Nga có thể tăng thuế với người giàu để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 phát tín hiệu rằng ông để ngỏ khả năng tăng một số loại thuế, đặc biệt là thuế với người giàu, trong bối cảnh Moscow đang gặp khó khăn về thu ngân sách khi cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ tư...

Dự thảo ngân sách của Chính phủ Nga dự kiến sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào ngày 29/9 tới.

Trong cuộc làm việc với các nghị sĩ quốc hội ngày 18/9, ông Putin nói rằng các biện pháp như tăng thuế với hàng xa xỉ hoặc tăng thuế với lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu là “hợp lý” trong thời chiến. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng cần thận trọng khi triển khai các biện pháp này.

“Tôi không muốn chính trị hóa vấn đề này nhưng tại Mỹ, trong các cuộc chiến trước đây, họ cũng làm chính xác như vậy. Họ tăng các loại thuế đối với người thu nhập cao”, ông Putin phát biểu.

Năm 2021, Nga bắt đầu áp dụng thuế thu nhập lũy tiến và tăng thuế thu nhập với người thu nhập cao. Bộ Tài chính Nga trước đây từng bày tỏ lo ngại rằng việc tăng thuế với lợi nhuận từ cổ phiếu có thể làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Ông Putin cam kết sẽ không thực hiện các thay đổi lớn với hệ thống thuế trước năm 2030 sau các đợt tăng thuế của năm nay.

Theo các nhà phân tích, việc tăng thuế cùng một số biện pháp khác được công bố tại cuộc họp ngày 18/9, của chính quyền ông Putin nhằm bảo vệ ngân sách quốc gia khỏi các biến động giá dầu và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga.

Tại một diễn đàn tài chính thường niên ngày 18/9, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng cho biết để tăng sức sống chịu của nền tài chính quốc gia, Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra các giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc của ngân sách vào nguồn thu từ dầu khí.

Theo tính toán của Reuters, thu ngân sách từ xuất khẩu dầu khí của Nga trong tháng 9 có thể sẽ giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu giảm và đồng rúp mạnh lên.

Tuần này, ông Putin cũng đã có cuộc gặp với các thành viên nội các để thảo luận về ngân sách. Tại cuộc họp, vị Tổng thống bày tỏ không hài lòng với tăng trưởng kinh tế thấp. Tăng trưởng GDP năm nay của Nga được dự giảm sẽ giảm còn khoảng 1% từ mức 4,3% năm ngoái.

Hiện tại, ông Siluanov đang thúc đẩy viẹc khôi phục cơ chế giá dầu theo “quy tắc ngân sách”. Theo đó quy tắc này, các khoản thu từ năng lượng vượt trên mức giá dầu mục tiêu của Nga, hiện là 60 USD/thùng, sẽ được chuyển vào quỹ dự trữ tài khóa. Còn khi giá dầu giảm xuống dưới mức mục tiêu, tiền trong quỹ dự trữ sẽ được dùng để bù đắp cho các khoản thiếu hụt ngân sách do giá dầu giảm.

Ông cho biết Chính phủ sẽ giảm dần mức giá mục tiêu này để ngân sách nhà nước ít bị ảnh hưởng hơn bởi các biện động của thị trường năng lượng và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

“Việc này sẽ làm giảm tỷ trọng của các khoản thu từ năng lượng trong ngân sách nhà nước xuống còn 22% từ mức 25% của 8 tháng đầu năm nay, giúp ngân sách vững vàng hơn”, Bộ trưởng Tài chính Nga phát biểu.

Quỹ dự trữ tài khóa theo quy tắc ngân sách trên đã giúp Nga vượt qua nhiều cuộc suy thoái kinh tế và chống chọi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo ông Siluanov, giá mục tiêu theo quy tắc này sẽ được giảm 1 USD/năm trong vòng 5 năm tới và còn 55 USD vào năm 2030.

Quỹ dự trữ tài khóa của Nga hiện có khoảng 4 nghìn tỷ rúp (48,25 tỷ USD). Chính phủ Nga dự kiến trích 447 tỷ rúp (5,39 tỷ USD) từ quỹ này trong năm nay để bù đắp một phần thâm hụt ngân sách. Năm nay, thâm hụt ngân sách của nước này được dự báo sẽ vượt mức 1,7% GDP.