Blog chứng khoán: Tiền lớn chưa “động”

Thị trường đã phản ứng rất dè dặt trong phiên giao dịch đầu tiên dưới mũ “mới nổi”. Đặc biệt thanh khoản cực thấp cho thấy dòng tiền lớn trong nước chưa hành động, trong khi hoạt động mua bán của khối ngoại gây xáo trộn mạnh.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa giảm 0,88% và xuống dưới mốc 1800 điểm. Biên độ sụt giảm không quá mạnh và cũng chưa bẻ gãy xu thế tăng, nhưng rõ ràng là diễn biến kém hơn kỳ vọng rất nhiều. Thị trường đã không cho thấy sự hào hứng “nên có”, nhất là thanh khoản.

Tổng giá trị khớp lệnh HSX chỉ khoảng 13,7k tỷ, còn kém cả các phiên trước khi xuất hiện đợt tái cơ cấu ETF tuần trước. Lượng tiền này không thể “làm nên chuyện” và xác nhận tâm lý thận trọng trọng rất cao. Một khi sự hào hứng về câu chuyện nâng hạng không đủ khuyến khích dòng tiền mới vào thì thị trường cần yếu tố hỗ trợ “nặng đô” hơn. Tiếc rằng trong ngắn hạn chưa nhìn thấy câu chuyện nào mới mẻ.

Trở lại với phiên hôm nay, sức ép giảm giá của VIC, VHM, VCB đã gây ảnh hưởng lớn tới VNI, khiến chỉ số này giảm. Tuy nhiên nếu chỉ do ép trụ thì còn đỡ, độ rộng xác nhận trạng thái giao dịch rất kém, tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu của VNI chỉ khoảng 0,51/1, kém nhất trong 5 phiên trở lại đây.

Với hơn một phần ba số cổ phiếu có giao dịch trong VNI hôm nay đóng cửa giảm quá 1%, bất kể điểm số như thế nào cũng đều là một phiên giao dịch yếu. Khi giá giảm nhiều, thanh khoản thấp, có thể kết luận dòng tiền mua đang “có vấn đề”, còn lý do để bên bán thoát hàng thì không cần quan tâm.

Một hi vọng là biến động giá mạnh phiên này còn do các giao dịch thay đổi trạng thái danh mục “rơi rớt” lại của khối ngoại. Nhịp giảm mạnh nhất xuất hiện trong phiên chiều, khi khối ngoại xả rất lớn. Nếu không tính ATC, khối này bán ròng tới hơn 1.163 tỷ. Chỉ ở đợt ATC lực mua mới cải thiện và chuyển sang mua ròng khoảng 500 tỷ. Vì vậy có thể chờ đợi thêm 1-2 phiên nữa xem khối này có thay đổi tích cực hơn hay không.

VNI đóng cửa hôm nay xuống dưới mốc 1800 điểm nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Sức ép điểm số có thể mang tính thời điểm, đó là chưa kể tới cuối ngày VNI được kéo lên một chút và kênh xu hướng vẫn được bảo toàn. Tuy vậy xu hướng dao động của kênh không phải lúc nào cũng là một nét kẻ, nếu VNI giảm xuống thấp hơn đáy tuần trước và thanh khoản tiếp tục thấp thì rủi ro mới gia tăng.

Thị trường phái sinh hôm nay ban đầu kỳ vọng phản ứng tích cực trên thị trường cơ sở, F1 chấp nhận chênh lệch dương quanh 10 điểm trước khi có VN30. Tuy nhiên khi vào phiên basis lại đảo âm trong phần lớn thời gian. Nhịp giảm rộng nhất từ 1975.xx xuống 1955.xx rất khó giao dịch vì basis chiết khấu cộng với thời gian hơi ngắn đầu ngày. Khi VN30 dập dình đi ngang sát 1955.xx thì setup Long chuẩn, nhưng VN30 lại không có trụ và phải cắt lỗ. Basis đột ngột mở rộng chiết khấu ngay sau khi chỉ số thủng 1955.xx rất có thể là do các lệnh đóng vị thế gấp thếp. Phần còn lại dễ chơi hơn vì toàn thị trường cơ sở yếu rõ rệt.

Thanh khoản không mạnh hôm nay là tín hiệu bất lợi nhất. Dù thông tin khá hào hứng về nâng hạng, nhưng yếu tố quyết định là dòng tiền. Khi tâm lý đủ độc lập để “cưỡng lại” luồng thông tin mấy ngày qua, việc lôi kéo tiền vào trở nên khó khăn. Hiện thị trường coi như không phản ứng ngắn hạn về câu chuyện nâng hạng trừ trường hợp vốn ngoại mua vào quyết liệt. Thị trường trước mắt sẽ chờ đợi số liệu vĩ mô quý 3, với áp lực lạm phát ở nền giá dầu cao trở lại. Ít nhất phải qua đợt thử thách này mới tới những kỳ vọng về kết quả kinh doanh.

VN30 đóng cửa tại 1953.26. Cản gần nhất ngày mai là 1955; 1966; 1973; 1983; 1992; 2006; 2016; 2027. Hỗ trợ 1945; 1937; 1923; 1915; 1902; 1893.

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