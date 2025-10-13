Ngân hàng Hong Leong và Sổ bán hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho doanh nghiệp MSME

Lần hợp tác chiến lược này nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh và khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (‘MSME”) tại Việt Nam không chỉ vận hành kinh doanh hiệu quả mà còn phát triển bền vững.

Kiên định với định hướng "Ngân hàng Số Toàn Diện", HLB mang đến cho các MSME giải pháp quản lý tài chính tích hợp hoàn chỉnh thông qua một nền tảng quản lý duy nhất trong ứng dụng Sổ Bán Hàng: Từ mở tài khoản HLB trực tuyến, thực hiện giao dịch, hoạt động cấp vốn đến các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, đặc biệt, các thủ tục kế toán như tự động hạch toán và lưu trữ hồ sơ, thanh toán bằng mã QR chuẩn thuế, phát hành hóa đơn điện tử tự động,... Tất cả được tích hợp liền mạch nhằm hỗ trợ chủ hộ kinh doanh vừa quản lý tài chính một cách hiệu quả, vừa phát triển kinh doanh bền vững.

Việc ra mắt giải pháp mới toàn diện trong thời điểm này rất phù hợp khi kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn có những thay đổi trong chính sách thuế. Giải pháp từ HLB và Sổ Bán Hàng được thiết kế để đảm bảo tuân thủ các quy định mới và đơn giản hóa quy trình lưu giữ hồ sơ phức tạp, mở ra cơ hội cho các chủ hộ kinh doanh tiên phong thích ứng.

Chiến lược này là sự tiếp nối mạnh mẽ di sản 120 năm của ngân hàng mẹ HLB tại Malaysia được xây dựng trên tinh thần doanh chủ và đổi mới sáng tạo. Với bề dày lịch sử lâu năm, Ngân hàng thấu hiểu sâu sắc những nhu cầu và thách thức của hộ kinh doanh đang đối diện. Điều này đã giúp ngân hàng mẹ HLB tại Malaysia được các tổ chức uy tín như Euromoney, The Asian Banker, và Asian Banking & Finance vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất tại Malaysia trong nhiều năm qua.

Ông Dương Đức Hùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, chia sẻ: “Là ngân hàng có bề dày kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi hiểu rõ những nhu cầu và thách thức đa dạng của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm, cũng như nâng cấp nền tảng ngân hàng số để phục vụ thị trường năng động này một cách toàn diện hơn.”

Tại Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% trong tổng số gần 930 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2024. Các doanh nghiệp MSME có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người đi làm. Các doanh nghiệp này cũng chính là nơi khơi nguồn đổi mới sáng tạo trong kinh doanh và là cầu nối đưa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

Theo ông Fred Lim, Giám đốc Thương mại hóa Kỹ thuật số Ngân hàng Hong Leong nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào ra mắt giải pháp tài chính tích hợp toàn diện dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt vào Ngày Doanh nhân Việt Nam. Sự hợp tác lần này là một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà khách hàng MSME đang đối diện. Bằng cách tích hợp dịch vụ tín dụng, thuế và kế toán vào một nền tảng liền mạch, các doanh nghiệp có thể quản lý tài chính và tuân thủ pháp lý chỉ bằng một thao tác duy nhất. Thành quả của sự hợp tác này cũng chính là cam kết không ngừng đổi mới từ HLB, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng tốt hơn trong nền kinh tế số ngày nay.”

Ông Bùi Hải Nam, Nhà sáng lập và CEO của Sổ Bán Hàng, chia sẻ: "Sứ mệnh của Sổ Bán Hàng là sử dụng công nghệ để giúp các chủ hộ kinh doanh, những doanh nghiệp nhỏ vận hành và phát triển dễ dàng hơn. Cùng HLB, chúng tôi đang tạo ra một giải pháp toàn diện trong một ứng dụng điện thoại thông minh, một phương thức vận hành đơn giản, an tâm và tiết kiệm chi phí, để mỗi chủ cửa hàng có thể tập trung phát triển kinh doanh một cách tự tin trong giai đoạn đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức này".

