Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nga có thể tăng thuế với người giàu để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Đức Anh

19/09/2025, 20:17

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 phát tín hiệu rằng ông để ngỏ khả năng tăng một số loại thuế, đặc biệt là thuế với người giàu, trong bối cảnh Moscow đang gặp khó khăn về thu ngân sách khi cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ tư...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Dự thảo ngân sách của Chính phủ Nga dự kiến sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào ngày 29/9 tới. 

Trong cuộc làm việc với các nghị sĩ quốc hội ngày 18/9, ông Putin nói rằng các biện pháp như tăng thuế với hàng xa xỉ hoặc tăng thuế với lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu là “hợp lý” trong thời chiến. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng cần thận trọng khi triển khai các biện pháp này.

“Tôi không muốn chính trị hóa vấn đề này nhưng tại Mỹ, trong các cuộc chiến trước đây, họ cũng làm chính xác như vậy. Họ tăng các loại thuế đối với người thu nhập cao”, ông Putin phát biểu.

Năm 2021, Nga bắt đầu áp dụng thuế thu nhập lũy tiến và tăng thuế thu nhập với người thu nhập cao. Bộ Tài chính Nga trước đây từng bày tỏ lo ngại rằng việc tăng thuế với lợi nhuận từ cổ phiếu có thể làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Ông Putin cam kết sẽ không thực hiện các thay đổi lớn với hệ thống thuế trước năm 2030 sau các đợt tăng thuế của năm nay.

Theo các nhà phân tích, việc tăng thuế cùng một số biện pháp khác được công bố tại cuộc họp ngày 18/9, của chính quyền ông Putin nhằm bảo vệ ngân sách quốc gia khỏi các biến động giá dầu và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga.

Tại một diễn đàn tài chính thường niên ngày 18/9, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng cho biết để tăng sức sống chịu của nền tài chính quốc gia, Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra các giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc của ngân sách vào nguồn thu từ dầu khí.

Theo tính toán của Reuters, thu ngân sách từ xuất khẩu dầu khí của Nga trong tháng 9 có thể sẽ giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu giảm và đồng rúp mạnh lên.

Tuần này, ông Putin cũng đã có cuộc gặp với các thành viên nội các để thảo luận về ngân sách. Tại cuộc họp, vị Tổng thống bày tỏ không hài lòng với tăng trưởng kinh tế thấp. Tăng trưởng GDP năm nay của Nga được dự giảm sẽ giảm còn khoảng 1% từ mức 4,3% năm ngoái.

Hiện tại, ông Siluanov đang thúc đẩy viẹc khôi phục cơ chế giá dầu theo “quy tắc ngân sách”. Theo đó quy tắc này, các khoản thu từ năng lượng vượt trên mức giá dầu mục tiêu của Nga, hiện là 60 USD/thùng, sẽ được chuyển vào quỹ dự trữ tài khóa. Còn khi giá dầu giảm xuống dưới mức mục tiêu, tiền trong quỹ dự trữ sẽ được dùng để bù đắp cho các khoản thiếu hụt ngân sách do giá dầu giảm.

Ông cho biết Chính phủ sẽ giảm dần mức giá mục tiêu này để ngân sách nhà nước ít bị ảnh hưởng hơn bởi các biện động của thị trường năng lượng và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

“Việc này sẽ làm giảm tỷ trọng của các khoản thu từ năng lượng trong ngân sách nhà nước xuống còn 22% từ mức 25% của 8 tháng đầu năm nay, giúp ngân sách vững vàng hơn”, Bộ trưởng Tài chính Nga phát biểu.

Quỹ dự trữ tài khóa theo quy tắc ngân sách trên đã giúp Nga vượt qua nhiều cuộc suy thoái kinh tế và chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo ông Siluanov, giá mục tiêu theo quy tắc này sẽ được giảm 1 USD/năm trong vòng 5 năm tới và còn 55 USD vào năm 2030.

Quỹ dự trữ tài khóa của Nga hiện có khoảng 4 nghìn tỷ rúp (48,25 tỷ USD). Chính phủ Nga dự kiến  trích 447 tỷ rúp (5,39 tỷ USD) từ quỹ này trong năm nay để bù đắp một phần thâm hụt ngân sách. Năm nay, thâm hụt ngân sách của nước này được dự báo sẽ vượt mức 1,7% GDP.

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

10:15, 18/09/2025

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công

14:53, 17/09/2025

Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công

EU muốn đẩy nhanh lộ trình "cai" nhiên liệu hóa thạch Nga

11:39, 17/09/2025

EU muốn đẩy nhanh lộ trình

Từ khóa:

dầu mỏ Nga Thuế người giàu thuế với người giàu

Đọc thêm

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

Vụ đầu tư 5 tỷ USD đưa Nvidia gia nhập cùng SoftBank và Chính phủ Mỹ trong việc tạo ra một cuộc xoay chuyển ở Intel...

Lạm phát cao dai dẳng, Anh giữ nguyên lãi suất

Lạm phát cao dai dẳng, Anh giữ nguyên lãi suất

Quyết định của BOE được đưa ra một ngày sau khi Fed thông báo giảm lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ ngày 17/9...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...

Bữa tối với CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á được bán với giá 15.000 USD

Bữa tối với CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á được bán với giá 15.000 USD

Bà Tan - người trở thành CEO của DBS vào tháng 3 năm nay - đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý gia sản...

Vì sao khó đánh thuế người giàu?

Vì sao khó đánh thuế người giàu?

Việc đánh thuế với người giàu lâu nay là một vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Bất động sản

2

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Đầu tư

3

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Dân sinh

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt: Chìa khóa từ liên kết và chuyển đổi số

Thị trường

5

Để cơ hội sở hữu nhà ở không vượt xa tầm với của người lao động

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy