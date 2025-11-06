Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát và tổ chức triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025 theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác hậu kiểm, đặc biệt trong các dịp cao điểm...

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị nêu trên chủ động rà soát và tổ chức triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025 theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác hậu kiểm, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Đồng thời, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124 /2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra thực phẩm giả. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là nhóm thực phẩm chức năng.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, báo cáo của Bộ Y tế cho biết trong tháng 10 vừa qua đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm làm 229 người mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong (1 vụ ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM chưa xác định được số người mắc).

Về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, 2/6 vụ do vi sinh vật, 4/6 vụ chưa xác định nguyên nhân.

Trong tháng 10/2025, Bộ Y tế tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đối với Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7687/VPCPKGVX đồng ý chủ trương trình Quốc hội thông qua năm 2026.

Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý và triển khai thành lập các tổ hỗ trợ, biệt phái theo chỉ đạo tại Thông báo số 1209/TB-BYT.

Bộ cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và dự thảo Nghị quyết về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm; hồ sơ đang được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Đồng thời, Bộ cũng đang hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo kế hoạch, phối hợp các bộ, ngành tham gia tổ soạn thảo và xin ý kiến hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn chuyên ngành như Thông tư quy định phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu và quy định giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong tháng 10, Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý và giám sát an toàn thực phẩm. Nhiều cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định bổ sung, góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước.

Bộ Y tế đã đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn của địa phương và doanh nghiệp liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, gia hạn giấy GMP, xác minh hồ sơ công bố sản phẩm và xử lý các kiến nghị liên quan đến quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe…