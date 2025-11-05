Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Đồ thị thông tin dưới đây phản ánh sự dịch chuyển của thị trường ô tô Trung Quốc, từ chủ yếu tập trung vào xe động cơ đốt trong sang xe điện, trong vài năm trở lại đây...

Doanh số xe động cơ đốt trong tại Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2017, với hơn 24 triệu chiếc. Sau đó, nhu cầu giảm khiến doanh số loại xe này giảm dần, nhường chỗ cho xe điện - gồm xe thuần điện chạy pin (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV).

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xe điện chiếm gần 48% lượng ô tô mới bán ra tại Trung Quốc năm 2024.

Sự chuyển dịch lớn của thị trường ô tô Trung Quốc trong chưa đầy 1 thập kỷ đến từ nhiều yếu tố, trong đó có lợi thế chi phí của xe điện. Trên thực tế, ngành xe điện nhận được hỗ trợ chính sách và tài chính đáng kể từ Bắc Kinh trong những năm gần đây. Điều này thúc đẩy sự phát triển nở rộ của các nhà sản xuất xe điện, đồng thời kích hoạt một cuộc đua hạ giá khốc liệt, khiến giá xe điện ngày càng giảm.

Dù xe điện hiện chiếm gần 1/2 doanh số ô tô mới tại Trung Quốc, câu hỏi đặt ra là liệu thị trường có thể sớm bước vào giai đoạn bước ngoặt hay không.

IEA dự báo mức độ phổ cập xe điện tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng tốc độ tăng sẽ chậm lại trong bối cảnh thị trường tại các đô thị lớn đang sắp bão hòa. Bên cạnh đó, nhu cầu tại các khu vực nông thôn cũng chững lại do thiếu hạ tầng sạc điện, cũng như cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất và Bắc Kinh giảm hỗ trợ chính sách cho lĩnh vực này.

Dù vậy, Trung Quốc được dự báo sẽ vẫn giữ vai trò chi phối, chiếm khoảng 60% doanh số xe điện toàn cầu. Theo giới phân tích, các diễn biến trên thị trường nước này có thể sẽ định hình xu hướng xe điện toàn cầu trong những năm tới.