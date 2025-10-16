NAMMON Square - Tọa độ giao thương chiến lược phía Nam Hà Nội

Từ mạch nguồn văn hóa “trăm nghề” và tinh thần giao thương bền bỉ của vùng đất danh hương Thường Tín, một trung tâm mới đang hình thành - NAMMON Square.

NAMMON Square sở hữu vị trí kim cương giữa mạng lưới hạ tầng giao thông đột phá, dự án khẳng định vai trò tâm điểm thương mại - dịch vụ sôi động, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng kinh doanh đa dạng và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

TỌA ĐỘ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG PHỒN THỊNH

Thường Tín từ lâu đã nổi danh là vùng đất “trăm nghề”, nơi mỗi làng nghề mang đậm bản sắc riêng như sơn mài Hạ Thái, tiện gỗ Nhị Khê hay mây tre đan Ninh Sở. Bàn tay khéo léo và óc sáng tạo được truyền qua bao thế hệ đã hun đúc nên tinh thần cần cù, nhạy bén và thích nghi với thị trường, tạo nên bản sắc giao thương độc đáo cho mảnh đất này.

Từ cội nguồn truyền thống ấy, vùng đất phía Nam Hà Nội sớm hình thành khí chất giao thương cởi mở và năng động. Những nhịp bước thương hồ, tiếng rao buôn bán đã hòa quyện, tạo nên bản nhạc của một thời hưng thịnh. Trong dòng chảy trao đổi hàng hóa và văn hóa, con người nơi đây đã nuôi dưỡng tinh thần hội nhập và khát vọng vươn xa, hòa nhịp cùng nhịp đập phát triển của thời đại.

LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC - KẾT NỐI ĐA VÙNG - GIA TĂNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Mạch giao thương tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội chưa bao giờ ngừng chảy, mà ngày càng sôi động cùng nhịp phát triển của hạ tầng giao thông. Nằm trên trục Quốc lộ 1A, liền kề cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, NAMMON Square dễ dàng kết nối trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài và các tỉnh lân cận. Trong bán kính 5km, ga Thường Tín và bến xe liên tỉnh hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại và dịch vụ.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kết nối cửa ngõ phía Nam Hà Nội với các vùng kinh tế trọng điểm.

Đặc biệt, các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi (khởi công tháng 8/2025) cùng kế hoạch quy hoạch sân bay quốc tế thứ 2 tại Hà Nội với công suất dự kiến 50 triệu lượt khách/năm đang mở ra không gian phát triển mới. Những yếu tố này đưa khu Nam Hà Nội trở thành vùng động lực chiến lược của Thủ đô.

Từ vị trí liền kề các công trình trọng điểm, NAMMON Square trở thành điểm trung chuyển thương mại linh hoạt, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, các khu công nghiệp và mạng lưới logistics khu vực. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện vào năm 2027, thời gian di chuyển được rút ngắn, lưu lượng giao thương tăng mạnh, tạo đòn bẩy gia tăng giá trị thương mại, đảm bảo khả năng khai thác bền vững và tiềm năng sinh lời vượt trội.

Chỉ trong 10 phút, cư dân và nhà đầu tư từ NAMMON Square có thể tiếp cận Phú Xuyên, nút giao Cầu Giẽ hay Hưng Yên; 15 phút tới Ninh Bình và 20 phút để đến khu đô thị Linh Đàm, Pháp Vân hoặc trung tâm Thủ đô. Mạng lưới giao thông đa chiều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận dòng khách mà còn thuận tiện cho luân chuyển hàng hóa và dịch vụ, bảo chứng cho tiềm năng thương mại bền vững của dự án.

TÂM ĐIỂM KẾT NỐI HẠ TẦNG ĐỘT PHÁ

NAMMON Square không chỉ sở hữu lợi thế giao thông chiến lược mà còn tọa lạc giữa khu vực phát triển hạ tầng năng động nhất phía Nam Hà Nội - nơi từng công trình đang định hình diện mạo đô thị mới cho vùng đất trăm nghề. Trong tổng thể quy hoạch 19ha của xã Hồng Vân, dự án thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ gồm trường mầm non, trung tâm thương mại, trụ sở hành chính, khu thể thao và bãi đỗ xe công cộng. Sự kết nối liền mạch giữa các tiện ích này đáp ứng nhu cầu an cư, mua sắm, dịch vụ, đồng thời tạo dòng khách ổn định, là nền tảng cho hoạt động kinh doanh bền vững.

NAMMON Square - Tâm điểm thương mại mới với mô hình sinh lời 3-in-1.

Bao quanh dự án là hệ thống hạ tầng kinh tế - thương mại sôi động, tiêu biểu như Chợ Vồi - chợ đầu mối lâu đời với lưu lượng giao dịch tấp nập mỗi ngày, hay Trung tâm đăng kiểm gần kề, thu hút lượng lớn phương tiện và khách hàng tiềm năng. Đồng thời, các dự án hạ tầng tương lai như cầu Mễ Sở, Ngọc Hồi, Dương Trực Nguyên và tổ hợp Ga Ngọc Hồi đang từng bước hình thành, rút ngắn khoảng cách giữa các đô thị vệ tinh và trung tâm Hà Nội, tạo cơ sở nâng cao khả năng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ.

Trên nền tảng hạ tầng hiện đại và mạng lưới giao thông kết nối đa chiều, NAMMON Square trở thành điểm hội tụ thương mại mới, vừa là cầu nối giao thương, vừa là bệ phóng cho kinh tế lan tỏa từ trung tâm đô thị tới các khu công nghiệp vệ tinh. Với 196 căn shophouse thấp tầng hai mặt tiền, cao 5 tầng, dự án mang đến mô hình sinh lời “3 trong 1”: Kinh doanh - An cư - Cho thuê. Thiết kế linh hoạt với mặt tiền rộng 5-10m tối ưu hóa nhu cầu khai thác giá trị cho cả nhà đầu tư và cư dân.

Sự giao thoa giữa giao thông, hạ tầng và mô hình phát triển đa năng giúp NAMMON Square trở thành tâm điểm khởi vận mới cho vùng đất danh hương Thường Tín. Dự án không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư đa dạng mà còn nâng tầm bản sắc kinh tế địa phương, nơi di sản “trăm nghề” hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại. Qua đó, NAMMON Square kiến tạo chuẩn sống phồn vinh và khẳng định vị thế tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.