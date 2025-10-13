Ngân hàng Hong Leong và Sổ bán hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho doanh nghiệp MSME

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Khánh Huyền
13/10/2025, 08:00
Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngân hàng Hong Leong (“HLB” hoặc “Ngân hàng”) – Ngân hàng Malaysia tiên phong hoạt động tại Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Sổ Bán Hàng, ứng dụng quản lý kinh doanh hàng đầu Việt Nam.
Lần hợp tác chiến lược này nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh và khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (‘MSME”) tại Việt Nam không chỉ vận hành kinh doanh hiệu quả mà còn phát triển bền vững.
Kiên định với định hướng "Ngân hàng Số Toàn Diện", HLB mang đến cho các MSME giải pháp quản lý tài chính tích hợp hoàn chỉnh thông qua một nền tảng quản lý duy nhất trong ứng dụng Sổ Bán Hàng: Từ mở tài khoản HLB trực tuyến, thực hiện giao dịch, hoạt động cấp vốn đến các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, đặc biệt, các thủ tục kế toán như tự động hạch toán và lưu trữ hồ sơ, thanh toán bằng mã QR chuẩn thuế, phát hành hóa đơn điện tử tự động,... Tất cả được tích hợp liền mạch nhằm hỗ trợ chủ hộ kinh doanh vừa quản lý tài chính một cách hiệu quả, vừa phát triển kinh doanh bền vững.
Việc ra mắt giải pháp mới toàn diện trong thời điểm này rất phù hợp khi kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn có những thay đổi trong chính sách thuế. Giải pháp từ HLB và Sổ Bán Hàng được thiết kế để đảm bảo tuân thủ các quy định mới và đơn giản hóa quy trình lưu giữ hồ sơ phức tạp, mở ra cơ hội cho các chủ hộ kinh doanh tiên phong thích ứng.
Chiến lược này là sự tiếp nối mạnh mẽ di sản 120 năm của ngân hàng mẹ HLB tại Malaysia được xây dựng trên tinh thần doanh chủ và đổi mới sáng tạo. Với bề dày lịch sử lâu năm, Ngân hàng thấu hiểu sâu sắc những nhu cầu và thách thức của hộ kinh doanh đang đối diện. Điều này đã giúp ngân hàng mẹ HLB tại Malaysia được các tổ chức uy tín như Euromoney, The Asian Banker, và Asian Banking & Finance vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất tại Malaysia trong nhiều năm qua.
Ông Dương Đức Hùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, chia sẻ: “Là ngân hàng có bề dày kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi hiểu rõ những nhu cầu và thách thức đa dạng của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm, cũng như nâng cấp nền tảng ngân hàng số để phục vụ thị trường năng động này một cách toàn diện hơn.”
Tại Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% trong tổng số gần 930 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2024. Các doanh nghiệp MSME có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người đi làm. Các doanh nghiệp này cũng chính là nơi khơi nguồn đổi mới sáng tạo trong kinh doanh và là cầu nối đưa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.
Theo ông Fred Lim, Giám đốc Thương mại hóa Kỹ thuật số Ngân hàng Hong Leong nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào ra mắt giải pháp tài chính tích hợp toàn diện dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt vào Ngày Doanh nhân Việt Nam. Sự hợp tác lần này là một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà khách hàng MSME đang đối diện. Bằng cách tích hợp dịch vụ tín dụng, thuế và kế toán vào một nền tảng liền mạch, các doanh nghiệp có thể quản lý tài chính và tuân thủ pháp lý chỉ bằng một thao tác duy nhất. Thành quả của sự hợp tác này cũng chính là cam kết không ngừng đổi mới từ HLB, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng tốt hơn trong nền kinh tế số ngày nay.”
Ông Bùi Hải Nam, Nhà sáng lập và CEO của Sổ Bán Hàng, chia sẻ: "Sứ mệnh của Sổ Bán Hàng là sử dụng công nghệ để giúp các chủ hộ kinh doanh, những doanh nghiệp nhỏ vận hành và phát triển dễ dàng hơn. Cùng HLB, chúng tôi đang tạo ra một giải pháp toàn diện trong một ứng dụng điện thoại thông minh, một phương thức vận hành đơn giản, an tâm và tiết kiệm chi phí, để mỗi chủ cửa hàng có thể tập trung phát triển kinh doanh một cách tự tin trong giai đoạn đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức này".
* Thông tin về Ngân hàng Hong Leong Vietnam
Truy cập website chính thức: https://www.hlbank.com.vn
Việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa OCB và CMC được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng để hai bên cùng tạo ra những bước tiến mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đóng cửa phiên 11/10, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 138,5 triệu đồng/lượng đến 141,4 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên cuối tuần trước (4/10), mức tăng giá bán vàng nhẫn từ 4,2 triệu - gần 5 triệu đồng/lượng, cá biệt, khoảng chênh này ở 1 doanh nghiệp đến 7,5 triệu đồng/lượng…
Việc Vietbank được vinh danh tại Lễ trao giải APEA 2025 không chỉ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu trong nước, mà còn mở ra cơ hội kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp hàng đầu châu Á, tạo đà cho những bứt phá mới và khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế trong tương lai…
Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 21/10/2025), Nam A Bank được hàng loạt tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: