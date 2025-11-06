Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Anh Khoa
06/11/2025, 14:33
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2440/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Theo đó, bí mật nhà nước độ “Mật” trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải bao gồm: Báo cáo kết quả giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng khi được Thủ tướng Chính phủ giao;
Báo cáo của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) gửi Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm về kết quả hoạt động của Hội đồng; Báo cáo đột xuất về những vấn đề kỹ thuật phát sinh, các khó khăn, vướng mắc, bất cập vượt thẩm quyền cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng;
Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận điều tra nguyên nhân sự cố kết cấu hạ tầng giao thông từ cấp I trở lên cho đến khi Kết luận điều tra nguyên nhân chính thức của cơ quan, người có thẩm quyền.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 969/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/7/2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và Quyết định số 1494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/10/2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
11:25, 04/11/2025
Giữa làn sóng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh, khu Tây TPHCM nổi lên như điểm đến cân bằng giữa khả năng chi trả và phong cách sống “resort living” mà thế hệ an cư mới – nhóm khách hàng trẻ năng động đang tìm kiếm.
Ngày 6/11, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (cổ đông sáng lập và giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Ecopark) thông báo quyết định quan trọng liên quan đến việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark.
Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” và các điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan thành phố. Theo lộ trình, toàn bộ 175 điểm nhỏ lẻ sẽ được giải tỏa trong năm 2025, các điểm quy mô lớn hơn hoàn thành vào giữa năm 2026…
Nhiều ngôi nhà được xây dựng để gây ấn tượng, số khác lại đơn thuần để chở che. Song, bất cứ ngôi nhà nào tồn tại cũng mang một nét đặc trưng và phong cách sống riêng của gia chủ. Hiện nay hầu hết các gia đình giàu có, thuộc giới trung và thượng lưu lại tìm đến một chỗ ở tiện nghi, nơi có tầng hầm trải nghiệm là điểm nhấn.
Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, nhu cầu ăn ở đơn thuần đã dần nhường chỗ cho khát vọng khẳng định vị thế xã hội. “Nhà” từ đó trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn đo lường mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: