp giảm giá vàng miếng 6 lần trong phiên sáng
Vietcombank đồng hành phát triển tài chính số toàn diện đến cộng đồng
Trong hai ngày 6 - 7/6/2026, Vietcombank tham gia Ngày Tài chính số 2026 - chương trình thúc đẩy tài chính số toàn diện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.
BVBank nâng cấp Core banking, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi số toàn diện
Việc khởi động dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube là một phần quan trọng trong chiến lược hoạt động của BVBank. Đây là một trong những dự án công nghệ trọng điểm, đóng vai trò nền tảng cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện và nâng cao năng lực vận hành của Ngân hàng trong tương lai…
Giá vàng cầm cự mốc 4.300 USD/oz sau tin tốt từ Trung Đông, áp lực giảm vẫn lớn
Cơ chế tác động lên giá vàng trong phiên này vẫn là một công thức quen thuộc: căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên dẫn tới giá dầu tăng...
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao 1 năm
Trong phiên sáng 8/6, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu vẫn ở ngưỡng cao là 4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua...
EVN nói gì về chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2025?
Trước những băn khoăn về chênh lệch lợi nhuận trong năm 2025, EVN đã đưa ra lý giải về cách ghi nhận số liệu trên báo cáo tài chính. Đồng thời, Tập đoàn cũng cung cấp thêm thông tin về số dư tiền gửi và nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: