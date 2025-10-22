New Zealand nới lỏng các quy định về báo cáo khí hậu cho doanh nghiệp để thúc đẩy thị trường vốn

New Zealand đang nới lỏng các quy định báo cáo khí hậu do lo ngại về chi phí đối với doanh nghiệp, trong một bước lùi khác từ các chính sách nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính...

New Zealand sẽ nới lỏng yêu cầu báo cáo khí hậu bắt buộc đối với các công ty lớn để giảm bớt gánh nặng và chi phí cho doanh nghiệp.

Hiện tại, khoảng 170 công ty lớn, ngân hàng, công ty quản lý đầu tư và công ty bảo hiểm được yêu cầu công bố báo cáo thường niên về tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh doanh và những nỗ lực giảm phát thải của họ.

Các ngân hàng và nhà phân tích tài chính đã sử dụng các báo cáo này để đánh giá rủi ro tài chính do biến đổi khí hậu gây ra, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro cho vay và đầu tư.

Bộ trưởng Thương mại và Tiêu dùng Scott Simpson đã báo hiệu những thay đổi vào đầu năm nay và cho biết chế độ hiện tại quá nặng nề và tốn kém. "Báo cáo khí hậu bắt buộc đã gây ra chi phí nặng nề cho các doanh nghiệp niêm yết. Một số doanh nghiệp đã chia sẻ với tôi: họ đã chi tới 2 triệu USD cho việc tuân thủ quy định, một khoản tiền mà họ cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu được đầu tư vào các biện pháp giảm phát thải thực tế, chẳng hạn như xe điện", ông cho biết.

Theo ông Simpson, việc báo cáo khí hậu bắt buộc là quan trọng và hữu ích, nhưng cần có những thay đổi "hợp lý" để nó "phù hợp với mục đích".

Cụ thể, chỉ các công ty có vốn hóa 1 tỷ USD mới được yêu cầu lập báo cáo về biến đổi khí hậu. Hiện tại, ngưỡng yêu cầu là 60 triệu USD, bao gồm nhiều công ty trong chỉ số chuẩn NZX-50 của sàn giao dịch chứng khoán.

Các quỹ Kiwisaver sẽ không còn phải báo cáo nữa, vì các báo cáo này không được coi là hữu ích trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, các ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, tổ chức xây dựng và công ty bảo hiểm vẫn sẽ phải báo cáo.

Nhìn chung, số lượng công ty và tổ chức bắt buộc phải báo cáo sẽ giảm từ 164 xuống còn khoảng 76. Trách nhiệm cá nhân của các giám đốc đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các tiêu chuẩn báo cáo khí hậu cũng sẽ bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp Kiwisaver và các quỹ đầu tư được quản lý khác sẽ được yêu cầu nêu chi tiết cách thức phân chia khoản đầu tư của họ giữa thị trường công và tư, và giữa tài sản thuộc sở hữu của New Zealand và tài sản thuộc sở hữu nước ngoài.

Ông Simpson cũng cho biết phản hồi về đề xuất cho phép các quỹ Kiwisaver đầu tư vào tài sản tư nhân cho thấy nhu cầu về thông tin nhà đầu tư tốt hơn.

"Minh bạch hơn là một bước quan trọng hướng tới việc tăng cường đầu tư vào tài sản tư nhân," ông nhấn mạnh. "Trên toàn cầu, ngày càng có nhiều vốn đổ vào các tài sản chưa niêm yết, và chúng ta cũng đang thấy xu hướng tương tự ở đây. Thông tin tốt hơn sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được những cơ hội này."

Bộ trưởng hy vọng những thay đổi này sẽ được thông qua và áp dụng vào giữa năm sau.

Giám đốc điều hành Hội đồng Dịch vụ Tài chính Kirk Hope nhận định: những cải cách này là một bước tiến tích cực nhằm đảm bảo thị trường vốn của chúng ta luôn sôi động, cạnh tranh và dễ tiếp cận.

Còn theo Người phát ngôn của NZX, Simon Beattie, những thay đổi này là thiết thực và hợp lý, đặc biệt là việc loại bỏ trách nhiệm cá nhân của các giám đốc, và sẽ giúp sàn giao dịch chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty trong nước.

"Các công ty đã nói với chúng tôi rằng các quy định đã gây cản trở việc niêm yết," ông cho biết. "Tương tự, các công ty niêm yết đã nói với NZX rằng các quy định, chi phí và yêu cầu có thể dẫn đến việc họ bị hủy niêm yết."

Tuy nhiên, nhóm vận động hành lang đầu tư có trách nhiệm Mindful Money gọi những thay đổi này là một bước thụt lùi. "Những thay đổi này không phù hợp với yêu cầu mà các nhà xuất khẩu, các công ty đang tìm cách thu hút vốn quốc tế và các quỹ đầu tư được quản lý tại New Zealand của chúng tôi đang phải đối mặt", Đồng Giám đốc điều hành Barry Coates nói. "Nếu chúng ta muốn một nền kinh tế vững mạnh, nó cần được quản lý chặt chẽ, chứ không phải là một nền kinh tế tự do, không có quy tắc và báo cáo."

New Zealand là quốc gia đầu tiên ban hành luật về công bố thông tin liên quan đến khí hậu bắt buộc khi chính phủ của Jacinda Ardern thông qua luật vào năm 2021 nhằm làm cho các rủi ro trở nên minh bạch hơn đối với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Chính phủ trung hữu giành quyền vào cuối năm 2023 đã làm dịu đi một số sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề phát thải, viện dẫn tác động của chúng đối với nông dân và doanh nghiệp.