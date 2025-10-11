Phó Chủ tịch Nasdaq: Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam, cơ hội rất lớn ở đây

"Tôi nghĩ Việt Nam bị đánh giá thấp, nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam và cơ hội lớn cho doanh nghiệp tại đây", ông Bob McCooey - Phó Chủ tịch Nasdaq nhấn mạnh.

Trao đổi trong Talkshow của SSI Research mới đây, ông Bob McCooey - Phó Chủ tịch Nasdaq nhấn mạnh: Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi hạng hai sẽ giúp nhà đầu tư quốc tế ghi nhận đúng mức về tăng trưởng và cơ hội ở thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Tôi nghĩ Việt Nam bị đánh giá thấp", ông Bob McCooey nói và cho rằng nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam và cơ hội lớn cho doanh nghiệp tại đây.

Việt Nam là một đất nước có nguồn nhân lực học vấn tốt, chăm chỉ. Chính phủ hiện đang đầu tư rất mạnh cho hạ tầng, cầu đường, viễn thông. Chính phủ đang tập trung vào những điều cốt lõi giúp đất nước tăng trưởng phát triển. Nhìn quanh thế giới không có những nơi hội tụ cơ hội lớn trong khi Việt Nam đã và đang có những doanh nghiệp tuyệt vời được xây dựng.

"Vậy thì tại sao tôi lại không muốn đến một nơi năng lượng cao cơ hội lớn như thế? Việt Nam - một trụ cột trung tâm đối với khu vực là cơ hội cho chúng tôi và rất nhiều doanh nhân tuyệt vời đang xây dựng những doanh nghiệp xuất sắc. Đó cũng là lí do tôi dành nhiều thời gian ở đây cùng những đồng nghiệp của mình", vị này nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nasdaq, với một thị trường vừa được nâng hạng, số lượng nhà đầu tư tham gia sẽ tăng lên, các quỹ trước đây không được phép đầu tư nay sẽ được phép. Làn sóng nhà đầu tư mới quan tâm đến Việt Nam sẽ mang đến nhiều thanh khoản hơn. Tất cả những điều đó sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp lên sàn, họ nhận ra cổ phiếu mình hấp dẫn với một lớp cổ đông hoàn toàn mới. Rồi chính thanh khoản đó lại kéo thanh khoản thị trường đi lên nữa theo vòng lặp tích cực.

Phó chủ tịch Nasdaq cũng khuyến nghị rằng nên có những sản phẩm mới ra đời để phục vụ nhu cầu đầu tư của thị trường. Khi thế hệ nhà đầu tư kế tiếp của Việt Nam lớn lên, tầng lớp trung lưu trở thành trung lưu cao và giàu, họ sẽ tìm kiếm nhiều sản phẩm tài chính để đầu tư. Trên thế giới có rất nhiều nơi để họ giao dịch với nhiều công ty tăng trưởng tốt như 7 "đại gia công nghệ" Mỹ, do đó nếu không muốn họ phải chạy sang thị trường khác giao dịch thì nên cho phép những sản phẩm mới ra đời một cách thận trọng.

Cuối cùng là xây dựng hệ sinh thái tài chính đẳng cấp thế giới. Phó Chủ tịch Nasdaq hy vọng Nasdaq có thể tham gia vào việc tạo ra các thị trường, tổ chức và hệ sinh thái tài chính đẳng cấp thế giới tại Việt Nam, có thể hợp tác chặt chẽ với các tổ chức như Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) và các bên tham gia khác. Ông khẳng định Nasdaq sẽ vinh dự được hợp tác với cơ quan quản lý để thực hiện điều này.

Trước đó, chiều ngày 10/8/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq.

Ông Bob McCooey nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như toàn cầu. Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong hoạt động niêm yết và huy động vốn, mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch, dựa trên kinh nghiệm hợp tác với hơn 130 sở giao dịch trên toàn thế giới.

Đại diện Nasdaq kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Ông đánh giá cao tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ của Việt Nam, cho rằng việc niêm yết trong nước kết hợp huy động vốn và niêm yết ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 7/2025, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp cùng Nasdaq và các đối tác trong khu vực ASEAN tổ chức thành công hội nghị về IPO và phát hành chứng chỉ lưu ký (DR).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ phổ biến thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.