Hà Nội thay đổi phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội thống nhất dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp…
Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án thoát nước, phương án bổ cập nước sông Tô Lịch và đầu tư xây dựng hồ điều hòa theo quy hoạch.
Theo đó, thành phố thống nhất dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.
Cụ thể, thành phố lấy từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng: Từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch. Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7km, trong đó 3km đi theo mương hở và 4km đi theo cống hiện nay.
Thành phố đánh giá ngoài bổ cập nước cho Tô Lịch, phương án mới này hỗ trợ thoát nước, giảm thiểu úng ngập cho các khu vực: Ecohome, Resco, Võ Chí Công, Nam Thăng Long, kết nối với hồ điều hòa trong công viên Hòa Bình, công viên Hữu Nghị; lâu dài bổ cập cho các sông Lừ, Sét và phục vụ tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải nghiên cứu kỹ cốt cao độ, chất lượng nguồn nước để bổ cập cho sông Tô Lịch được ổn định, luôn duy trì dòng chảy, tạo cảnh quan hai bên mương Thụy Phương.
Các đơn vị tiếp tục rà soát xử lý điểm giao cắt, bảo đảm khả năng kết nối với dự án thoát nước, hồ điều hòa trong lưu vực để hình thành tuyến kênh đa chức năng kết hợp với thiết kế cảnh quan đô thị hai bên tuyến mương Thụy Phương, khớp nối với Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch đang được nghiên cứu.
Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì, tổ chức rà soát tham mưu, báo cáo thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch; nghiên cứu tiếp tục nạo vét sông Tô Lịch để vừa làm sạch môi trường lòng sông, vừa tạo dung tích chứa vào mùa mưa.
Trước đó, hồi đầu tháng 1/2025, Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào Tô Lịch, tổng đầu tư khoảng 550 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố. Phương án đề xuất là làm tuyến ống dài hơn 5km lấy nước từ sông Hồng, xuyên qua đê, chạy dọc đường Võ Chí Công và đổ vào đầu sông Tô Lịch tại nút giao Hoàng Quốc Việt.
Sông Tô Lịch dài 13,4km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua, sông Tô Lịch đã bị ô nhiễm do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây. Vì vậy, hiện nay, Thành phố cũng đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như: thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ; nghiên cứu Dự án xây dựng công viên hai bên bờ Tô Lịch, hướng tới hồi sinh dòng sông.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
