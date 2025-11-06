Thứ Năm, 06/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Thiếu hụt nguồn cung, hạ tầng cải thiện khiến giá căn hộ TP. Hồ Chí Minh liên tục tăng

H. Vinh

06/11/2025, 14:53

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp; nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung và sự cải thiện hạ tầng giao thông…

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) đang nổi lên như một tâm điểm, dẫn dắt cả nguồn cung và giao dịch - Ảnh minh họa.
Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) đang nổi lên như một tâm điểm, dẫn dắt cả nguồn cung và giao dịch - Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán chung cư trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, một số dự án ở khu vực trung tâm rao bán từ 120-150 triệu đồng/m2. Trong khi đó, lượng giao dịch bất động sản lại có xu hướng giảm.

Các dự án lớn như tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đường Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4... được xem là động lực giúp giá bất động sản khu vực lân cận tăng cao. Cụ thể, trong quý 3/2025, các dự án như Fiato Premier có giá 50-60 triệu đồng/m2, The 9 Stellars 76–92 triệu đồng/m2, Paris Hoàng Kim 88–95 triệu đồng/m2, Akari City 48–58 triệu đồng/m2, Celesta Rise 62–80 triệu đồng/m2, West Gate Bình Chánh 41–48 triệu đồng/m2.

Đối với phân khúc hạng sang, các dự án có mức tăng mạnh như Lancaster Legacy 168–210 triệu đồng/m2, The Opusk Residence 225–290 triệu đồng/m2, Grand Manhattan 150–190 triệu đồng/m2, Empire City 142–178 triệu đồng/m2, The Metropole Thủ Thiêm 180–225 triệu đồng/m2.

Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, giá căn hộ ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Ở vùng ven biển phía Đông (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), các dự án trung và cao cấp ven biển tăng nhẹ nhờ hưởng lợi từ du lịch và hạ tầng giao thông mới như cao tốc Biên Hòa – TP. Hồ Chí Minh – ven biển.

Về phân khúc đất nền, thanh khoản giảm nhẹ do chính sách siết đầu cơ và hạn chế tách thửa. Tuy nhiên, các khu vực có hạ tầng phát triển và pháp lý rõ ràng vẫn thu hút người mua ở thực.

Theo đó, giá biệt thự, nhà liền kề tiếp tục tăng nhẹ 1–3%, tập trung ở khu vực có hạ tầng đồng bộ và tiến độ dự án nhanh. Giá biệt thự, nhà liền kế ở TP. Hồ Chí Minh dao động 150–500 triệu đồng/m2.

Để kiểm soát giá cả và ổn định thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở và ổn định thị trường. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vào việc tăng nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân - phân khúc đang có nhu cầu lớn nhưng lại khan hiếm trên thị trường các thành phố lớn.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực tham gia phát triển nhà ở thuộc phân khúc này. Tại buổi khai trương trung tâm thương mại Bcons City ngày 4/11, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons, cho biết: Trong những năm qua, Bcons không những mang đến những căn hộ vừa túi tiền, tiện nghi mà còn tạo ra không gian sống giúp cư dân thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. 

“Với hơn 5000 căn hộ đã hoàn tất, gần 200 căn nhà phố, 1 trường học liên cấp 1,2,3, và trung tâm thương mại cùng với khách sạn 4 sao, Bcons City đi vào hoạt động góp phần định hình phong cách sống hiện đại, đồng bộ và tiện nghi cho cư dân phía Đông TP. Hồ Chí Minh, nơi đang chuyển mình mạnh mẽ thành vùng đô thị mới của Thành phố”, ông Thạch cho hay. 

TP. Hồ Chí Minh kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ trên địa bàn

15:45, 05/11/2025

TP. Hồ Chí Minh kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ trên địa bàn

TP. Hồ Chí Minh: Căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm hơn 9% giao dịch

20:00, 29/10/2025

TP. Hồ Chí Minh: Căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm hơn 9% giao dịch

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

19:19, 27/10/2025

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

đất nền TP. Hồ Chí Minh giá bất động sản TP. Hồ Chí Minh phân khúc căn hộ hạng sang tăng nguồn cung nhà ở thị trường bất động sản 2025 tồn kho bất động sản xu hướng giá nhà

