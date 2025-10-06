Thứ Hai, 06/10/2025

Ngân hàng dự báo nợ xấu giảm mạnh trong quý 4, biên lãi thuần cải thiện

Hoàng Lan

06/10/2025, 11:14

Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm nhẹ trong quý 3/2025, đúng với kỳ vọng trước đó và dự báo sẽ giảm mạnh hơn trong quý 4/2025. Trong khi đó, tốc độ suy giảm biên lãi thuần (NIM) trong quý 3 đã chậm lại đáng kể so với quý trước…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vụ Dự báo, thống kê và ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 4/2025.

Theo đó, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống sẽ tăng 3,8% trong quý 4/2025 và 13,8% cho cả năm 2025, thấp hơn mức tăng trưởng của dư nợ tín dụng, lần lượt là 5,1% trong quý 4 và 16,8% cả năm.

Kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn theo năm tiếp tục duy trì xu hướng tăng kể từ kỳ điều tra quý 3/2024. Tuy nhiên, trong kỳ điều tra này đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với kỳ trước, nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ các năm trước.

Theo ước tính của các tổ chức tín dụng, trong quý 3/2025 và quý 4/2025, lãi suất huy động VND duy trì ổn định, trong khi lãi suất cho vay VND tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Tính đến cuối năm 2025 so với cuối năm 2024, lãi suất huy động được kỳ vọng giữ ổn định, còn lãi suất cho vay được dự báo giảm nhẹ đối với cả kỳ hạn ngắn và trung, dài hạn.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng cho biết đã tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm dịch vụ trong quý 3/2025, chủ yếu thông qua giảm biên lãi thuần (net interest margin). Tuy nhiên, tốc độ suy giảm NIM đã chậm lại đáng kể so với quý trước. Xu hướng giảm NIM được dự báo sẽ thu hẹp hơn trong quý 4 và cả năm 2025 so với năm 2024.

Các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm nhẹ trong quý 3/2025, đúng như kỳ vọng, và dự báo sẽ giảm mạnh hơn trong quý IV/2025 – trái ngược với xu hướng “tăng” trong cùng kỳ năm trước. Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng đã điều chỉnh giảm dự báo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2025 so với kỳ khảo sát trước đó. 

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8 đến 11/9/2025, với đối tượng khảo sát là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tỷ lệ trả lời đạt 94%. Kết quả phân tích sử dụng phương pháp cân bằng, các tổ chức tín dụng được gắn trọng số theo tương quan quy mô tổng tài sản, dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn tùy từng chỉ tiêu.

Về mặt bằng rủi ro, các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro tổng thể tăng nhẹ trong quý 3 và quý 4/2025. Tuy nhiên, tỷ lệ các tổ chức tín dụng nhận định rủi ro khách hàng ở mức "cao" và "khá cao" đã giảm rõ rệt so với kỳ khảo sát trước. Dự báo đến cuối năm 2025, mặt bằng rủi ro về cơ bản chưa cải thiện rõ so với cuối năm 2024, nhưng được kỳ vọng sẽ được cải thiện vào năm 2026.

Tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý 3/2025 được nhận định có sự cải thiện so với quý trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng tại kỳ khảo sát trước đó. Dù vậy, các tổ chức tín dụng dự báo xu hướng cải thiện sẽ tiếp tục diễn ra trong quý 4/2025.

Đồng thời, khoảng 71,7% đến 78,3% tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố nội tại sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 4 và cả năm 2025.

Trong đó, nhân tố “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị” được đánh giá là ảnh hưởng tích cực nhất đến hoạt động kinh doanh trong quý 3/2025.

Cùng đó, “Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” là nhân tố được nhiều tổ chức tín dụng lựa chọn nhất, chiếm 77,8%.

