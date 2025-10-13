OCB ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn công nghệ CMC

Việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa OCB và CMC được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng để hai bên cùng tạo ra những bước tiến mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Công nghệ CMC, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính - công nghệ - viễn thông hiện đại, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững.

Sự hợp tác lần này không chỉ tận dụng tối đa lợi thế của OCB - Ngân hàng xanh tiên phong với định hướng số hóa mạnh mẽ và CMC - Tập đoàn công nghệ hàng đầu với hệ sinh thái mở C-OpenAI và năng lực AI, hạ tầng số vượt trội, mà còn tạo nên sức mạnh cộng hưởng, góp phần mang lại hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, thông minh và cá nhân hóa cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB, nhấn mạnh: “OCB hiện là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp lớn cùng hệ sinh thái liên quan trên nền tảng số hóa hiện đại, hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế. Với sự đồng hành của CMC, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm cơ sở để thúc đẩy thế mạnh này hơn nữa, tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ của mình, hướng đến một mô hình ngân hàng an toàn, chuẩn mực và phát triển bền vững.”

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải, phát biểu khai mạc tại Lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, OCB và CMC sẽ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Viễn thông và công nghệ thông tin; Giải pháp hạ tầng số và ứng dụng công nghệ tiên tiến; Sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng số. Trong đó, trọng tâm của hợp tác là xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại trên nền tảng công nghệ AI và dữ liệu lớn, giúp tối ưu vận hành, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, kết nối hệ thống thông minh và mở rộng mạng lưới dịch vụ. Qua đó, khách hàng hai bên sẽ được trải nghiệm các giải pháp an toàn, linh hoạt và vượt trội. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa OCB và CMC không chỉ đánh dấu sự gắn kết giữa tài chính và công nghệ, mà còn khẳng định cam kết tiên phong kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ thông minh, bền vững và khác biệt.

Ông Ngô Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC, chia sẻ tại sự kiện: “OCB và CMC có nhiều điểm chung trong triết lý phát triển - không chạy theo tốc độ hay quy mô, mà chú trọng sự chuẩn mực, bền vững, hiệu quả và chất lượng lâu dài cho khách hàng. Sau nhiều năm đồng hành, chúng tôi cảm nhận rõ sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng điệu giữa hai bên. Đó chính là nền tảng để OCB và CMC có thể hợp tác sâu rộng hơn, cùng hỗ trợ, cùng phát triển và cùng kiến tạo giá trị trong hành trình dài hạn phía trước.”

Ông Ngô Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC chia sẻ về những kỳ vọng hợp tác lâu dài giữa hai bên.

