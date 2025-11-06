Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2440/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Theo đó, bí mật nhà nước độ “Mật” trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải bao gồm: Báo cáo kết quả giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng khi được Thủ tướng Chính phủ giao;

Báo cáo của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) gửi Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm về kết quả hoạt động của Hội đồng; Báo cáo đột xuất về những vấn đề kỹ thuật phát sinh, các khó khăn, vướng mắc, bất cập vượt thẩm quyền cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng;

Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận điều tra nguyên nhân sự cố kết cấu hạ tầng giao thông từ cấp I trở lên cho đến khi Kết luận điều tra nguyên nhân chính thức của cơ quan, người có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 969/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/7/2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và Quyết định số 1494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/10/2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.