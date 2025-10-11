Giá bán vàng nhẫn "4 số 9" tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần

Đóng cửa phiên 11/10, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 138,5 triệu đồng/lượng đến 141,4 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên cuối tuần trước (4/10), mức tăng giá bán vàng nhẫn từ 4,2 triệu - gần 5 triệu đồng/lượng, cá biệt, khoảng chênh này ở 1 doanh nghiệp đến 7,5 triệu đồng/lượng…

Đóng cửa phiên giao dịch 11/10/2025, các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng 600 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (10/10) đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng miếng SJC.

Trong phiên 11/10, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 140,8 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 142,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (4/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng 4,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng miếng SJC tăng 4,3 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra tăng 4,1 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên 11/10, Phú Quý và Mi Hồng đều đặt giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 142,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào được niêm yết lần lượt ở mức 140 triệu đồng/lượng và 141,8 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 4/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng 4,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào. So với giá chốt phiên 4/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng lần lượt 4 triệu và 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 11/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại hầu hết các hệ thống lớn nhưng mức độ tăng mạnh hơn so với vàng miếng SJC.

Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất/nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15/11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt. Hạn mức cụ thể cho từng doanh nghiệp, ngân hàng sẽ được phân bổ dựa trên vốn điều lệ, hiệu quả sử dụng vàng nguyên liệu và nhu cầu thực tế, với thời hạn cấp hạn mức chậm nhất là ngày 15/12 hàng năm. Riêng đối với các đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, việc kết nối thông tin về mức giá niêm yết phải hoàn tất sớm hơn, muộn nhất là ngày 31/12/2025. Thông tư số 34/2025/TT-NHNN

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 4/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Chốt phiên sáng ngày 11/10, DOJI và PNJ vẫn duy trì ổn định mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136,8 triệu – 139,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. So với giá chốt phiên 4/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại DOJI tăng 4,2 triệu đồng/lượng và tại PNJ tăng 4,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Đóng cửa phiên, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 10/10.

Như vậy, sau 1 tuần (4 – 11/10), giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 4,8 triệu đồng/lượng. Đồng thời đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao nhất trên thị trường.

Trong phiên 11/10, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo.

Sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 138,6 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đây 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Đóng cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 138,5 triệu – 141,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá chốt phiên 4/10, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 4,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 4,8 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 4/10 so với phiên 11/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 136,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ sau 1 tiếng mở cửa, Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 140,3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 4/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Phú Quý cũng tăng 4,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng và 2 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá mua bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 134 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng.

Trong phiên chiều, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, chốt giao giao dịch vàng nhẫn ở mức 135 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 7 triệu đồng/lượng đối chiều mua và tăng 7,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Như vậy, mức điều chỉnh tại Ngọc Thẩm cao gần gấp đôi so với các thương hiệu còn lại.