Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải

Anh Khoa

06/11/2025, 14:33

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2440/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, bí mật nhà nước độ “Mật” trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải bao gồm: Báo cáo kết quả giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng khi được Thủ tướng Chính phủ giao;

Báo cáo của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) gửi Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm về kết quả hoạt động của Hội đồng; Báo cáo đột xuất về những vấn đề kỹ thuật phát sinh, các khó khăn, vướng mắc, bất cập vượt thẩm quyền cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng;

Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận điều tra nguyên nhân sự cố kết cấu hạ tầng giao thông từ cấp I trở lên cho đến khi Kết luận điều tra nguyên nhân chính thức của cơ quan, người có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 969/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/7/2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và Quyết định số 1494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/10/2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.

Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư, tập thể cũ

11:36, 04/11/2025

Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư, tập thể cũ

Bộ Xây dựng: Đề xuất một số quy định mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

11:25, 04/11/2025

Bộ Xây dựng: Đề xuất một số quy định mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng

13:21, 03/11/2025

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng

Từ khóa:

bất động sản bí mật nhà nước Xây dựng

Đọc thêm

Định vị tọa độ “dịch chuyển để sống tốt hơn” cho gia đình trẻ

Định vị tọa độ “dịch chuyển để sống tốt hơn” cho gia đình trẻ

Giữa làn sóng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh, khu Tây TPHCM nổi lên như điểm đến cân bằng giữa khả năng chi trả và phong cách sống “resort living” mà thế hệ an cư mới – nhóm khách hàng trẻ năng động đang tìm kiếm.

Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

Ngày 6/11, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (cổ đông sáng lập và giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Ecopark) thông báo quyết định quan trọng liên quan đến việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark.

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” và các điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan thành phố. Theo lộ trình, toàn bộ 175 điểm nhỏ lẻ sẽ được giải tỏa trong năm 2025, các điểm quy mô lớn hơn hoàn thành vào giữa năm 2026…

Từ Mỹ, Singapore đến Việt Nam: Khi biệt thự có tầng hầm trở thành “kho báu chìm”

Từ Mỹ, Singapore đến Việt Nam: Khi biệt thự có tầng hầm trở thành “kho báu chìm”

Nhiều ngôi nhà được xây dựng để gây ấn tượng, số khác lại đơn thuần để chở che. Song, bất cứ ngôi nhà nào tồn tại cũng mang một nét đặc trưng và phong cách sống riêng của gia chủ. Hiện nay hầu hết các gia đình giàu có, thuộc giới trung và thượng lưu lại tìm đến một chỗ ở tiện nghi, nơi có tầng hầm trải nghiệm là điểm nhấn.

3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, nhu cầu ăn ở đơn thuần đã dần nhường chỗ cho khát vọng khẳng định vị thế xã hội. “Nhà” từ đó trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn đo lường mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Chứng khoán

2

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiêu điểm

3

Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau tiêm thẩm mỹ

Sức khỏe

4

Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Dân sinh

5

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy