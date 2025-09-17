Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công

Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...

Theo nguồn tin của hãng tin Reuters, Transneft, tập đoàn giữ độc quyền vận hành hệ thống đường ống dẫn dầu nhà nước của Nga, đã phát đi cảnh báo với các nhà sản xuất dầu nước này rằng họ có thể phải cắt giảm sản lượng sau khi một số cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng bị tấn công trong cuộc xung đột với Ukraine.

Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Krelin, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt chiến tranh bằng đàm phán hòa bình vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Theo phân tích của Reuters, nguồn thu từ dầu mỏ và khi đốt chiếm từ 30-50% tổng thu ngân sách liên bang của Nga trong thập kỷ qua. Do đó, lĩnh vực này là nguồn tài chính quan trọng hàng đầu của Moscow.

Nguồn tin từ các quan chức quân sự Ukraine và từ ngành dầu khí Nga cho biết thiết bị bay không người lái của Kiev đã tấn công ít nhất 10 nhà máy lọc dầu của Nga, có thời điểm làm giảm gần 1% công suất lọc dầu của nước này.

Tuần trước, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã lần đầu tiên tấn công cảng dầu lớn nhất của Nga là Primorsk kể từ khi chiến tranh bắt đầu năm 2022, buộc cảng này phải tạm ngừng hoạt động. Primorsk xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương hơn 10% tổng sản lượng dầu của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga và mô tả đây là “biện pháp trừng phạt mang lại hiệu quả nhanh nhất”.

Moscow hiện chưa đưa ra bình luận công khai về mức độ thiệt hại và tác động của các cuộc tấn công tới sản lượng cũng như hoạt động xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters, những ngày gần đây, Transneft - công ty vận chuyển hơn 80% tổng lượng dầu được khai thác tại Nga - đã hạn chế công suất trữ dầu của các nhà sản xuất trong hệ thống đường ống của mình.

“Transneft cũng cảnh báo các nhà sản xuất rằng công ty này có thể sẽ phải chấp nhận vận chuyển ít dầu hơn nếu cơ sở hạ tầng của mình chịu thiệt hại thêm”, hai nguồn tin tại các công ty dầu mỏ Nga tiết lộ với Reuters.

Cũng theo hai nguồn tin này và một nguồn tin khác tại một cơ sở bơm dầu, các cuộc tấn công của Ukraine có thể khiến Nga phải giảm sản lượng. Nga hiện chiếm 9% sản lượng dầu toàn cầu.

Không giống Saudi Arabia, thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), Nga không có cơ sở hạ tầng để lưu trữ lượng dầu lớn.

Theo hai nguồn tin của Reuters, cảng Primorsk đã hoạt động trở lại một phần vào thứ Bảy tuần trước nhưng chưa rõ sẽ mất bao lâu để hoàn tất sửa chữa. Hoạt động xuất khẩu của Nga cũng bị ảnh hưởng sau một cuộc tấn công khác của Ukraine vào cảng Ust-Luga hồi tháng 8.

Tuy nhiên, trong một thông báo trên trang web chính thức, Transneft nói rằng các tin tức của Reuters là “giả”.

“Sự xuất hiện của những tin tức giả như vậy liên quan tới một số nguồn tin giấu tên các doanh nghiệp năng lượng của Nga, gây thiệt hại cho hình ảnh của Transneft. Điều này chỉ có thể xảy ra do nỗ lực gây mất ổn định tình hình trong cuộc chiến thông tin chống lại Nga của phương Tây”, Transneft cho biết trong một thông cáo.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dầu khí của nước này. Tuy nhiên, Moscow đã chuyển hướng phần lớn xuất khẩu dầu khí sang châu Á, với các khách hàng chính gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Từ tháng 4/2025, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đối tác gồm Nga, được gọi là OPEC+, đã tăng sản lượng trở lại sau mấy năm cắt giảm để hỗ trợ thị trường. Theo thỏa thuận mới nhất của OPEC+, hạn ngạch sản xuất dầu của Nga tăng lên 9,449 triệu thùng/ngày trong tháng này, từ mức 9,344 triệu thùng/ngày của tháng 8.