Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

13/01/2026, 18:26
Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%...
Tính đến ngày 31/12/ 2025, tổng tài sản Nam A Bank đạt 418.335 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng và vượt trội so với đầu năm, theo đó chính thức lọt vào Top 15 Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
Sự tăng trưởng vượt bậc của Nam A Bank trong năm 2025 được thúc đẩy bởi sự cải thiện đồng bộ trên các hoạt động huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và giao dịch tích cực trên thị trường liên ngân hàng và kinh doanh giấy tờ có giá (GTCG).
Cụ thể, tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 211.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 18,4% so với cuối năm 2024. Về hoạt động tín dụng, Nam A Bank đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng quy mô đầu tư Trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 92,1%.
Cũng trong năm 2025, tổng giá trị vốn quốc tế mà Nam A Bank huy động xấp xỉ mức 160 triệu USD, thông qua các khoản vay song phương và hợp vốn từ các đối tác uy tín. Sự tăng trưởng vượt trội trên các trụ cột này góp phần tối ưu hóa cơ cấu tài sản và đảm bảo hiệu quả sinh lời bền vững cho ngân hàng trong các năm tới.
Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 đạt 5.254 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15,6% so với năm 2024. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời được duy trì ở mức cao, với tỷ lệ NIM đạt 2,6%, ROA đạt 1,3% và ROE ổn định quanh mức 20% nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ sinh lời/vốn chủ sở hữu, phản ánh chính xác mức độ mở rộng quy mô và tăng trưởng của ngân hàng.
Trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng tích cực triển khai các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nam A Bank chủ động tăng cường tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, qua đó lan tỏa dòng vốn hiệu quả đến khu vực kinh tế tư nhân. Ngoài ra, ngân hàng cũng chủ động tận dụng các cơ hội từ thị trường thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng và các công cụ đầu tư an toàn như trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá và trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác.
Tổng thu nhập hoạt động của Nam A Bank tăng 27,4% lên 11.534 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện đồng bộ về quy mô, hiệu quả và chất lượng hoạt động. Thu nhập ngoài lãi tăng hơn 1,6 lần cùng kỳ đến từ hiệu quả công tác xử lý, thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro trước đó, song song với việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư và kinh doanh trên thị trường vốn (trong đó riêng mảng mua bán chứng khoán đầu tư đóng góp 235 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ).
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 588 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối và mua bán giấy tờ có giá đạt 265 tỷ đồng, đóng góp lần lượt 10,6% và 4,8% trong tỷ trọng cơ cấu lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank.
Tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank đã giảm đáng kể xuống còn 2,15% (1,93% trước CIC), trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên hơn 54%. Ngân hàng đã thực hiện hiệu quả công tác quản trị và kiểm soát chi phí hoạt động trong năm 2025, với tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm từ 44% trong năm 2024 xuống còn 33,2%.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Nam A Bank đã trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quản trị hiệu quả thu nhập và chi phí.
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 20,4%, thể hiện khẩu vị và tính thận trọng của ngân hàng trong kiểm soát an toàn thanh khoản trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, vượt xa ngưỡng chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức cao trên 11% vượt xa ngưỡng yêu cầu tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo Basel III; đồng thời tiên phong triển khai việc tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Ngoài ra, ngày 30/12/2025, Nam A Bank vừa hoàn tất thành công đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng; toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư, thể hiện mức độ quan tâm lớn của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư với đợt chào bán. Trong quý 1/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu NAB202502 với quy mô 1.000 tỷ đồng, qua đó hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Nguồn vốn huy động từ trái phiếu dài hạn không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vốn cấp 2, cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở ngưỡng cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, gia tăng bộ đệm vốn, nâng cao sức chịu đựng và tăng cường mở rộng phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.
Ngày 12/01/2026, tại Hà Nội, Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án trọng điểm quốc gia.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Mỹ đang sôi động chưa từng thấy kể từ sau đại dịch Covid-19...
Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống quanh mức 15%, đồng thời tiếp áp dụng cơ chế giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng công khai, minh bạch và linh hoạt theo “sức khỏe” từng ngân hàng.
Một trong những phản ứng của thị trường sau khi có tin ông Powell bị điều tra là bán đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ...
Sự cải thiện trong các chỉ tiêu tài chính của ABBank đang từng bước phản ánh vào diễn biến cổ phiếu ABB, theo cách thận trọng nhưng bền vững. Việc ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.522 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025 được xem là điểm tựa quan trọng để thị trường đánh giá lại vị thế của cổ phiếu trong bối cảnh ngành ngân hàng sàng lọc mạnh.
