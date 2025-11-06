Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Tường Bách

06/11/2025, 15:07

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều 6/11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung…

Sân bay tại Cam Ranh và Đồng Hới cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Kalmaegi.
Sân bay tại Cam Ranh và Đồng Hới cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Kalmaegi.

Trưa nay, ngày 6/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220km về phía đông đông nam. Nhìn ảnh vệ tinh có thể thấy bão rất rõ nét, hoàn lưu phía nam rộng quét tới tận TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.

Theo đó, các cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi gồm Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Pleiku (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk), Chu Lai (Đà Nẵng) và Phù Cát (Gia Lai). Cục yêu cầu các cảng hàng không này tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11, tùy diễn biến cụ thể của cơn bão.

Cụ thể, sân bay Phù Cát tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11. Cảng hàng không Chu Lai tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11. Sân bay Tuy Hòa tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11. Sân bay Pleiku tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11. Sân bay Buôn Ma Thuột tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11.

Ngoài ra, các sân bay tại Cam Ranh và Đồng Hới cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Kalmaegi để có biện pháp phòng ngừa khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Sân bay Phù Cát tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11.
Sân bay Phù Cát tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về tình hình thời tiết cho các đơn vị khai thác bay.

Hiện các hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways... cũng đã thông báo hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến các sân bay miền Trung để đảm bảo an toàn trong tình hình bão Kalmaegi diễn biến phức tạp.

Do điều chỉnh lịch khai thác, hơn 50 chuyến bay khác của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong hai ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Các chuyến bay đến và đi từ các sân bay miền Trung trong ngày 7/11 sẽ được theo dõi, điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thời tiết thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn báo đã tắt, để giảm rủi ro trong điều kiện nhiễu động không khí. Hành khách bay trong các ngày 6 và 7/11 nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông đến sân bay và có mặt làm thủ tục đúng giờ.

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h.
Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 6/11, bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão Kalmaegi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. 

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hóa và đêm 6 và rạng sáng 7/11, với cường độ cấp 12 - 13, giật cấp 15. Hoàn lưu của bão Kalmaegi có thể gây ra mưa lớn cục bộ. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần đề phòng gió bão, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Du lịch Việt tìm cách “sống chung” với mưa lũ

15:54, 04/11/2025

Du lịch Việt tìm cách “sống chung” với mưa lũ

Từ khóa:

Bão KALMAEGI bão số 13 du lịch hủy chuyến bay sân bay miền Trung

Đọc thêm

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

Ngày 5/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ–BVTTDL về tổ chức Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. ﻿Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức 3 ngày trong tháng 12/2025 tại Hà Nội…

Du lịch xanh là cam kết dài hạn của Đà Nẵng

Du lịch xanh là cam kết dài hạn của Đà Nẵng

Toàn thành phố Đà nẵng hiện có hơn 50 điểm du lịch xanh và sinh thái, trong đó có 6 khu bảo tồn và vườn quốc gia mang giá trị du lịch cao. Đây là "tài sản xanh" góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch địa phương…

Michelin Keys hiểu sai về du khách ngày nay?

Michelin Keys hiểu sai về du khách ngày nay?

Khi mạng xã hội trở nên phổ biến, ngày càng nhiều du khách dựa vào lời khuyên từ cộng đồng và kinh nghiệm. Nhưng cẩm nang mới của Michelin dường như tập trung nhiều vào uy tín của chính tổ chức này, hơn là cung cấp hướng dẫn thực tế…

Quảng Ninh thành lập Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Quảng Ninh thành lập Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử...

“Người đẹp Hoa Lư” góp phần quảng bá du lịch Ninh Bình

“Người đẹp Hoa Lư” góp phần quảng bá du lịch Ninh Bình

Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2026 sẽ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và trí tuệ của nữ thanh niên Ninh Bình, là dịp đặc biệt để quảng bá hình ảnh đất và người Cố đô Hoa Lư...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Chứng khoán

2

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiêu điểm

3

Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau tiêm thẩm mỹ

Sức khỏe

4

Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Dân sinh

5

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy