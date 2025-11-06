5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều 6/11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung…
Trưa nay, ngày 6/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220km về phía đông đông nam. Nhìn ảnh vệ tinh có thể thấy bão rất rõ nét, hoàn lưu phía nam rộng quét tới tận TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.
Theo đó, các cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi gồm Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Pleiku (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk), Chu Lai (Đà Nẵng) và Phù Cát (Gia Lai). Cục yêu cầu các cảng hàng không này tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11, tùy diễn biến cụ thể của cơn bão.
Cụ thể, sân bay Phù Cát tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11. Cảng hàng không Chu Lai tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11. Sân bay Tuy Hòa tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11. Sân bay Pleiku tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11. Sân bay Buôn Ma Thuột tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11.
Ngoài ra, các sân bay tại Cam Ranh và Đồng Hới cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Kalmaegi để có biện pháp phòng ngừa khi bão có diễn biến bất thường.
Để chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.
Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về tình hình thời tiết cho các đơn vị khai thác bay.
Hiện các hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways... cũng đã thông báo hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến các sân bay miền Trung để đảm bảo an toàn trong tình hình bão Kalmaegi diễn biến phức tạp.
Do điều chỉnh lịch khai thác, hơn 50 chuyến bay khác của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong hai ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Các chuyến bay đến và đi từ các sân bay miền Trung trong ngày 7/11 sẽ được theo dõi, điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thời tiết thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn báo đã tắt, để giảm rủi ro trong điều kiện nhiễu động không khí. Hành khách bay trong các ngày 6 và 7/11 nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông đến sân bay và có mặt làm thủ tục đúng giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 6/11, bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão Kalmaegi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hóa và đêm 6 và rạng sáng 7/11, với cường độ cấp 12 - 13, giật cấp 15. Hoàn lưu của bão Kalmaegi có thể gây ra mưa lớn cục bộ. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần đề phòng gió bão, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.
