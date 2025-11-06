Thiếu hụt nguồn cung, hạ tầng cải thiện khiến giá căn hộ TP. Hồ Chí Minh liên tục tăng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
H. Vinh
06/11/2025, 14:53
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp; nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung và sự cải thiện hạ tầng giao thông…
Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán chung cư trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, một số dự án ở khu vực trung tâm rao bán từ 120-150 triệu đồng/m2. Trong khi đó, lượng giao dịch bất động sản lại có xu hướng giảm.
Các dự án lớn như tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đường Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4... được xem là động lực giúp giá bất động sản khu vực lân cận tăng cao. Cụ thể, trong quý 3/2025, các dự án như Fiato Premier có giá 50-60 triệu đồng/m2, The 9 Stellars 76–92 triệu đồng/m2, Paris Hoàng Kim 88–95 triệu đồng/m2, Akari City 48–58 triệu đồng/m2, Celesta Rise 62–80 triệu đồng/m2, West Gate Bình Chánh 41–48 triệu đồng/m2.
Đối với phân khúc hạng sang, các dự án có mức tăng mạnh như Lancaster Legacy 168–210 triệu đồng/m2, The Opusk Residence 225–290 triệu đồng/m2, Grand Manhattan 150–190 triệu đồng/m2, Empire City 142–178 triệu đồng/m2, The Metropole Thủ Thiêm 180–225 triệu đồng/m2.
Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, giá căn hộ ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Ở vùng ven biển phía Đông (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), các dự án trung và cao cấp ven biển tăng nhẹ nhờ hưởng lợi từ du lịch và hạ tầng giao thông mới như cao tốc Biên Hòa – TP. Hồ Chí Minh – ven biển.
Về phân khúc đất nền, thanh khoản giảm nhẹ do chính sách siết đầu cơ và hạn chế tách thửa. Tuy nhiên, các khu vực có hạ tầng phát triển và pháp lý rõ ràng vẫn thu hút người mua ở thực.
Theo đó, giá biệt thự, nhà liền kề tiếp tục tăng nhẹ 1–3%, tập trung ở khu vực có hạ tầng đồng bộ và tiến độ dự án nhanh. Giá biệt thự, nhà liền kế ở TP. Hồ Chí Minh dao động 150–500 triệu đồng/m2.
Để kiểm soát giá cả và ổn định thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở và ổn định thị trường. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vào việc tăng nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân - phân khúc đang có nhu cầu lớn nhưng lại khan hiếm trên thị trường các thành phố lớn.
Nhiều doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực tham gia phát triển nhà ở thuộc phân khúc này. Tại buổi khai trương trung tâm thương mại Bcons City ngày 4/11, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons, cho biết: Trong những năm qua, Bcons không những mang đến những căn hộ vừa túi tiền, tiện nghi mà còn tạo ra không gian sống giúp cư dân thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.
“Với hơn 5000 căn hộ đã hoàn tất, gần 200 căn nhà phố, 1 trường học liên cấp 1,2,3, và trung tâm thương mại cùng với khách sạn 4 sao, Bcons City đi vào hoạt động góp phần định hình phong cách sống hiện đại, đồng bộ và tiện nghi cho cư dân phía Đông TP. Hồ Chí Minh, nơi đang chuyển mình mạnh mẽ thành vùng đô thị mới của Thành phố”, ông Thạch cho hay.
Thành phố Hà Nội thống nhất dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp…
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2440/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Giữa làn sóng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh, khu Tây TPHCM nổi lên như điểm đến cân bằng giữa khả năng chi trả và phong cách sống “resort living” mà thế hệ an cư mới – nhóm khách hàng trẻ năng động đang tìm kiếm.
Ngày 6/11, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (cổ đông sáng lập và giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Ecopark) thông báo quyết định quan trọng liên quan đến việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark.
Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” và các điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan thành phố. Theo lộ trình, toàn bộ 175 điểm nhỏ lẻ sẽ được giải tỏa trong năm 2025, các điểm quy mô lớn hơn hoàn thành vào giữa năm 2026…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: